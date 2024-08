Coral Casino: «trabajamos el género urbano desde el reggaetón y R&B»

Los ritmos latinos han tomado fuerza en los últimos años, el reggaetón ha marcado una pauta entre el antes y el después de la música contemporánea, del odio ha pasado a ser un ingrediente principal no sólo para el público de habla hispana sino también para escuchas globales, donde la fusión de ritmos como el trap, R&B, hip hop, etc. ha sido un resultado increíble para todo el mundo.

Coral Casino, es un dúo argentino que ha entendido a la perfección esta dinámica, donde la música explora sus raíces y ritmos más recónditos, llevándolos y sintetizándolos en sus tracks sumamente pegajosos y bailables .

Noisey en Español: cuentanos un poco de la historia de Coral Casino, ¿cómo se formó?

Coral Casino: Nos conocimos en diciembre del 2013 en una feria de ropa de una amiga en común, no había nadie en la feria así que básicamente nos pusimos a hablar de música y a contarnos en que andábamos terminamos mostrándonos proyectos y escuchando links de reggaeton en Youtube (jaja), quedamos en juntarnos para trabajar unas canciones de Lara a las que le faltaban estructura y algunos giros.



Ya para el verano del 2014, nos encontramos en Buenos Aires otra vez… (Roque es de San Martin de los Andes, una ciudad al sur de Argentina, y Lara vivió y tiene a su familia desde muy chica en Pinamar, una ciudad costera de Buenos Aires). Ese primer día grabamos dos tracks, ahí mismo sabíamos que teníamos que seguir haciendo música juntos y hasta el día de hoy no hemos parado. El nombre salió de meses y meses de buscar algo que nos fuera perfecto; teníamos fechas ya y no podíamos seguir presentándonos sin nombre, así que de un revoleo nació CORAL CASINO… como anillo al dedo.

¿Cómo ha sido su crecimiento dentro de la escena musical en Latinoamérica?

Coral Casino: Digamos que nuestro crecimiento personal al menos ha sido muy rápido, siempre fue muy rápido todo, la manera en la que nos conocimos, la manera en la que nos conocieron en el under argentino, y la manera en la cual empezamos a tener shows importantes. Tocar en el Luna Park abriéndole a Disclosure o a Kaytranada o tocando en festivales con otros artistas masivos, o incluso viajando a Chile y ahora acá en México; obviamente en gran parte es todo gracias a la Internet, desde SoundCloud, redes sociales, hasta colaboraciones con gente de otros países que estaba haciendo ruido en ese momento.

El crecimiento es constante, musical y personal. Trabajar el género urbano en español desde el reggaeton, trap, al R&B nos ha abierto otras puertas sin dudas; pero desde nuestro lado siempre es como un experimento entre nosotros dos, todo nace desde nuestra química.

¿Cuáles son sus influencias y qué los ha llevado ha crear este sonido tan singular de R&B?



Influencias miles, desde directores de cine hasta escritores, paisajes, países, fotógrafos, y diseñadores de todo el mundo. En si es inspiración e influencia, musicalmente hablando también, desde Michael Jackson, J Dilla hasta Frank Ocean, Luís Miguel, Drake, Kanye. De geéneros como el reggaeton, el dancehall, la cumbia, el house de los 90s. Realmente somos un compilado desde los 70s hasta ahora, nos gusta todo tipo de música, vibramos con lo urbano por una cuestión de mensajes y códigos, caemos en el R&B porque no vamos a mentir, somos románticos, nos une el amor, nos encanta callejear y salir de fiesta con amigos.. pero también nos encanta un after con Stevie Wonder de fondo o un track emo de Partynextdoor antes de irse a dormir.

Venimos de ciudades pequeñas y solitarias con horizonte, montañas, lagos, mar, arena; creemos que todo eso hace de nosotros una mezcla especial y un R&B etéreo que se sigue explorando. No sabríamos explicarlo de una mejor manera.

¿De quiénes nos estamos perdiendo en la escena Latinoamericana?

No sabemos bien a quiénes conocen o desconocen (jaja), pero hay muchos proyectos que nos gustan, el género y el idioma hoy día están muy fuertes y todos están mirando para este continente. Nuestra familia argentina INEEDSPONSORS en general, 0600 y Neo Pistea, AGVA Récords, Simon Poxyran, Juan Ingaramo, Unplaneta, Gianluca desde Chile, Jesse Baez, la familia de Finesse Récords, los HVRDS de México también, y muchos más que nos estamos perdiendo todos en este preciso momento.

¿Qué sigue para Coral Casino?



Es una gran pregunta, actualmente estamos terminando las grabaciones de nuestro próximo EP, trabajando beats que teníamos con la crew de Finesse y trabajando duro para poder darle ritmo a este bebé. Tenemos muchas ganas de sacar este material con videos y viajar, conocer gente, productores, fotógrafos, seguir creciendo como músicos y expandir el universo de Coral Casino. Son momentos muy importantes para nosotros y estamos enfocados.

