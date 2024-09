Feministas en contra de las sentencias mínimas para violadores en EEUU

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Una coalición de 25 grupos feministas ha enviado una carta al gobernador de California pidiendo que prohíba una ley que impone sentencias mínimas a los delincuentes condenados por violación, ya que creen que no son la solución más adecuada para evitar los abusos sexuales.



El proyecto de ley fue redactado en respuesta a la sentencia de seis meses que un juez le otorgó al estudiante de Stanford, Brock Turner, a mediados de este año. Este borrador fue aprobado por los legisladores de manera unánime y ahora sólo falta que el gobernador Jerry Brown lo firme para que se convierta en ley.

Videos by VICE

Sin embargo, los grupos feministas que tratan de frenar la nueva ley afirman que las sentencias punitivas no son el camino correcto para tratar el problema de las violaciones en los campus.

«Sabemos por experiencia propia que las consecuencias de una violación no son menores cuando la víctima está inconsciente», afirma la carta; pero «también sabemos que las sentencias con un mínimo obligatorio son una solución dañina y errónea a nuestro verdadero enojo por el caso de Brock Turner y otros tantos como similares».

Desata polémica la baja condena al violador de la Universidad de Stanford. Leer más aquí.

Si la ley llegara a ser firmada por Brown, cualquiera que fuera condenado por violar a una persona ebria o inconsciente enfrentaría una sentencia obligatoria mínima de tres años.

Turner fue descubierto atacando sexualmente a una mujer inconsciente detrás de un basurero durante una fiesta de fraternidad en la Universidad de Stanford, y luego fue sentenciado a seis meses de prisión, una gran diferencia con los 14 años que enfrentaba cuando fue condenado originalmente. Aún así, Turner fue liberado la semana pasada después de haber cumplido solamente tres meses en prisión por mostrar buena conducta.

El ataque, la sentencia otorgada y la liberación anticipada de Turner desató una discusión sobre las violaciones en los campus, suscitó indignación por la manera en que el sistema judicial maneja los casos de violación y dejó al descubierto el hecho de que las leyes pueden variar dependiendo del color de piel y el estatus social del acusado.

«Nosotros, los sobrevivientes y aliados firmantes, brindamos nuestro apoyo a la víctima de Brock Turner, cuya experiencia con el sistema penitenciario nos ha golpeado de cerca, y pedimos que prohiba la ley AB 2888, que ha sido aprobada en nuestro nombre».

El vicepresidente Joe Biden le escribió carta de apoyo a la víctima de Stanford. Leer más aquí.

«Las sentencias mínimas obligatorias no han sido una buena respuesta para los retos que las drogas presentan a la sociedad», dijo Michelle Anderson, decano del College Brooklyn de la Universidad de Nueva York y destacada estudiosa de las leyes contra la violación. «Éstos mínimos no han funcionado contra otros crímenes. No hay ninguna razón para que lo hagan ahora en respuesta a los ataques sexuales».

«Me opongo a esa ley», añadió Anderson. «Espero que el gobernador Jerry Brown la prohíba. Las feministas han estado diciendo durante años que los castigos obligatorios no son la respuesta correcta ante la violencia sexual».

Las preocupaciones de Anderson hicieron eco a la carta escrita por la coalición de organizaciones feministas, entre las cuales están la National Alliance to End Sexual Violence y ACT for Women and Girls. «Mientras algunos apoyan esta ley con la esperanza de que sirva para resolver los prejuicios raciales que favorecieron a Turner, las sentencias mínimas obligatorias han exacerbado las desigualdades raciales y sociales durante el proceso».

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs