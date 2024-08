Fiestas bogotanas para que no pare de bailar este fin de semana

¡Qué chimba!: ya llegó el fin de semana y las ansias de fiestiar terminaron.

Este jueves fue festivo pero no hay excusa para no darse duro en la cabeza. Si no le dieron el viernes libre en el trabajo para irse de viaje, le tenemos la siempre gozadora lista de fiestas para que salga de su casa.

¡A bailar!

Viernes 21 de julio

Fulano presenta: Fiesta Pre Paradise!

Rumbita para poguear un poquito, tomarse unos chorritos y recordar las lindas épocas del ska y el 2Tone con los paisas de Los Candelarians.



Happy Hour hasta las 22:30PM en Mojitos, Cuba Libre y pola.

¿Dónde? Fulano Backpackers (Calle 10A Nª 69-41)

¿A qué hora? 8:00PM

¿A cuánto? 10.000 pesos

La reina colombiana del chispún

Adriana López En Klan 31 Bogotá



Adriana López es gigante. Cada vez que esta DJ criolla se pasa por su tierra, la gente hace cola para verla.



¿Dónde? Klan 31 (Calle 31a # 6 – 59)

¿A qué hora? 9:00PM

¿A cuánto? Preventa: 45.000. Taquilla: 60.000

Sábado 22 de julio

Live At The Witch Trials



A veces toca ponerse oscuro. Si este sábado se siente un ser de poca luz, lléguele a este pequeño aquelarre.



¿Dónde? KB Espacio para la cultura (Calle 74 # 22-20).

¿A qué hora? 9:00PM.

¿A cuánto? 10.000 pesos con una pola Stella Artois.

Almuerzo y caigo

Vinyl Box Music Center Welcomes Âdi

Âdi también es una DJ bien tesa que vuelve mierda las caderas de quienes la escuchan. No dude en tardear el sábado al ritmo violento de esta talentosa mujer.

¿Dónde? Vinyl Box Music Center (Carrera 28 No. 42-55)

¿A qué hora? 2:00PM

¿A cuánto? Gratis

Mi alma no me pertenece

Noche de las Almas Chifladas

Tremendo parche el que se va a estar presentando este sábado. Las 1280 almas, El Terrible Tarantismo, La Urband y el DJ Chiflamicas van a empañar las ventanas y las paredes con este fiestión bien chiflado.

¿Dónde? El Subte (Carrera 6 # 14-50)

¿A qué hora? 10:00PM

¿A cuánto? En todos los Tango Discos del país (30.000 en preventa y 35.000 en taquilla).

Afro-desmadre

Desde Nueva York: Dj Ripley y Biomigrant

DJ Ripley viene desde Nueva York a deleitarnos con un set de ‘global bass’ combinado con el swing de la gaita, la marimba y el folclor de este suelo.



¿Dónde? Cine Tonalá Bogotá

¿A qué hora? 10:00PM



Todos somos animales

Fiesta Sureña con Lucio Feuillet y su banda provinciana

Vuelven las Noches Animales con sonidos sureños del país. Lucio Feulliet, directamente desde Pasto, llega para darnos una noche parchadita y sabrosona.

¿Dónde? La Piel Roja (Transversal 6 # 27 -57)

¿A qué hora? 9:00PM

¿A cuánto? 20.000 pesos