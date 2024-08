Feliz cumpleaños «Wonderwall»: Hablamos con personas que detestan el tema

Tranquilos. Yo sé que «Wonderwall» es un éxito masivo, mundial, y que le gusta a muchas personas. Pero si nadie se atreve a decirlo pues tendré que acudir a este llamado de Dios y ser la persona que se lleve todos los comentarios de odio. ¿Hasta cuándo «Wonderwall»? ¿Nadie está absolutamente cansado de esa canción? Obviamente Oasis no tiene la culpa ni de cerca. La culpa es de nosotros, los seres humanos, que somos unos cansadores y sonamos esa canción a tal punto que, se convirtió en la rola que toca cualquier tipo con cinco clases de guitarra encima para conquistar de nuevo a su ex novia. Incluso, les confieso, que en mi escuela cuando habían momentos de «unión» entre mis compañeritos de clase, todo el puto salón empezaba a cantar «Wonderwall» juntos. A una sola voz. Es en serio y lo juro por mi posesión material más preciada: el nuevo Súper Nintendo.

Normalmente esto pasa con los hits, le sacan tanto el jugo que ya terminamos odiándolos, pero, con «Wonderwall» hay algo muy raro. Es como la canción perfecta para cualquier tipo de sectas, no sé por qué diablos pero eso sucede. Lo juro. Tengo una artimaña personal que siempre uso cuando conozco gente nueva. Yo divido a mis amigos entre las personas que les gusta «Wonderwall» y los que no. Lo siento, pero es un gran filtro de calidad que uso para definir mis amistades.

También Youtube ha hecho mucho daño. Hay miles de covers terribles de la rola, y creo que el sitio debería bajarlos y bloquearles el acceso por lo que resta de sus vidas. Pero bueno. La verdad siento lo mismo cuando escucho «Wonderwall» que cuando oigo una rola evangélica. Quizás prefiero el rock evangélico.

Ahora, hoy «Wonderwall» cumple veintidós años de existencia. Así que una muy buena manera de recordar esta rola y celebrarla, pues, es recogiendo testimonios de personas a las que les caga oírla.

Canción de autoayuda

Es como música de superación personal, me siento en un libro de autoayuda cada vez que la oigo. —Fernando, 25 años.

Oasis es más que «Wonderwall»

Amo a Oasis, y es la única canción que no puedo oír de ellos. Siento que a veces, mucha gente cree que Oasis es eso y ya, y que si escucharon ‘Wonderwall’ entonces ya saben de qué va la banda. Por eso me caga y me alegra que hasta los mismos hermanos Gallagher la odien. —Josnel 24 años.

Malos recuerdos

Creo que me recuerda a una etapa muy fea de mi vida, y me lleva a tiempos en los que escuchaba música muy obscura. No me gusta Oasis, pero la canción me trae terribles recuerdos y es imposible no haberla escuchado. —José, 30 años.

La tocan los borrachos en guitarra

Soy guitarrista, y quizás por eso veo esto más que muchísima gente. ¿Pero no se han dado cuenta que cada vez que hay gente borracha tocan esta canción? Creo que hay una conexión extraña entre «Wonderwall» y el alcohol. —Mariano, 27 años.

Le gusta a todos mis amigos tetos

A veces me dejo llevar. Pero es una canción que todos mis amigos tetos cantan a más no poder, entonces por mis principios no debería gustarme. Me recuerda a ellos y no me caen bien. —María, 24 años.

Odio el britpop

Britpop = emoji de pupú. —Juan, 24 años.

Oasis está sobrevalorado

Creo que Oasis es una de las bandas más sobrevaloradas de los últimos tiempos. Si «Wonderwall» la componía U2, los destruían. —Miguel, 28 años.

Es la peor canción de Oasis

¿Por qué no «Champagne Supernova»? ¿Por qué no «Talk Tonight»? Si lo que quieren es una balada cursi, ¿por qué no escoger las mejores? El mundo siempre se equivoca. —Sylvia, 28 años.

La letra me pone de mal humor

«Maybe you are gonna be the one that saves me, and after all, you are my wonderwall». Es una letra estúpida que, unido a todas las personas que cantan la canción, me pone de un mal humor tremendo. —Álvaro, 30 años.

Por esa canción ya no oigo Oasis

Oasis era una banda cool que, a pesar de su éxito comercial, no me desagradaba. Pero llegó «Wonderwall» y se volvió una banda que le gustaba a cualquier persona. El éxito del britpop hizo demasiado daño. —Jesús, 28 años.

