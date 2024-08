Este nuevo festival quiere cambiar el mundo

Si eres de los que busca generar cambios en la sociedad de manera creativa te gustará esto: el viernes 26 de abril llega a Málaga el fiiS, el primer Festival Internacional de Innovación Social con charlas, actividades y música en directo. Por primera vez, este festival, que busca la transformación social y que tiene una trayectoria de seis años al otro lado del Atlántico con ediciones en ciudades como Santiago de Chile, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá o Los Ángeles, entre otras, aterriza en España, con Brisa Fenoy, Dry Martina, El Duende Callejero, Frutería Toñi, María Peláe, We Are Not Djs y un montón de speakers que contarán historias inspiradoras.

La de Carlos Rodrigo, por ejemplo, que ha luchado para que las personas que van en silla de ruedas puedan llegar a ser entrenadores de fútbol si lo desean, o la de Daniel Merino, que ha desarrollado proyectos de bioconstrucción, participación ciudadana, emprendimiento e innovación social, entre muchas otras.

Videos by VICE

A propósito del evento hemos querido charlar con Rebeca Pastor, su directora, para que nos cuente un poco más de qué va la iniciativa y cómo surgió el proyecto.

VICE: Hola Rebeca, explícanos, ¿cuál es el origen del festival fiiS?

Rebeca Pastor: Hace seis años Nony Herzfeld y un grupo de personas en Chile decidieron que no había tiempo para hacer las cosas de manera tradicional, que hay que crear soluciones distintas para los problemas actuales de la sociedad. Ese grupo de personas invitaron a un grupo de organizaciones, sociales, privadas y públicas, a juntarse y colaborar en la cocreación de un festival donde se diera visibilidad al emprendimiento, la innovación social, la igualdad y la inclusión. A partir de allí, el festival se ha ido extendiendo por diferentes ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. Ahora es el momento del primer fiiS en España y en Europa.

¿Cuáles son sus objetivos?

Nuestro objetivo es transformar la sociedad promoviendo a quienes crean soluciones reales e innovadoras. El fiiS es un movimiento de personas y organizaciones que soñamos y trabajamos día a día por un mundo de amor, de paz y de alegría. A través de la colaboración radical, buscamos generar una transformación personal y colectiva en las personas hacia una sociedad basada en el respeto y la comprensión.

Desde nuestra pasión y fuerza, fiiS lucha por conectar la mente y el espíritu de millones de personas que están generando cambios en la sociedad de manera creativa, siempre pensando en el bien común.

No tenemos tiempo para hacer las cosas de manera tradicional, la pobreza, la salud, la inclusión, la educación, la integración social, el bienestar animal y tantos otros temas que nos importan, no pueden seguir esperando. Por ello, el fiiS está alineado con todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en especial con el Objetivo 17 Alianzas Estratégicas.

¿Por qué habéis decidido dar el salto a España?

Es un sentido de responsabilidad global el compartir este espíritu de cambio y España, por el vínculo tradicional con Latinoamérica, es la puerta natural de expansión a toda Europa.

¿Qué se va a encontrar la gente que decida a pasarse por el festival?

Música que inspira, que conecta, que nos transporta a un lugar común. El 26 de abril en el Patio del Palacio de Congresos de Málaga contaremos con bandas y artistas que destacan tanto por su música como su compromiso social como Brisa Fenoy, El Duende Callejero, Dry Martina, Frutería Toñi, María Pelae y We Are Not Djs.

También charlas inspiradoras: Entre artista y banda las personas asistentes podrán inspirarse con charlas inspiradoras de proyectos que están contribuyendo a crear un mundo mejor, más justo y solidario, donde las personas y el planeta son el fin último, no el medio.

Las personas que se acerquen a fiiS podrán participar en más de 20 actividades preparadas por distintas organizaciones sociales y empresas que destacan por su innovación social. Jóvenes, niñas, mayores, emprendedoras y cualquier persona comprometida podrá disfrutar de estas actividades y conocer la ciudad 2030 que hemos construido en el patio central del Palacio de Congresos de Málaga.

¿Cuáles son los temas que desarrollarán los ponentes que acuden a FIIS?

Por ejemplo la artista María Francisca Peñarroya y la grafitera Cristiana Soler nos mostrarán el proyecto Málaga más bella, un proyecto que contribuye a la revitalización y puesta en valor de determinados espacios de la ciudad de la Málaga a través del arte urbano y, en concreto, de grafitis.

Carlos Rodrigo explicará que cualquier persona puede conseguir lo que se propone. En España hay más de 22 000 entrenadores de fútbol profesionales, pero ninguno va en silla de ruedas. La normativa obliga a saber golpear el balón en las pruebas de acceso a los cursos de formación. Carlos Rodrigo ha conseguido que esto cambie y ahora está preparándose para hacer realidad su sueño.

Daniel Merino, integrante del equipo de la Asociación Arrabal AID, ha desarrollado proyectos de bioconstrucción, participación ciudadana, emprendimiento e innovación social y en su intervención dará voz a las organizaciones malagueñas que trabajan por la innovación social.

Mauricio O’Brien de Goteo, codirector de la Fundación Goteo, plataforma crowdfunding y matchfunding para proyectos de innovación social, nos demostrará que la tecnología está al servicio de las personas y el planeta. Y también tendremos una charla sobre moda ética, pequeños actos que generan grandes cambios.

¿Tenéis planes de seguir la expansión por España o Europa?

Hay miles de emprendedores y emprendedoras sociales en potencia con proyectos que pueden cambiar la vida de muchas personas. Es nuestro deber salir y detectar esos focos de energía y que esa energía se mueva, se transforme y que de manera colaborativa pueda crear un mundo mejor, más justo y solidario, donde nadie queda fuera. Así que de Málaga al resto de Europa sin excepción.