Felicidad plena: ¡’Le temes a la oscuridad’ vuelve!

La nostalgia funciona. La nostalgia vende. Todos queremos volver a aquellos tiempos donde “las cosas eran mejor” así no sea tan cierto. La semana pasada MTV anunció que MTV Cribs vuelve, y además, Nickelodeon traerá de vuelta a All That, con Kenan de Kenan y Kel como productor ejecutivo. Pero las hermosas noticias no paran ahí. Nickelodeon acaba de anunciar que Le temes a la oscuridad regresa. Uno de los shows más importantes para cualquier niño o niña que creció en los 90 está de vuelta. Saldrá al aire en octubre, según The Hollywood Reporter, al mismo tiempo que la película que están planeando acerca de la serie, escrita por Gary Dauberman, screenwriter de IT.

https://www.youtube.com/watch?v=T0xA36liUDk

La única forma real y certera que conocemos de celebrar una noticia así es recordándote que acá tenemos todos los capítulos de la serie. Así que esperemos a octubre para volver a sentirnos unos niños y que no teníamos ninguna deuda o renta por pagar. Al menos por un ratito.

