Preguntamos a gente que lleva un sombrero fedora: ¿por qué?

Los fedoras entrañan algo extraño y maravilloso. Las personas que llevan este tipo de sombreros no entienden por qué el resto del mundo no los llevan y la gente que no utiliza fedoras no entiende por qué coño la gente los lleva si son tan horribles. Son dos visiones del mundo antagónicas que nunca podrán llegar a ponerse de acuerdo, una lucha eterna entre el bien y el mal pero sin que se sepa quién es el bien y quién es el mal.

Vale, el fedora es un poco jodido y cuando un amigo aparece un viernes por la noche con un sombrero de estos puesto nos invade una sensación extraña de vergüenza ajena, pues el fedora es ese complemento que tanto gusta a fans del metal progresivo como a los de Taburete o Coldplay.

También encanta a esas personas que les flipa comer en food trucks y viajar a sitios solo para hacerse fotos y subirlas a Instagram. Y luego está esa peña que se considera freak y que estudia ingeniería y que lleva camisetas del Fallout y que utiliza palabras poco comunes como “conato” o “luctuoso” y que le encanta Broncano. Joder, Broncano podría llevar perfectamente un fedora. De alguna forma lo que más molesta del fedora es que toda esta gente que se los calza creen estar por encima de los demás, pues se sienten más listos, dignos o “molones” que el resto; es esta presuntuosidad ligada a una estética disléxica (emparentada, lamentablemente, con ese imaginario conocido como steampunk) lo que hace que a la gente le estalle la cabeza.

Aun así, hay algo de maravilloso en el fedora, si tiramos nuestros prejuicios a la basura, veremos que, en el fondo, puede entrañar una digna lucha en contra de la homogeneización estética del mundo, un intento de ensalzar la diversidad y de desligarse de las inercias más perversas del capitalismo.

Pol, 36, austrolibertario, kryptoconsultor y master speaker

VICE: Hola Pol, ¿por qué llevas fedora exactamente?

Pol: Porque me encanta. Es parte de mi personalidad, refleja mi estilo, y acompaña mi carisma. El sombrero habla de quién soy y de cómo vivo.

¿Cómo definirías a las personas que llevan fedora?

Si yo veo a alguien por la calle con un fedora normalmente lo identifico como una persona original, con estilo, elegante, buen gusto, con clase, probablemente con preferencias y gustos afines a los míos. Ahora bien, para saber si además estoy delante de un caballero, tendría que observar que se levanta el sombrero para saludar y que también se lo quita cuando está hablando con otras personas bajo el mismo techo o cuando está sentado a la mesa.

¿Cuánto tiempo hace que lo llevas? ¿Qué es lo que te hizo que empezaras a llevarlo?

Yo veía películas con temáticas de los años 20, 30 y 40 del siglo XX, y me encantaba el estilo de aquellos caballeros. Me veía reflejado y atraído. Cuando cumplí 28 años empecé a usar mi primer sombrero fedora, me lo autoregalé de cumpleaños y decidí empezar a usarlo discretamente, de vez en cuando. Quise hacerlo con un período de transición de dos años, para que la gente se fuera empezando a acostumbrar poco a poco a mi nuevo atuendo (que incluía más cosas aparte del sombrero). Es decir, calenté motores. Así lo planifiqué y así lo cumplí a rajatabla. Desde el mismo día que cumplí 30 años, he llevado sombrero todos los días hasta ahora que tengo 36 años, y normalmente el sombrero que llevo es tipo fedora.

¿Por qué crees que cierta gente le puede dar rabia que la gente lleve fedora?

No estoy acostumbrado a esa rabia. Normalmente todo el mundo vive fascinado con mi atuendo y con mi fedora, y les encanta mi estilo. Inclusive tengo varios amigos que han empezado a usar sombrero a partir de mi ejemplo. ¿Alguna vez me ha pasado que alguien se ha burlado de o criticado mi fedora? Sí, creo que solamente tres personas lo han hecho. Supongo que por pura envidia o falta de buen gusto. O simplemente por su ánimo homogeneizador de que uno haga lo mismo que hace la masa, no vaya a ser que te salgas del redil de borregos. Pero la gran mayoría de gente me admira y respeta, con sombrero incluido.

¿Llevar fedora y tener perilla va siempre unido?

Hay un estilo de gente que así lo combina pero eso no es lo clásico, pensaría yo. Los que somos más clásicos, los que debíamos haber nacido en otra época, no solemos llevar perilla. De hecho, en mi caso, el mismo día de mi cumpleaños que empecé a usar mi primer fedora fino (de piel de liebre) también fue el primer día que me empecé a dejar barba completa, y barba y fedora he tenido desde entonces. Aunque también es clásico estar afeitado.

¿Cuántos fedoras tienes?

Tengo 14 fedoras de distintos tonos y colores que acompañan según mi vestimenta del día y según la ocasión que lo merezca, dependiendo de si a la vez llevo corbata, pajarita, pañuelo, tirantes, gemelos, o prendas más simples.

¿Qué piensas de la gente que no lleva fedora?

Considero un síntoma de la degeneración del mundo moderno el que la gente haya dejado de usar sombrero. Hay quienes ponemos nuestro granito de arena por recuperar la elegancia, el buen gusto y la civilización.

Pablo, 35, trabaja en una agencia de comunicación

VICE: Buenas Pablo, ¿en qué momento decidiste que querías empezar a llevar este sombrero? ¿Qué te hizo calzarte un fedora?

Pablo: Yo ya llevaba sombreros tipo de pescador o como esos de los Happy Mondays, entonces vi uno en el armario de mi casa de mi madre y decidí ponérmelo.

¿Lo encontraste en el armario y sin dudarlo te lo pusiste? ¿Hubo alguna reflexión antes? ¿Sentiste miedo? ¿Vergüenza?

Cuando lo vi en el armario no lo dudé, además mi madre insistió y eso me hizo tenerlo más claro.

¿Qué crees que piensa de ti la gente cuando llevas un fedora?

En general creo que les gusta. Cuando salgo de fiesta con él a veces me lo piden para ponérselo y hacerse fotos con él. Es un éxito.

¿Qué sientes cuando llevas un sombrero fedora? ¿Te sientes más culto, más indestructible, más abrigado?

Me siento bien con el sombrero, si me miro en la calle en un escaparate me veo bien. Pero no es para todos los días, hay que estar en buena conexión contigo mismo, llevarlo un día que estás con la autoestima alta, que te sientes contento siendo quién eres.

Las fedoras se las ponen fans de Dream Theater con perilla o peña que escucha a Coldplay y que va con americana y camiseta blanca de cuello de pico por la vida y se ponen a tocar esos pianos que hay en los aeropuertos para ver si alguien los graba y se hace viral. ¿Eres consciente que se te puede relacionar con este tipo de peña?

Pues no. Hasta este verano no era consciente de que existían estos pianos en los espacios públicos y que la gente los podía tocar. Cuando el pasado verano vi uno tampoco me pareció una mala idea, así que todo bien.

¿Te pusiste a tocar el piano?

No, no. Se puso un colega mío, yo no.

¿El colega llevaba fedora?

Sí.

Xenia, 28, odontóloga

VICE: ¿Cómo decidiste empezar a llevar un fedora?

Xenia: Siempre me habían llamado la atención, ¡¡¡los sombreros son el complemento ideal!!!

Hay gente que los odia a muerte. ¿Qué le dirías a esa gente para que les cogieran un poco de cariño?

No sabéis lo bien que sientan, te cambian el look por completo. Ponte tu look más básico con un fedora, y voila, ¡¡serás la reina del street style!!

¿Las personas que odian las fedoras merecen un castigo de algún tipo? ¿Ir a la cárcel o que les corten la cabeza, por ejemplo?

¿Estamos locos? Lo bonito de este mundo es la heterogeneidad de gustos, culturas, maneras de pensar, etcétera. ¡Menudo rollo si todos fuésemos iguales!

¿Cómo crees que ven las personas a una persona con fedora? ¿Moderna? ¿Culta? ¿Radical?

Supongo que las ven como personas con gran personalidad, que no son dependientes de la opinión ajena y que no les importa el qué dirán.

Pongamos que existe la reencarnación. ¿En otra vida volverías a llevar fedora o preferirías intentar ser una persona que jamás ha llevado fedora?

Nunca digas nunca pero, obviamente, ¡¡¡soy fan de las fedoras!!! Por supuesto que si me reencarnase seguiría coleccionando y llevando fedoras, ¡¡mi vestidor no luce igual sin ellas!!

Pol, 35, cantautor, realizador y profesor de interpretación

VICE: ¿Por qué llevas fedora?

Pol: A la hora de ponerse una pieza textil en la cabeza existen tanto razones prácticas como razones estéticas, relacionadas con la moda, y creo que en este punto se erigen dos grandes bloques ideológicos en permanente conflicto: La gorra de béisbol o el sombrero. Yo, sin duda, me alineo con los del sombrero. Llevé gorra hace años, cuando era entrañable y saludable ponérsela de lado inspirado por iconos como el Príncipe de Bel Air, pero al cabo de unos años opté por esta pieza que considero que me conecta más con una visión más amplia de la historia de la humanidad.

¿Qué quieres decir con esto?

Llevar sombrero me conecta con toda la historia contemporánea dándole una patada a la frustrada maniobra de intentar mantener viva la ilusión con la que nos ladeábamos la gorra de beisbol para ser más guays cuando estábamos de colonias. Me inclino más por un modelo de vestuario que sea transhistórico.

¿Entonces llevar sombrero le da la patada a la idea de la búsqueda de lo cool? ¿Es el sombrero una forma de evidenciar que no se busca este tipo de éxito que, al final, es efímero?Exactamente, el sombrero, en mi opinión, conlleva aceptar con dignidad que somos chispas en el caudaloso río de la historia.

¿La llevas siempre? ¿En qué situaciones te la pones?

Normalme la decisión de salir de casa con sombrero responde a motivos prácticos: sol, lluvia, frío en el cartón o intentar disimular que desde que soy padre hay días que salgo de casa sin haber podido ducharme y tengo la creencia que con el sombrero esta decadencia queda más disimulada.



¿Crees que existe alguna relación entre llevar fedora y escuchar a Dream Theater?

Absolutamente. Dream Theater es un icono de valores artísticos puros, un grupo que traza una línea que conecta con firmeza las distintas explosiones musicales desde la revolución industrial. Thrash metal con el jazz y con la ópera del siglo XIX. Esta militancia eternalista creo que en esencia se parece a la que personalmente me motiva a ponerme sombrero.