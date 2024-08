Festival Estéreo Picnic día 1: The Killers tu papá

Ya lo habíamos vivido: en 2013 vimos a Brandon Flowers y a su combo descrestarnos con un show excepcional. No pelaron una nota hace cinco años y no pelaron una nota en la noche de ayer. Fue un Deja Vu de principio a fin. En esta oportunidad, sin embargo, no estuvieron acompañados de bandas como New Order o Foals, sino del frenesí de la Chiva Gantiva, de la elegancia de Lana del Rey (porque qué más), y de la precisión de Metronomy. Y bueno, gústele a quien le guste, The Killers la rompió ayer y fue el acto más memorable del día uno de este Festival.



La banda de Nevada empezó su concierto con «The Man» y a partir de ahí, la montonera en el escenario Tigo solo aumentó. La lluvia, como ya es de esperarse, no detuvo a los fans para que entonaran temas como clásicos como «Somebody Told Me», «Human», o «When We Were Young». Pero sin duda el momento más emotivo ocurrió cuando la banda invitó a dos espectadores del público a tocar la batería en «For Reasons Unknown». Pasó el primero. El público expectante. La presión en los cielos: iba tocar junto a su banda favorita. al final, no le dio.

Videos by VICE

Foto: Julián Gallo | Noisey en español

Pasó el segundo. Andrés, de Bucaramanga. Empezó la canción con guitarra y la voz de Flowers liderando. Andrés comenzó a marcar: bombo y hi-hat. No sabíamos en qué momento haría el corte equivocado, tocaría el coro como no es, o se saldría de tempo. Entró el verso, entró el pre-coro. Andrés se mantenía firme mientras las cámaras lo grababan y su cara se mostraba tranquila en las pantallas. Hubo coros, cortes. Desde el público solo se oían halagos y cumplidos para Andrés. Después de alrededor de cuatro o cinco minutos, Andrés, de Bucaramanga, había sido el héroe de Estéreo Picnic.

Después de eso, la emoción solo subió y The Killers se había robado a gran parte del público de todo el festival. Y, seamos justos, no es una proeza fácil, siendo la segunda vez que vienen al festival y que compitieron en sus últimos minutos con Metronomy y Dillon Francis. La banda se dio el lujo de hacer encore en el festival. Tocaron «When You Were Young» y «Mr. Brightside». Sonaron y se vieron fuegos pirotécnicos por encima del escenario. Nada qué hacer.