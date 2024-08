Siete farritas bogotanas para creer de nuevo en la humanidad

Es jueves: suelte todo lo que está haciendo y prepárase para un fin de semana endemoniado. Si lo que quiere es fiesta y sandungueo duro, párele bolas a esta listica que lo va a dejar turuleto por el resto de la semana.

A falta de amor, farra; a falta de plata, farra; a falta de sueño, farra. ¿Qué más quiere? Goce que vida solo hay una.

Videos by VICE

Jueves 21

Festival Hermoso Ruido 2017

Hoy arranca uno de los festivales más honestos que tiene Bogotá. El Hermoso Ruido, además de tener un gran nombre, es un espacio para dar a conocer propuestas de música que tiene que ser escuchada sí o sí por los oídos curiosos.

Los recomendados para hoy son Ghetto Kumbé, La Perla y Swing Original Monks.

¿Dónde? Armando Records y Music Hall

¿A qué hora? 9:00PM

¿A cuánto? 20.000 pesos.

Keáspero

THC Take Over at KEA





Uno de los colectivos de chispún más acuciosos de la ciudad armará un buen fiestón en uno de los lugares más emblemáticos de la farra buena y sencilla.

¿Dónde? KEA (Carrera 14a # 83-37)

¿A qué hora? 9:00PM

Viernes 22





El Hermoso Ruido sigue abriendo alas durante todo el fin de semana. En esta ocasión la cita más interesante es en Boogaloop con todo el parche de ZZK, uno de los sellos más promisorios de Latinoamérica. Lléguele a este fiestica raizal y electrónica sin pena.

¿Dónde? Boogaloop Club (Carrera 13 # 65-42)

¿A qué hora? 10:00PM

¿A cuánto? 20.000 pesos.

Los rolos tenemos que aprender a sudar sin pena

Sudor Latino en KB

Los rolos somos malos para sudar. Nos da como pena, nos da asco y qué va: sudar es natural, es saludable y hasta rico. Por eso caiga a esta fiesta llena de funk, house y afro solo en español y vinilos a cargo de Sergio Iglesias y Kruz.

¿Dónde? Espacio KB (Calle 74 # 22-20)

¿A qué hora? 9:00PM

¿A cuánto? 10.000 pesos con pola incluida.

Sábado 23

Insurgentes Showcase





Esta fiesta va a estar bien aletosa: se juntan varios selectores y DJs bien finos de la escena local para darnos un remate glorioso y gozador del Hermoso Ruido. Verraco, Zed Kappa, Navigation Studies, Nyksan y Agua lo van a dejar todo en los decks. Si usted es de fiesta larga y elegante, caiga al club más caliente que tiene Bogotá en estos momentos.

¿Dónde? Video Club (Calle 64 # 13-09)

¿A qué hora? 10:00PM

¿A cuánto? 25.000 pesos antes de la 1:00AM y 35.000 pesos después de esa hora.

Mi agua siempre tiene submarinos

Latora 4 Brazos volvió con todo el sabor. Si quiere fiestica latina, de ahora en adelante siempre tenga a este lugar entre cejas.

¿Dónde? Marino Submarino (Calle 59 # 13-34)

¿A qué hora? 9:00PM

4 babies sin Maluma

4 babies en La Piel Roja

Estas chicas se toman el sonido de la Piel Roja para hacernos sudar y arrejuntarnos como toca. Lleve su mejor percha y disfrute esta selección top y puede que levante su próximo machuque, quién quita.

¿Dónde? La Piel Roja (Transversal 6 # 27 -57)

¿A qué hora? 9:00PM

¿A cuánto? 15.000 pesos