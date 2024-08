25 fotos que resumen lo mejor de 25 años de FIB

El Festival Internacional de Benicàssim es uno de los decanos de los festivales de música de nuestro país. Para ser exactos, lleva 25 años trayendo a algunos de los nombres más consolidados de la escena musical internacional, sin olvidar la escena patria, a pesar de los cambios en las modas y las tendencias dentro de la música. El festival será diferente a cómo lo recuerdan quienes asistieron a las primeras ediciones, es algo inevitable, pero el mismo espíritu que se daba cuando miles de personas venían desde toda España y el extranjero para pasar unos días bajo el sol implacable del Levante se reunían en los campings y en los escenarios para disfrutar de, qué sé yo, The Jesus and Marychain o El Niño Gusano, no es diferente al que se dará este año cuando miles de personas se junten por vigésimo quinta vez para ver a Action Bronson, Lana del Rey, Fatboy Slim, Belako o Carolina Durante.



En esta galería recopilamos algunos de los momentos más destacados que han pasado sobre un escenario del FIB a lo largo de estos 25 años.

Australian Blonde en el FIB de 1995/Archivo FIB

The Jesus and Mary Chain en el FIB de 1996/Archivo FIB

Blur en el FIB de 1997/Archivo FIB

Björk en el FIB de 1998/Archivo FIB

Suede en el FIB de 1999/Archivo FIB

Oasis en el FIB de 2000/Archivo FIB

Pulp en el FIB de 2001/Archivo FIB

Radiohead en el FIB de 2002/Archivo FIB

Lou Reed en el FIB de 2004/Archivo FIB

Pet Shop Boys en el FIB de 2004/Archivo FIB

Brian Wilson en el FIB de 2004/Archivo FIB

Nick Cave and The Bad Seeds en el FIB de 2005

The Cure en el FIB de 2005/Archivo FIB

Depeche Mode en el FIB de 2006/Archivo FIB

Morrissey en el FIB de 2008/Archivo FIB

Franz Ferdinand en el FIB de 2009/Archivo FIB

Gorillaz en el FIB de 2010/Archivo FIB

Kasabian en el FIB de 2014/Archivo FIB

Florence and The Machine en el FIB de 2015/Archivo FIB

Portishead en el FIB 2015/Archivo FIB

Noel Gallagher en el FIB de 2015/Archivo FIB

Muse en el FIB de 2016/Archivo FIB

Kendrick Lamar en el FIB de 2016/Archivo FIB

Red Hot Chili Peppers en el FIB de 2017/Archivo FIB

The Killers en el FIB de 2018

