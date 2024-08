“Felaciones y coito grupal”: ¿Cuál sería tu porno ideal?

El universo del porno es enorme. Ha evolucionado de los medios impresos al internet, donde los menús desplegables de sitios eróticos son cada vez más amplios, con categorías que permiten segmentar tu búsqueda, definiendo desde rasgos físicos, hasta formas de interacción sexual y roles polémicos como “hermano + hermana” o “padrastro + hija” —de los más buscados—, hasta características como “abuso” o “castigo”.

Menú desplegable de un sitio popular de porno.

En un ejercicio imaginativo, le pedí a varios de mis conocidos que diseñaran su película porno ideal. Para hacerlo más exacto lo dividí en varias categorías, de esta forma ponemos el dedo en la llaga de PornHub, YouPorn y demás plataformas de pornografía para comenzar a desarrollar una herramienta que verdaderamente revolucione esta industria: el porno a la carta.

Videos by VICE

Muchas de las personas a las que recurrí para hacer este experimento, comenzaron sus respuestas con derivados y similares de: “Híjole, Luis, yo casi no veo porno, eh”. Independientemente de sentirme ofendido por las mentiras, logré convencer a varios de abrirse y diseñar su película pornográfica ideal. Me gustaría destacar que muchos de los entrevistados entregaron su película ideal y la acompañaron de un mensaje final, también, derivado o similar de “ya hasta me dieron ganas de dirigirla”. También destaco que muchos decidieron participar, además de en la dirección, en el reparto.

Dirección: Artemio, 27 años.



Locación: Casa de MILF.

Reparto: Dos a tres personas y el director.

Tipo de interacciones sexuales: Sexo oral y penetración.

Idioma: Español.

Duración: 30 minutos.

Estética de la película: Futurista, tipo HER.

Sinopsis: Artemio se inserta en la dinámica de apps para encontrar pareja y a pesar de que no esperaba encontrar mujeres dispuestas, termina conociendo a una señora divorciada que al final invita a una amiga suya para consumar el encuentro.

Dirección: Fernanda, 22 años.

Locación: Un lugar donde los puedan cachar.

Reparto: Dos mujeres y un hombre.

Tipo de interacciones sexuales: Sexo oral y sexo salvaje con estrangulaciones y tirones de pelo.

Idioma: Inglés o francés.

Duración: 10 minutos.

Estética de la película: Neutral.

Sinopsis: La historia comienza con miraditas en una escuela. Uno de ellos se va hacía otra parte sin gente, los demás lo siguen. Empiezan con besos y tocándose —no dura mucho tiempo eso— uno de los personajes comienza a darle el oral a ella, después se invierten, pero no por mucho tiempo. Empiezan a coger, normal, pero en posiciones poco comunes; que no se vea muy exagerado. Ella no grita mucho teniendo en cuenta que en cualquier momento los pueden cachar. Es en la escuela sobre un escritorio.

Dirección: Jane, 25 años.

Locación: Penthouse verguero/cabaña coqueta.

Reparto: Tres personas.

Tipo de interacciones sexuales: Oral y penetración, pero principalmente oral.

Idioma: Inglés.

Duración: 50 minutos.

Estética de la película: Colores cálidos tipo Greta Gerwig.

Sinopsis: Lo que sería un aniversario tranquilo para una joven pareja, al encontrarse con su acosadora, terminó siendo una noche en la que las palabras salieron sobrando.

Dirección: Roberto Gómez Bolaños, 24 años.

Locación: Hacienda colonial.

Reparto: Dos mujeres (una adulta y una joven) y un tipo parecido al director.

Tipo de interacciones sexuales: perrito, oral, reverse cowgirl, 69, y mucha interacción entre las mujeres.

Idioma: Español.

Duración: 30 minutos.

Estética de la película: De época colonial, con música por Hans Zimmer.

Sinopsis: El tipo joven se encuentra en una biblioteca leyendo apasionadamente mientras toma apuntes de filosofía. De un momento a otro, descubre que una mujer adulta, la bibliotecaria, no deja de verlo con interés; instigada con deseo carnal intenta pretender que no le importa, pero la mujer se levanta y le dice algo al oído (inaudible). Acto inmediato está manoseándolo cuando entra la mujer joven en escena. Ella ve desconcertadamente lo que está sucediendo, venía a estudiar, pero sucumbe ante su instinto y se une al trío. El resto, es historia.

Dirección: Octavio, 26 años.

Locación: Palacio de Versalles.

Reparto: Alrededor de 50 personas.

Tipo de interacciones sexuales: Gay, lésbicas y tríos. Las mujeres visten al estilo catgirl con medias. Los hombres, todos con moño.

Idioma: Español, francés e italiano.

Duración: 60 minutos.

Estética de la película: Anderson feat. hentai.

Sinopsis: Película erótica-pornográfica sobre una vieja orgía en la corte de Luis XVI con temática gatuna y de gala.

Dirección: Alex V, 26 años.

Locación: Baño de una cafeteria.

Reparto: Dos mujeres y un hombre.

Tipo de interacciones sexuales: Besos, felaciones y coito grupal.

Idioma: Portugués brasileño.

Duración: 25 minutos.

Estética de la película: Martin Scorsese.

Sinopsis: Los tres individuos son completos desconocidos, las mujeres se ven a los ojos y comienza la tensión sexual. Ven que el hombre entra al baño y una de ellas lo sigue, la otra mujer se pone celosa y entra al baño, los encuentra besándose y ella se une.

Dirección: Profesor X, 24 años.

Locación: Escenario natural (pasto, hojas secas o arena).

Reparto: Dos a cuatro personas.

Tipo de interacciones sexuales: Juegos previos, sexo oral, practicas arriesgadas y posiciones sexuales de alta exigencia física para resaltar ese lado salvaje humano.

Idioma: Sin diálogos.

Duración: 30 minutos.

Estética de la película: Movimientos de cámara suaves, ángulos arriesgados, blanco y negro, poca luz que deje algunas partes en penumbra para jugar con las formas de los cuerpos, sin música para acentuar sonidos naturales.

Sinopsis: En esta película nos vamos a lo verdaderamente importante: sentir y hacer sentir, proponiendo que el espectador imagine detalles no dados con base en sus fantasías. Logrando imágenes de gran estética visual haciendo a la relación sexual una obra de arte en sí misma; porque, ¿qué más sublime y excitante que un acto natural en su máxima expresión? Sin palabras, sin distractores, sólo lo importante que exacerba los sentidos y hace a la mente imaginarse el resto.

Dirección: Bastio Talzón, 25 años.

Locación: Baño de una fiesta.

Reparto: Dos personas.

Tipo de interacciones sexuales: Sexo oral y penetración.

Idioma: Inglés.

Duración: 20 minutos.

Estética de la película: Como la escena de Paul Kalkbrenner en la película Berlín Calling pero con la estética de Trainspotting.

Sinopsis: En una fiesta se conocen dos personas; la noche y sus excesos los llevan a un baño donde de forma intrépida, pasional y acalorada se consuma el resto de la historia.

Dirección: Marina García, 30 años.

Locación: Hotel de lujo en Tokio.

Reparto: Tres personas.

Tipo de interacciones sexuales: Una mujer y dos hombres héteros.

Idioma: Español

Duración: 40 minutos

Estética de la película: Wes Anderson

Sinopsis: Sofía viaja a Tokio por diversión y es citada en un hotel de lujo por Andrés y Alejandro, amigos que conoció en ese viaje, se siente muy atraída y conecta con los dos, imagina para que la citaron, pero no está segura, tiene curiosidad.

Es la primera en llegar al cuarto, pone música y se sirve un trago, se relaja y piensa en posibles escenarios eróticos. Ellos llegan, están encantados de verla. Cenan, bailan, y tienen conversación profunda. Se dan cuenta de la conexión intensa entre los tres. Alejandro da el primero paso y la besa, Andrés le acaricia el pelo, ella está nerviosa por no haber estado nunca en esa situación, pero fluye y propone meterse a bañar los tres, lo hacen. El acuerdo entre Andrés y Alejandro fue no interacción entre ellos así que los dos la bañan y la tocan, y ahí empieza todo.

Sigue a Luis en Instagram.