El fin de semana de Cardi B estuvo definitivamente mejor que el tuyo

Nadie tuvo un mejor fin de semana que Cardi B. Desde el verano pasado, la exestrella del reality Love & Hip-Hop nos había preparado para la temporada Cardi con el lanzamiento del ahora cinco veces platino, «Bodak Yellow». Después de meses de anticipación, Invasion of Privacy finalmente ha llegado, y desde las últimas 72 horas, todo ha girado en torno aCardi.



Apenas unas horas después del lanzamiento de Invasion of Privacy, Forbes anunció que el álbum ya era disco de oro, en gran parte debido a las reglas de RIAA y al éxito de «Bodak Yellow». Al día siguiente, Cardi llegó al escenario de Saturday Night Live, donde cantó «Bodak Yellow» y «Bartier Cardi», canalizando la portada de su álbum con su cabello de ondas verdes, conjuntos de tablero de ajedrez y sus ya tradicionales lentes blancos. Pero deberíamos haber sabido que Cardi tenía algo más en la manga, o más exactamente, escondiéndose debajo de todo ese pelaje.



Videos by VICE

https://www.youtube.com/watch?v=zMnFDvo113A

Para su presentación final, Cardi decidió irse por «Be Careful», su último sencillo de Invasion of Privacy. La mayor parte de la presentación se grabó en una toma ajustada, con un foco recortado solo en su rostro. A medida que la cámara se alejaba, su silueta se reveló en un vestido ajustado, lo que confirmaba la especulación de un embarazo con su novio Offset. Entre bastidores después de la presentación, apareció un video en Instagram con Cardi agitando los brazos por encima de su cabeza, como si hubiera levantado una pesa. «Finalmente soy libre», aseguró.

https://www.youtube.com/watch?v=o7f2YSz-y_8&t=15s

El fin de semana pudo haber terminado, pero Cardi no parece estar saliendo del centro de atención pronto. En una entrevista con GQ, ella comparte todo, como suele hacerlo, desde implantes de glúteo ilegales hasta su sorprendente obsesión con la historia estadounidense. Pero, también se tomó el tiempo para hablar sobre su proceso de grabación, conocer a Beyoncé y su relación con Offset.

En la entrevista, la afro-latina revela su principal molestia mientras grababa: su acento. Aunque su capacidad para contorsionar sus palabras se ha convertido en una gran parte de su persona pública, resulta que ella no es fan de dicha habilidad en su música.

Ese es mi mayor problema, el cual me toma mucho tiempo en el estudio. Siempre intento pronunciar las palabras de manera apropiada y sin un acento. Cada una de las canciones en mi álbum las hice como cinco veces, porque me siento muy insegura con mi acento cuando hago música. En persona, no me importa para nada.





Cardi B conoció a Beyoncé en Made In America el año pasado, y este año se presentarán en el mismo escenario de Coachella. Cardi revela lo que pasó por su mente en ese momento, y simplemente le agradecemos a Dios que su primer instinto no fue morderla.

Cuando conocí a Beyoncé, la gente me preguntaba, ‘¿Y cómo te sentiste? Apuesto que estabas loca de la emoción’. Yo era como, ‘En realidad, me quería cagar encima’. Fue algo muy miedoso. Ella simplemente era como, ‘Hola. Me encanta tu música’. Y yo era como ‘UHHHN!’.



Por supuesto, la rapera también habló de su relación con Offset.

Por mucho tiempo, estuvimos enamorados el uno del otro, pero realmente no confiábamos el uno en el otro. Era como una competencia de quién le iba a pegar al otro primero… Fueron demasiados jueguitos. Él me buscaba, o a veces tomaba un jet para verse conmigo. Y fue como, ‘Dejemos de jugar. Realmente nos amamos. Tengo miedo de perderte y tienes miedo de perderme’.



Es un montón de cosas para empacar en un fin de semana, pero no estamos enojados porque se siente bien estar en la temporada Cardi. El sol brilla un poco más y las mujeres del mundo tienen sus himnos de verano con anticipación. Han sido unos días emocionantes para una artista relativamente nueva, que ya rompió un récord importante como la primer artista en obtener disco de oro en un día, y está rompiendo el patriarcado mientras lo hace. Es posible que hayamos visto a Beyoncé levitando en ese escenario de los Grammy con mellizos, pero ¿cuándo fue la última vez que viste a una mujer en el rap mientras luce una barriguita de bebé? Cardi está aquí para quedarse, y como diría su prometido, «no hay quejas».

Este artículo fue publicado originalmente en Noisey US.