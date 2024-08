Felipe Esparza estrena especial bilingüe por primera vez en Netflix

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Contar un chiste con éxito es demostrar el dominio de un idioma. En su último lanzamiento para Netflix, Felipe Esparza muestra que puede hacerlo en dos especiales diferentes: uno en inglés y otro en español. A pesar de ser un hablante nativo, el proceso implicó mucha educación, práctica y abucheos.

“Tuve que aprender español otra vez”, le dijo Esparza a VICE. “El español que hablo solo se habla en ciudades fronterizas como Los Ángeles, San Diego, El Paso. Es un español muy local que no se habla en todo el mundo. Así que le pedí a un comediante que tradujera mi inglés al español correctamente”.

Aún así, cuando viajaba desde California a Tijuana para practicar sets en español, el comediante de 44 años dijo que su audiencia no perdonaba cuando fallaba una pronunciación.

“Cuando confundía las palabras en español, me abucheaban”, dijo. “Me decían que dijera la palabra correcta. O que me regresara a California”.

Esparza estrenó Bad Decisions y Malas Decisiones simultáneamente en Netflix el 1 de septiembre, lo que marca la primera vez que un comediante lanza un especial en inglés y español en la plataforma al mismo tiempo. Ya sea que esté hablando del dilema entre admitir o no haber escuchado los pedos de su esposa o que vuelva a contar una historia brutal de violencia doméstica en su familia que presenció de primera mano, Esparza es característicamente ligero en su discurso.

Su enfoque lúdico de los temas más serios es algo que sus fanáticos esperan, y su perspectiva está basada en su experiencia de vida. Después de mudarse de Tijuana al Este de Los Ángeles, Esparza se involucró con una pandilla, comenzó a consumir drogas –ambos temas se han convertido en parte de su material– y eventualmente terminó en rehabilitación. Gracias al apoyo de un mentor que conoció en rehabilitación fue que comenzó a formar su carrera como standupero.

Esparza habló con VICE sobre cómo es cagarla en español, los efectos gastrointestinales de la dieta Atkins y la importancia de la película Blood In, Blood Out.

VICE: ¿Cómo fue que se armó este paquete en inglés y español?

Felipe Esparza: Me reuní con Netflix. Cuando llegué a las oficinas, había un Lamborghini estacionado en el valet. Era un buen Lamborghini, el capó estaba hecho de un vidrio transparente. Recuerdo haber bromeado con mi esposa diciendo que estaba hecho con el avión de la Mujer Maravilla. Y cuando llegué a las oficinas, vi a Kevin Hart y a su amigo Pookie de Laugh Factory. Y Kevin Hart estaba saliendo de la misma reunión a la que yo iba. Se acababa de reunir con las mismas personas. Me dijo: ‘No te preocupes, ya te los preparé. Están listos’. Cuando llegué a la reunión, me ofrecieron un especial de Netflix de inmediato y yo también les ofrecí un especial en español.

¿Se siente diferente fracasar con un chiste en español?

Tuve que aprender a cagarla en español [risas] porque cuando la cago en inglés duele. Pero como era nuevo [actuando en] español, me pasó lo mismo que te pasa cuando empiezas como comediante: no sabes que la estás cagando, crees que lo estás haciendo bien. Hasta que te vas a tu casa, escuchas la cinta y te das cuenta de que nueve chistes no funcionaron.

Debe ser raro que salga este especial y no puedas salir de gira.

Esa es la parte triste de que el especial haya salido ahora durante la pandemia, porque habría recibido muchas ofertas para hacer shows en español o en inglés. Pero la mayoría de los clubes y lugares de comedia están cerrados. No tengo nada hasta 2021.

¿Mencionaste algo sobre la posibilidad de hacer comedia en un autocinema?

Sí, voy a hacer un programa en el Irvine Spectrum el 25 de septiembre. Será un programa al aire libre con una pantalla grande. Al día siguiente, daré un espectáculo en Norco, California; es un autocine donde caben aproximadamente 400 automóviles. Creo que cobran por coche. Entonces, si llevas a cien personas contigo no pasa nada, siempre y cuando estén dentro del auto.

Es raro porque Gary Owen, dio un show en un club al aire libre, y les dieron audífonos a todos y el comediante tenía unos audífonos con micrófono. Pensé que sería raro porque tengo mucho cabello. No me gustaría meter la pata.

¿Este es el mayor descanso que has tomado del stand-up?

Desde que empecé a hacer stand up en 1996, no me he tomado un descanso. Esta es la pausa más larga que he tenido que hacer. Solía ​​subir al escenario todos los días, hacía seis programas a la semana, ocho programas a la semana, pero esto es muy raro. Cuando hice mi programa en Oklahoma, pensé que iba a olvidar mis chistes o mi timing. Pero me sentí como en casa. Pero lo que he notado es que la gente se ríe de todo. O sea, todo. No puedo esperar a que la audiencia se dé cuenta de que algunos de estos chistes no son divertidos. Pero a la gente le gusta estar allí.

En el especial mencionas que eres vegano, ¿cuánto tiempo llevas siéndolo? Soy vegano desde 2011, pero comencé lento. Empecé por no tomar leche de vaca. Bebí leche de soja durante muchos, muchos años, luego dejé la carne de res y solo comía pollo, y finalmente, dejé todo: queso, todo. Llevó mucho tiempo. Lo hice poco a poco. Sé que no hubiera podido hacerlo todo de una vez porque me encanta el queso. Amo el queso.

Pero ya ves que ahora todos hacen esa dieta keto, ¿no?

Sí.

Yo soy de la vieja escuela, hermano. Empecé a hacer la dieta del Dr. Atkins, que es exactamente lo mismo. Pero me estreñí porque la estaba haciendo mal. Solo comía carne de res y queso durante toda la semana. Nada de agua. Entonces como estaba estreñido tuve que ir a una clase de Lamaze. Fui al baño y dije, ¿sabes qué? Si la carne se atora así sin agua, no volveré a comer carne nunca. Porque no puedo volver a pasar por eso.

Creo que para hacer esas dietas tienes que complementar con fibra.

Ahora lo sé.

Las cosas de las que hablas son muy personales, pero las hablas con tanta ligereza que uno podría pensar que son inventadas. ¿Cómo te preparas para presentar ese tipo de historias?

Déjame contarte, Ashwin. ¿Esa historia en la que hablo de mi hermano menor? [Hay un momento en el especial en el que su hermano menor interviene para proteger a su madre de la violencia física]. Fue duro porque me dolía cuando comencé a hacer el chiste, no podía hacerlo sin contener las lágrimas. Cada vez que lo digo, vuelve a suceder. Nunca lo superé. Mi hermano y yo, finalmente lo hablamos. Invité al podcast a mi hermano Angel, y lo hablamos. ¡Y nunca lo habíamos hablado, nunca! Esa fue la primera vez que lo hablamos en cuarenta años.

Y mi mamá, cuando lo vio, se sorprendió. Hice todo el set en Caroline’s y mi mamá pudo ver el programa completo cuatro veces esa semana. [Ella dijo], ‘Ay, eso es una exageración. Nunca sucedió de esa manera. Yo nunca dije eso’. [risas]

¿Cuál ha sido la respuesta de tu familia sobre el especial?

A mi hermana le encanta. Mi hermana Marsha, me apoya mucho, siempre va a mis shows, nunca pide entradas gratis. Mi prima Nancy también, siempre van juntas. A mi hermano le encanta, vive en México y mi hija, que vive en Suecia, pudo ver el programa con subtítulos en sueco. Dijo que a su suegra le encantaba. Así que estoy feliz por eso.

En el especial mencionas haber adoptado a un perro. Yo adopté a un pitbull cuando empezó la cuarentena, así que me sentí muy identificado con el chiste de salir y pensar en lo que está haciendo tu perro.

Los perros escuchan las llaves, saben que alguien se va a ir. Tengo uno que ya tiene 11 años y el otro tiene diez [u] 11. Ambos estaban en muy maltratados cuando los adopté. La primera, Squishy, ​​tenía sarna, la habían cruzado demasiadas veces, tenía protuberancias, su cola era prácticamente rosa. Pero ahora se ve como un pitbull sano. El otro perro, estaba amarrado a una jaula. El dueño, o alguien que lo encontró, lo ató a la puerta, y ahí estaba con la cabeza agachada, sangrando de la ingle, estaba muy maltratado. Lo usaban para peleas. Su oreja estaba mordida, tenía la mandíbula rota. Pero ahora está bien. Es el perro más feliz. Es como un cachorro porque nunca tuvo la oportunidad de ser un cachorro.

Volviendo a los especiales; ¿te diste cuenta de que algunos chistes del especial en inglés funcionan mejor en español?

Muchos comediantes, se limitan, ¡Con esto cierro! ¡Con esto abro! No me gusta limitarme con un chiste de apertura o cierre. Entonces, si tengo un chiste que va muy bien al final, me desafío a mí mismo y abro con ese chiste. Así puedo mantener ese momento de risas al mismo tiempo, así no tengo altibajos en la risa. Me di cuenta en el show en español, el chiste sobre el robo del camión de tacos, funcionó más en español que en inglés. Al final, tuvimos que cortar los chistes para hacer espacio para el intervalo de tiempo de una hora que me dieron, y tuvimos que eliminar ese chiste. No funcionó. Pero el de violencia doméstica, siento que cuando lo hice en español, resonó mejor en la gente.

En el especial, nombraste a Miklo [de la película Blood In, Blood Out_**]. ¿Qué significa esa película para ti?**

Esa película es como _El Padrino para nosotros. Para mi. Y para todos en todo el mundo, probablemente. Es como El Padrino de hoy en día. Es la historia de un chico que crece en una familia mexicano-estadounidense, persiguiendo el sueño americano, se cae, se convierte en prisionero y líder de una pandilla mexicana, mientras que su otro primo, que se suponía que iba a ir a la cárcel acaba siendo policía, y el otro hermano se convierte en artista. Pero este tipo fue arrojado a una vida para la que no estaba preparado. Como la mayoría de la gente en el mundo, si te lanzan a una vida para la que no estás listo, tienes que lidiar con eso y tienes que llegar a la cima.

¿Estás notando una respuesta a tu especial, en términos de tener nuevos seguidores en español?

He recibido correos electrónicos desde Venezuela, desde República Dominicana, desde Perú, en español. Me dicen que les gusta en español. También hay personas que nunca habían oído hablar de mí en inglés y me mandaron un correo electrónico pidiéndome disculpas. Un tipo me dijo, ‘Felipe, acabo de ver tu especial. Perdón por no haberte visto antes’.

‘Bad Decisions’ y ‘Malas Decisiones’ ya están disponibles en Netflix.