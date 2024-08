Fotos de los paisajes árticos que van a desaparecer

Fernando Moleres lleva cinco años viajando a diferentes zonas del Ártico para hacer fotos de sus impresionantes paisajes. Junto a Pepe Molina, quién ha creado vídeos este pequeño documental del proyecto, ha captado la vastedad de sus hielos y nieves (cada vez menos) perpetuas nos hace pensar en el infinito, en las cosas que no cambian y las que lo hacen muy lentamente. Pero a la vez vemos como los hielos se derriten constantemente y como, aunque sea muy poco a poco, las cosas cambian irremediablemente y cada año estamos más cerca de que esos cambios sean irreversibles.

Hablamos con él con motivo de la exposición de su proyecto Melting Landscapes en el Mercado de La Florida de L’Hospitalet , que podrás ver entre el 4 de abril y el 11 de mayo.

Videos by VICE

© Fernando Moleres

VICE: Hola Fernando, cinco años yendo y viniendo al Ártico, ¿cuál ha sido el cambio más grande que has visto en el Polo Norte a lo largo de todos estos años?

Fernando Moleres: Aunque el calentamiento en el Artico es el doble de la media mundial según los expertos, cinco años es un periodo insignificante para que las fotografías muestren cambios apreciables y estas deberían ser en zonas concretas en fechas de correlación anual. Pero los pescadores inuits de Groenlandia, que nacieron hace 30 o 40 años me dicen que de jóvenes salían a pescar con sus perros de trineo al mar en invierno pero que ahora no pueden porque el hielo marino es muy débil y se pueden caer al mar. Los locales dicen que ya no hace frío, yo he comprobado que se puede estar en camiseta durante las horas centrales en Groenlandia a mitad de septiembre, o que en Islandia un 15 de enero no veas nieve.

¿Qué es lo más duro de fotografiar del Ártico?

Quizá la dificultad de su población por seguir su modus vivendi que los anclaba a la naturaleza. La población local está cambiando y en cierta gente se produce un desarraigo respecto a su modo tradicional de vida, como la caza y la pesca. Estaba en Qequertarsuak, un pueblito muy pequeño, cuando un joven se suicidó, creando un gran dolor en la población tan pequeña. Otro problema es el abusivo consumo de alcohol.

© Fernando Moleres

Es probable que en menos de un siglo, tus fotos parezcan venir de un pasado muy lejano, ¿es algo que tenías en mente cuando las hacías? ¿Ha influido en algo saber que esos paisajes están destinados a desaparecer a la hora de fotografiarlos?

La conciencia de las cosas muchas veces te va calando poco a poco. Sentado frente a esos paisajes majestuosos que no te cansas de ver te vienen las reflexiones de cómo será este lugar cuando el hielo no esté, sus formas habrán desaparecido pero su efecto sobre nosotros se acentuará precisamente cuando no esté, sobre todo en el hemisferio norte por culpa del efecto albedo: la radiación solar no rebotará y no calentará la tierra, el aire y el agua, y además afectará al gran termostato planetario que son las corrientes marinas afectara a nivel global.

Leí unas declaraciones tuyas en las que decías que el cambio climático era el mayor reto al que se enfrentaba la humanidad, ¿por qué crees que es tan difícil concienciar al respecto?

Porque la crisis ecológica tiene como base una crisis política, de valores humanos, y los que toman decisiones claves son políticos con una mirada muy a corto plazo pensando en beneficios partidistas que beneficien a su país, aquí también aparecen el nacionalismo del que no se habla tanto y que contradice la visión humana global. Es la población consciente la que debe liderar la presión de cambio de actitud frente a la conservación de nuestro planeta.

© Fernando Moleres

¿Es algo que pretendes con tus fotografías?

Yo me considero militante de causas que considero que me afectan, me preocupan y sobre las que quiero aportar mi granito de arena para cambiarlas, en mi caso con la fotografía.

¿Qué piensas de los estudiantes que están saliendo a protestar contra el cambio climático?

Me parece maravilloso que las futuras generaciones incorporen a sus prioridades el medio ambiente. Es novedoso y tan bonito que una generación de adolescentes entre en “la lucha” y el compromiso de causas generales. Es un trabajo de conciencia sobre su futuro, nuestro futuro.

© Fernando Moleres

Tus fotos hablan mucho de los tiempos largos, de captar lo que parece que no cambia nunca, aunque nunca deje de cambiar, ¿por qué crees que ahora nos preocupan tanto los cambios en una época en la que todo cambia más rápido que nunca?

Porque si te informas sabes que esos cambios pueden entrar en espiral y serán irreversibles. Ahora somos 7000 millones de personas, el 70% de los cuales vivimos en zonas de costa. El calentamiento global, con la subida del mar, afectará a la estructura de los asentamientos humanos gigantes que son las ciudades. En New York están diseñando diques de contención de la subida del agua, ¿pero que harán en Lagos que en el 2050 tendrá una población de 60 millones de personas? ¿Y en Bangladesh? ¿Y en Barcelona?

Puedes ver la exposición Melting Landscapes en el Mercat de La Florida de L’Hospitalet de Llobregat entre el 4 de abril y el 11 de mayo. Sigue a Fernando Moleres en @fmoleres.

