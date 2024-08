¿Fiestica o miedo? Ocho fiestas para bailar todo el puente

Si pensaban que este era un fin de semana cualquiera, están equivocados: les recordamos que este es el primer puente del año. Y si no va a salir de viaje ni a la esquina, no tiene pretexto para enfiestarse este fin de semana de tres días.

Y la oferta es variada, como siempre en Bogotá: reggaeton, carranga, salsa choque, techno, reggae, dub, deephouse y rap son algunos de los ritmos con los que va a poder bailar este puente. La cereza en el pastel se viene mañana viernes: Depeche Mode por segunda vez en la ciudad.

Videos by VICE

Le enlistamos todas estas opciones a continuación:

Jueves 15 de marzo:

Thursday Break Reggaeton Edition: El fabuloso abre sus puertas este jueves para una noche de reggaeton y meneo a cargo de Alejandra DJ, que viene directamente desde España y Nueva York para darla toda en la pista.

¿Dónde? El Fabuloso Bar – Calle 85 #14 – 5 (Piso 7)

¿Cuándo? 9:00 p.m.

¿Cuánto? 20k

¿Dónde? Salto del Ángel – Carrera 13 #93a -45

¿Cuándo? 9:30 p.m.

¿Cuánto? 20k.

BIMOL live at BAUM: Este viernes, BAUM viene con toda. Bimol project será el protagonista de la noche, y a su lado estarán 2nd Skin, Eva Luzia y Niklas Stadler. De ocho a diez de la noche, habrá guestlist gratis para todos. De diez a doce, costará veinte mil y después de las 11, treinta mil. Envíe los nombres para lista de descuento por Whatsapp al 3164943799

¿Dónde? BAUM Bogotá – Calle 33 #6- 24

¿Cuándo? 8:00 p.m.

¿Cuánto? Depende de la hora de llegada y si está o no en la lista de invitados.

https://www.youtube.com/watch?v=pqhYGuc_118

BDC: Melódica Vibes con Dubiterian y Bony Fly: Se viene una fiesta de reggae roots, dub y steppas con invitados internacionales y el mejor sound system de la ciudad. Bogotá Dub Club regresa este viernes en colaboración con El Gran Latido Sound System con: «Melódica Vibes». En esta ocasión estará presente el productor y músico brasilero Dubiterian, el cual se encuentra en un tour promocional de su nuevo álbum «Classeek Riddims».



Ademas, desde Ginebra llega el productor Bony Fly, del sello «Sparring Partners», selector del legendario «Giant Killa Sound System» con una selección 100% de vinilos. Como selectores locales estarán Jah Dawtah y Rebel Selector junto al MC Bogotano Manu Ranks. Preventa: Roots Cafe, (Calle 57 # 7-51) e Inajah Tienda Reggae, (Carrera 2 # 12-37). Inscriba su correo en la siguiente lista: http://eepurl.com/c0JBjL

¿Dónde? Latino Power – Calle 58 # 13-88

¿Cuándo? 09:00 p.m

¿Cuánto? Preventa, 20k. Taquilla, 30k.

La Peluquería 10 años – Electronic Daniboom / Djtoto/ rico45rpm: La pelu se complace en presentarles su noche cumpleañera edición número dos: Electronic Night. Con sonidos de alto nivel que provienen de sistemas solares cercanos, vitaminas e irradiaciones musicales, el fin de la noche será comprobar la existencia de otros mundos.

Uno de los encargados de hacer vibrar la nebulosa será Daniboom, dj del alto y bajo mundo, representante del techno underground de la city y un leopardo en la noche. También, estará Dj Toto Jaramillo de disco Selector, un representante del deephouse, el bit fino, elegante y seductor. Y como sorpresa especial estará Rico45rpm, con una onda mística, relajada y deliciosa de Jamaican Bytes.

¿Dónde? La Peluquería – Carrera 3 # 12d – 83

¿Cuándo? 9:00 p.m.

¿Cuánto? 15k

Sábado 17 de marzo:

We Got The Power – FLOYD: Este sábado Floyd hace una invitación a todos los amantes de la noche a pasar un rato al mejor estilo junto a cuatro Djs. con mucho talento: Juan Toro, Cachama, Goma y Tato Medellín.



¿Dónde? Floyd – Calle 86a # 13a – 30

¿Cuándo? 8:00 p.m.

¿Cuánto? Preventa, 20k. Taquilla, 25k.

Este viernes, llega Depeche Mode al Parque Simón Bolívar para revivir el espíritu ochentero como parte de su gira Global Spirit Tour y demostrar su constante evolución en su estilo electrónico. No se pierda esta fiesta de espíritu contracorriente que incluso reta las tendencias del punk y del rock.

¿Dónde? Parque Simón Bolivar – Calle 53 y Av. Esmeralda

¿Cuándo? Ingreso a prefiltros, 11:00 a.m. Apertura de puertas, 4:30 p.m.

¿Cuánto? Precio varía dependiendo localidad, para más información haga clic aquí.



Crack Family en Vivo, Lanzamiento de su nuevo trabajo AIRE: Crack Family vuelve a las tablas pisando muy fuerte. Esta vez, se presentará con su nuevo álbum «Aire». El evento empieza desde la una de la tarde, y en este momento puede entrar gente de todas las edades, por la noche, solo mayores de dieciocho.

¿Dónde? Auditorio Lumiere – Carrera 14 # 85 – 59

¿Cuándo? A partir de la 1 p.m.

¿Cuánto? Desde 30k hasta 70k, más información en este enlace.

Y la ñapa dominguera…

Domingo de Reflexión: Si todavía tiene energía pa’ seguirla el domingo, Marino Submarino va a hacer una farra a ritmo de afro, house y electrónica a cargo de los duros: Sonique, Mixticius y Dani Boom. Será el contexto perfecto para que reflexione mientras menea la pelvis.

¿Dónde? Marino Submarino – Calle 59 # 13- 34

¿Cuándo? 9:00 p.m.

¿Cuánto? Gratis, 9:00 p.m. A partir de las 11:00 p.m, 15k.