El Festival Estéreo Picnic 2018 ya tiene fecha

Luego de un tremendo 2017, año en que el Estéreo Picnic celebró su octava edición con artistas de la talla de Justice, The xx, Totó La Momposina, The Weeknd, Rancid, The Strokes y Caribou, entre otros tantos, uno de los festivales musicales más importantes de Colombia anunció hoy las fechas en las que se llevará a cabo su edición número 9.

Como es costumbre, la campaña expectativa está llena de suspenso y drama, y esta vez lo que aparece es un programa ve variedades de antaño en cual la señal se interrumpe a causa de un temblor y lo que cierra el video son las fechas: 23, 24 y 25 de marzo de 2018.

Vayan alimentando el marranito con monedas de mil.

