El nuevo video de Fever Ray es obviamente una maldita locura

Cualquier persona de cierta edad probablemente escuche el nombre «The Knife» y piense en la canción indie disco, de cuando ya se está terminando la noche, «Heartbeats«. Otros quizá más clavados en la onda artística probablemente se sientan más identificados con hacer bailes interpretativos mientras escuchaban «When I Grow Up» de Fever Ray. Sea como sea, la poco ordinaria artista de synthpop Karin Dreijer estuvo al frente de ambos proyectos, y con ambos encontraba la manera de jugar con tu cabeza visual y sonoramente.

En 2014, cuando The Knife anunció que se separaban, parecía que no volveríamos a escuchar música de parte de Dreijer. Pero ni madres: no sólo The Knife publicó concierto documental este año, sino que el proyecto en solitario de Dreijer, Fever Ray, está de vuelta. Su nuevo sencillo «To the Moon and Back» ahora viene acompañado de un audiovisual, que parece será el primero de varios que contarán una misma narrativa. En este clip, una Karin casi calva se tambalea mientras deambula por una bodega abandonada, como si fuera un muerto viviente, antes de que la amarren en un aparato y la bañen en una «lluvia dorada». Esto es DEMASIADO. De por sí, la frase «I want to run my fingers up your pussy», expresada sobre la movida melodía de la canción y una palpitante línea de sintes está asegurada de causar controversia. Hasta ahora no tenemos confirmación alguna de que este tema sea parte de un álbum, pero por el momento, Karin está alegremente de vuelta, lista para joderte los sesos por completo. Disfrútala aquí arriba.

Videos by VICE

Sigue a Noisey en Twitter.