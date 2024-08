Este es el final que los creadores de ‘Game Of Thrones’ querían para la serie

Artículo publicado por VICE Colombia.

Aunque la todavía inconclusa serie de novelas Canción de hielo y fuego del buen George R. R Martin lleve dando vueltas desde 1996, podríamos decir que el grueso del planeta conoce la historia del juego de tronos desde 2011, cuando se emitió el primer capítulo de la serie que ha intentado adaptar el mundo mitológico de Martin en la pantalla chica.

Videos by VICE

Hermanos que follan entre ellos, hijos bastardos que se convierten en héroes o en villanos, bodas en las que matan a los personajes más queridos o dragones bebés que salen del fuego han sido varios de esos momentos icónicos que han convertido a Game Of Thrones en el gran fenómeno de las series de televisión y que, cada tanto, nos obliga a rogarle por una cuenta de HBO a algún desconocido o a llenar el computador de virus con tal de poder ver ese último capítulo en cualquier servidor extraño de Internet.

Casi desde que se terminó la séptima temporada de la serie, a finales de agosto de 2017, se reveló que la última temporada tendría únicamente seis capítulos —a diferencia de los 10 habituales—, pero que en compensación, pasarían de durar una hora a ser de 80 minutos aproximadamente. Con ese formato en mente, la octava y última temporada se lleva rodando desde este marzo de este año e incluso medios como Entertainment Weekend nos han dado pequeños adelantos de lo que podríamos ver en pantalla durante el 2019.

Pero aunque parezca que finalmente todo está llegando a una conclusión, justamente Entertainment Weekend ha revelado el final que David Benioff y D.B. Weiss, creadores y principales guionistas de Game Of Thrones, querían para el show. Según la revista, debido al éxito masivo que tuvo la serie desde su lanzamiento, en algún momento llegaron a pensar llevar su conclusión a los cines, con una trilogía de películas que pudieran darle cierre a la cantidad de historias y personajes que han presentado en los últimos siete años.

En total, se esperaba que entre las tres películas tuvieran unas seis horas para lograr el tiempo y contar con el presupuesto necesario para terminar Game Of Thrones. Como explicó el mismo Weiss, “terminamos con una historia de fantasía épica, pero con el nivel de familiaridad e inversión en los personajes que normalmente son imposibles en una película de dos horas”.

Pero a pesar de que los presupuestos para llevar a cabo su idea eran tentadores, HBO no estuvo de acuerdo con que ellos y sus suscriptores se quedaran por fuera de la ecuación, y, como reporta Entertainment Weekly, resolvió triplicar los costos de producción para cada capítulo de 5 a 15 millones de dólares. Un logro clave para que pudiésemos ver un final a la altura de lo que ha sido Game Of Thrones y que Benioff le vendió a los productores como algo necesario para que las grandes batallas de los últimos capítulos fueran espectaculares.

“Hay un viejo dicho: ‘Siempre déjalos con ganas de más’. Además las cosas se estropean cuando ya no quieres hacer más. No quieres fastidiarlo”, añadió Benioff, que junto a HBO y todo el equipo de Game Of Thrones se ha esforzado al máximo para que la conclusión de la serie se mantenga en secreto hasta que salga al aire. Por ahora, esperar que este año se termine rápido y que anuncien la bendita fecha de lanzamiento.