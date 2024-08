Según Felipe González tú eres una persona tan corrupta como Bárcenas

El martes 13 de febrero de 2018 Felipe González se levantó de la cama, desayunó tranquilamente y pensó “Joder, cuando los de Telecinco me pregunten sobre la corrupción en España les diré que se trata solamente de un descuido generalizado, sin comillas, y que para nada se debe considerar un, digamos, fenómeno de corrupción política, esto último entre comillas”.

Y así fue. El expresidente de España declaró esto mismo —con toda la tranquilidad del mundo— a Telecinco cuando le preguntaron si España era un país corrupto: «Aquí ha habido un descuido generalizado que nos ha metido en esta situación”.

Videos by VICE

Hablemos sobre los descuidos generalizados. Los descuidos generalizado son pequeños incidentes costumbristas que han sucedido de forma impremeditada. Un descuido generalizado no podría ser, por ejemplo, el hecho de ir ignorando durante el día a día la existencia de gulags cerca de tu pueblo o tampoco sería un maldito descuido generalizado el hecho de que tu pareja se quedara embarazada después de haber hecho el amor durante medio año con el poco fiable método de “la marcha atrás”. Estos no serían, digamos, descuidos generalizados, estos serían, simple y llanamente, errores de palurdos o decisiones de cretinos.

Analicemos algunos de los casos de corrupción que han rebozado España estos últimos años e intentemos dilucidar qué tipo de descuidos son.

Fotograma del YouTube de Europa Press

CASO PALAU

Partido político implicado: CDC (Convergència democràtica de Catalunya)

Dónde: Catalunya

Dinero estafado: 35.100.000 €

El saqueo de parte del patrimonio de la fundación del Palau de la Música a cargo de Félix Millet y Jordi Montull podría ser comparado, siempre según Felipe González, con el hecho de comerte sin querer unos frankfurts con queso caducados. Vale, tenían un color un poco blanquecino pero nunca has sido un maldito sibarita. Mientras cagas agua y lees la información del envase de los frankfurts descubres que, efectivamente, estos frankfurts caducaron hace un par de meses. Menudo descuido, como estafar 35 millones de euros.

Foto de Heino Kalis/ REUTERS

CASO GÜRTEL

Partido político implicado: PP (Partido Popular)

Dónde: Envergadura nacional

Dinero estafado: 201.400.000 €

El conglomerado empresarial de Francisco Correa y compañía que exprimía las arcas públicas y ofrecía ayuda para las campañas del Partido Popular no dista mucho de cuando te lías todo un fin de semana jugando al Counter Strike y terminas con toda la vajilla en el fregadero, con decenas de platos que generan una columna dórica que se eleva unos 50 centímetros por encima del grifo de tu cocina. Platos con comida reseca y ceniza que tardarás horas en limpiar. Nada, como embolsillarse 200 millones de euros.

Foto de Andrea Comas/REUTERS

OPERACIÓN PÚNICA

Partido político implicado: PP (Partido Popular)

Dónde: Envergadura nacional

Dinero estafado: 500.000.000 €

El viejo truco de la adjudicación de servicios públicos a empresas de colegas. Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, logró desviar 500 millones de euros, como cuando llegas a casa por la noche, después de currar, y te das cuenta de que, esa mañana, no habías apagado la tele. Ahí está Bob Esponja jodiéndole la vida a Calamardo, te quedas un rato mirando la tele, de pie, con la chaqueta puesta y las llaves en la mano. La oscuridad es total y el comedor de ha tornado de un color azulado por las imágenes del televisor. Menudo descuido, podías haber estafado un montón de pasta sin querer y lo único que has hecho es dejarte la tele encendida para que Bob Esponja te salude al entrar en casa.

Fotograma del YouTube de IU Antequera

CASO ERE

Partido político implicado: PSOE (Partido Socialista Obrero Español)

Dónde: Andalucía

Dinero estafado: 1.200.000.000 €

Vamos subiendo de cantidades. Ahora parece que los descuidos generalizados son aún más descuidos, ¿verdad Felipe? Vaya, este, precisamente, ha sido orquestado por el partido que presidiste. Prejubilaciones ficticias, subvenciones a empresas ficticias, comisiones y todo eso. Un clásico de los descuidos.

Una vez mi parienta me invitó a cenar. Parecía como enfadada pero tampoco estaba muy claro. El sitio se llamaba “Sakura Sushi” o algo así, no lo recuerdo muy bien. No estaba nada mal, nos pedimos uno de esos barcos llenos de makis y nigiris y todo eso. El caso es que a mitad de la comida, cuando su silencio ya era totalmente insoportable, me dijo que hoy —o sea, ese día, el de la historia— era su cumpleaños. Menudo descuido. La pobre, a falta de que la invitase a cenar o algo, prefirió hacerlo ella. No dijo nada para ver si me acordaba o mencionaba el tema o le daba una sorpresa, pero nada. El asunto le molestó pero a los dos días le regalé una chaqueta del Lidl —así como un regalo de la broma pero útil— y se volvió a enfadar. No sé, en esa época tampoco tenía mucha pasta, hubiera sido mejor el descuido de estafar 1.200 millones de euros.

Foto de Sergio Perez/ REUTERS

CASO 3%

Partido político implicado: CDC (Convergència democràtica de Catalunya)

Dónde: Catalunya

Dinero estafado: 1.800.000.000 €

Os voy a pegar aquí lo que dice Wikipedia: “El denominado caso del 3% es un escándalo de corrupción política que apunta al cobro de comisiones ilegales en un porcentaje de alrededor del 3% del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por parte del gobierno de la Generalidad de Cataluña por parte de Convergència i Unió”.

Esto es como cuando estás sacando la ropa sucia del sitio donde guardas la ropa sucia —una cesta, un cubo, una caja, una copa de vino— y pillas unas braguitas o unos calzoncillos y descubres ahí detrás como algo raro, como una moneda de cinco céntimos enganchada en la tela. Te fijas bien y descubres, ofendido u ofendida, de que se trata de algún tipo de resto fecal, un derrape sutil. Te ofendes como si la cosa no fuera contigo pero está claro que solo tú eres el único o la única culpable. Nada, en algún momento del pasado tuviste el descuido de no limpiar bien el asunto y ahora tienes esta cosa entre las manos. Eso nos pasa a todos, como estafar 1.800 millones de euros.