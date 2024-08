FieriCon: un recorrido de bares temático de Guy Fieri

El sábado 18 de noviembre, aproximadamente 100 fanáticos de Guy Fieris viajaron al centro de Manhattan con el único objetivo de llegar a Flavortown.

Foto de Jack Newton.

Si bien la cuestión de cómo se podía encontrar el portal a Flavortown seguía abierta a debate, había docenas de hombres y mujeres con pelucas de cabello rubio oxigenado, camisas con estampados ardientes y barbas falsas. Todos pensamos que ellos conocían el camino. El grito de guerra era «¡SOY GUY FIERI!», lanzado por un Guy Fieri hasta el frente y luego los demás en coro.

Las copias de Fieris se reunieron para la segunda FieriCon anual, una celebración escandalosa del famoso chef que consiste en vestirse como este amante de la carne, gritar sus frases más célebres y beber cerveza barata como si el apocalipsis estuviera a unos cuantos minutos de ocurrir. Es un recorrido diurno de bares —haciendo paradas en el Hog Pit, el Pioneers Bar, el Stout NYC Flagship y el Keg Room— que tiene como objetivo culminar en Guy’s American Kitchen & Bar en Times Square.

Foto de Jack Newton

David Gold (24), fundador del evento, estaba emocionado y abrumado a lo largo del mismo, tanto complacido por la sorprendente asistencia nutrida, como desconcertado por la cantidad de atención que atrajo. En 2016, Gothamist, Time Out New York y otros medios locales cubrieron el evento inaugural, pero este año, el New York Post entrevistó a Gold. Sin embargo, a pesar del influjo de la prensa, nunca pensó que personas desconocidas se molestarían en presentarse.

«Esto sólo fue una broma local», dijo. «Y ahora es algo grande. Los padres de un amigo están aquí. El sitio llegó a las 9,000 visitas ayer».

Gold tuvo la idea una tarde mientras estaba en su sofá, comiendo comida china y viendo Diners, Drive-Ins y Dives. Hizo el sitio web y «de alguna manera», dijo, «la gente lo encontró».

Foto de Jack Newton.

El antecesor más obvio de FieriCon es el SantaCon, en donde miles de bebedores diurnos van al bajo Manhattan para ponerse sus mejores disfraces del señor Claus, beber una (o algunas) chelas y ocasionalmente participar en peleas campales y actividades sexuales públicas unos con otros. Si bien Gold reconoce que SantaCon es parte de su inspiración, también rechazó la comparación: su FieriCon es mucho más pequeña (por ahora) y los asistentes son mucho más joviales y, hasta ahora, se comportaron mejor que los Santas depravados y vomitantes conocidos por la sociedad. Cuando un Guy se paró en una mesa en el Stout NYC Flagship con una hamburguesa con queso, rápidamente la multitud guardó silencio con expectación. Muchos Guys tomaron sus propias latas de Bud Light. Estaban listos para escuchar.

El Guy en el centro mordió la hamburguesa, mientras todos esperábamos su opinión.

«¡BOMB DOT COM!», gritó. El sitio estalló en aplausos.

Aquí hay otras frases que escuchamos, así como la rebeldía captada por nuestros dos fotógrafos.

Foto de Jack Newton.

«Guy es uno de esos tipos al que sólo quieres imitar. Realmente encarna el sabor».

Foto de Charlie Rubin.

«Mi primo me contó al respecto, yo sólo quise apoyar a la familia».

Foto de Jack Newton.

«Esa cerveza empieza a acercase lentamente a mí».

Foto de Charlie Rubin.

«Queremos terminar en Flavortown y queremos que Guy esté allí».

Foto de Charlie Rubin.

«¿Ese tocino está gordo?»

Foto de Charlie Rubin.

«¿Puedo fumar de tu Jewel [vaporizador]? Siento que es algo que Guy haría».

Foto de Charlie Rubin.

«No necesitamos identificación. Saben quiénes somos».

Foto de Charlie Rubin.

«Oh, mira, es una chica Fieri».

Foto de Charlie Rubin.

«Yo soy el único Fieri».