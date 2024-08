Sí, aún existen ferias de fanzines que no apestan

A las antípodas de todos esos emprendedores españoles que crean empresas de dudosa integridad moral y que ayudan a que este mundo sea un páramo aún más frío y muerto (Glovo y todo eso, de hecho ahora mismo solo me viene a la cabeza Glovo) se encuentran esos otros individuos que generan proyectos que ayudan a difundir otras maneras de entender el mundo y la comunicación entre las personas.

No Tengo Mamá es un festival de autoedición (cómic y artes gráficas) y música que hace especial hincapié en todas esas propuestas que se encuentran más alejadas de los circuitos más comerciales, es decir, todo eso que la mente humana produce y que no responde a los cánones estéticos y narrativos por los que deambula el gran espectáculo social y económico en el que nos encontramos, por lo que son más incómodos y difíciles de digerir.

Como dicen ellos, apoyan “aquellos trabajos creativos de bajo coste que huyen de los formatos y contenidos habituales y que se sostienen gracias al interés, perseverancia y bolsillo de sus propios creadores”. Su objetivo consiste en crear un espacio para que estos artistas, habitualmente ignorados por los medios de comunicación y los circuitos artístico y editoriales comerciales, tengan la oportunidad de difundir su obra, para así poder darle una continuidad.

Hemos hablado con los organizadores para que nos cuenten un poco cómo funciona su iniciativa y para comentar algunos puntos oscuros por los que está pasando el panorama actual de la autoedición.

VICE: Muy buenas, una cosa, ¿conocéis a alguien que no tenga mamá? Quiero decir, que haya nacido sin la ayuda de un útero humano femenino.

NO TENGO MAMÁ: Pues yo qué sé, macho.

Bueno, cambiemos de tema. ¿Cómo surge la idea de empezar a organizar el No Tengo Mamá?

Pues allá por el 2014, tras ser testigos de la buena vibra que se generaba en eventos como el Grapa Grapa del Liceo Mutante, nos propusimos montar algo similar en Vigo, ya que en la ciudad escaseaban (por no decir que no existían) propuestas de esta naturaleza. Al final terminamos ampliando el formato y absorbiendo otro tipo de actividades, disciplinas, estilos y mucha música y mucha fiesta.

Contadnos un poco de qué va todo eso de los vídeos de promoción que utilizáis, LAS CANCIONES esas que hacéis.

Se trata de hacer una canción promocional por cada edición, acompañada siempre por un vídeo en el que solemos salir los propios organizadores amenazando al personal para que asista al festi y lo apoye económicamente, claro. Cada año, un estilo musical diferente y una nueva porción de risas.

Lo cierto es que nos apetecía idear una herramienta de promo que se saliese un poco de lo “habitual”. Esta actividad nos realiza como personas más que cualquier otra relacionada con el festival o con nuestras vidas artísticas.

En los últimos años ha surgido una cantidad inmunda de festivales de autoedición, algunos más cercanos a los circuitos menos comerciales que otros (Grapa Grapa, Autobán, GRAF, Ohete, Bala, Libros Mutantes, Tenderete, FAV, EA!, Fun Fan Fest, PUMPK, Gutter, FLIA). ¿Creéis que existe algún tipo de burbuja de la autoedición que en algún momento estallará y todo volverá a la mediocridad romántica de hace unos años?

Es una cuestión que nos lleva rondando la cabeza desde hace unos años. Por momentos da la impresión de que hay muchos festivales y no tanto público, pero bueno, creemos que hay que ser optimistas y seguir haciendo las cosas como sabemos hacerlas. Vamos a darle un tiempo y a ver qué pasa: si se acaba la autoedición, habrá que empezar a dedicarse de una vez a cosas serias que den dinero, como la música.

¿Creéis que la presencia de fanzines podría llegar a instrumentalizarse para ser utilizada como cierto reclamo de lo “cool”/”guay”/”moderno” en festivales (musicales o lo que sea) patrocinados por marcas? Como un complemento más al estilo de los food trucks, las paraditas de cerveza artesana o los mercadillos de segunda mano.

Es posible que ya esté pasando. No veo un stand con fanzines en el Primavera, por ejemplo, pero sí a alguna marca tratanto de entrometerse y de hacer negocio a través de la autoedición sirviéndose de métodos bastante reprobables, como se ha visto en este vídeo sobre literatura protagonizado por una conocida cerveza. Hay que estar alerta.

¿Qué pensáis de los festivales de autoedición en los que se paga por tener una mesa?

Es una idea que a nosotros personalmente no nos convence, pero entendemos que para algunos es una manera importante de ayudar a financiar el festival, así que sin fallo (como se dice por aquí).

¿Qué tiene que ser y qué no tiene que ser un fanzine para vosotros? ¿Tiene sentido establecer límites?

Para nosotros, cuantos menos límites mejor. Creemos de hecho que a día de hoy el debate sobre qué es un fanzine o cuáles son las normas que lo configuran está ya superado. Si la obra dista de lo común y tiene voz propia, nos vale.

Mucha gente que pasa por el festi no tiene ni idea de lo que es un fanzine, pero si el librito tiene algo, les llama la atención.

A veces no logro entender cómo se financian estos tinglados. ¿Subvenciones y cervezas? ¿Cómo logra sobrevivir el No Tengo Mamá?

Desde hace un par de años nos servimos de una subvención de la Xunta para poder realizar el festi con cierta soltura y sin reventarnos la vida. Ahora nos van a dar otra para la siguiente edición, o eso parece. La verdad es que antes era mucho más difícil realizar el festival; teníamos que tirar constantemente de los colegas para todo y no podíamos pagar prácticamente nada a la peña que se involucraba o que venía a tocar. Por suerte, la situación ha cambiado y las instituciones nos empiezan a hacer caso. La venta de birra y de merchan también ayuda, por supuesto.

¿Qué no encontraremos seguro este año en el No Tengo Mamá?

Los food trucks esos.

Esta será la cuarta edición del No Tengo Mamá, que se celebrará los días 7 y 8 de septiembre en las inmediaciones del museo MARCO, en Vigo. Aparte de los stands con fanzines y material gráfico podréis ver en directo a bandas como Rayotaser, Jay, Cuello y Los Manises, entre otros.