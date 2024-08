Finalmente el reggaetón se hartó de Aleks Syntek en Instagram

Esto pasó ayer domingo 20 de mayo en México: hizo un calor detestable y luego granizó en CDMX, el Santos ganó la liguilla, hubo un debate presidencial, un Campeonato Nacional de Beatbox (¿?) y Aleks Syntek volvió a decir grandes idioteces sobe el reggaetón. Ya es costumbre en este ser humano tomar su teléfono y hablar mal del género más escuchado del mundo. Hemos hablado en un par de ocasiones sobre su cruzada y, la verdad, no quisiéramos mencionarla más. Pero este hombre no para y tenemos que señalar las cosas que no están bien, para que así Papá Noel siga deslizándose sobre nuestras chimeneas cada diciembre y nos premie con regalos. ¿Ustedes creen que Santa Claus va a la chimenea de Syntek? Pero Papá Noel no escucha jazz, ¿lo dejará entrar?

Hace días, Syntek subió un video a su Instagram bien enojado, criticando que en el aeropuerto de CDMX a las diez de la mañana estaba sonando “Bonita” de J Balvin con Jowell y Randy. Un rolón que no ha parado de ser citado en Twitter. Según Syntek, que la rola dijera “se pone caliente” era un “peligro para sus hijos”, ya que estaban siendo expuestos a “pornografía”. Aleks, ¿hasta cuándo contigo y la pornografía? ¿Acaso has visto porno alguna vez en tu maldita vida? ¿Sabes qué significa estar caliente? ¿Te enoja? Alguien tendría que explicarte que la música que tocas, mucho antes de que la comenzaras a tocar, era vista exactamente igual que como tú pretendes ver al reggaetón: como pornografía. Tenemos los libros, te pasamos la bibliografía.

Los argumentos sin base, clasistas, homofóbicos y racistas de Syntek para denigrar al reggeatón son bien conocidos. Pero la diferencia es que el año pasado, cuando en un programa llamó al reggaetón “música de simios”, pocos o ningún artista salió a reclamarle. Ayer domingo, Arcángel y J Balvin destrozaron a este confundido ser. Arcángel le dedicó tres posts de Instagram, y en resumen lo llamó “hijo de puta”, se burló porque su hijo tenía más seguidores que él, le dijo que seguro tenía una sexualidad reprimida, e incluso le dijo a sus seguidores que por favor le dieran follow para que ganara más plata. Todo esto, luego de expresar que genuinamente es su fan. Arcángel 3-0 Aleks Syntek.

Luego Arcángel hizo un Instagram Live y le preguntó “¿por qué no dices nada de los narco corridos? ¿O es que tienes miedo que te maten?”. Además de llamarlo “hijo de puta” varias veces. J Balvin, por su parte, le dedicó un post en el que le decía que “necesitaba abrazos”. Eso desató que muchos más reggaetoneros destrozaran a Syntek en los comentarios del video que subió Aleks en el aeropuerto. Incluso, algunos le sugirieron que “le hacía falta sexo” a Syntek.

A horas de la noche, como nos tiene acostumbrado, Syntek subió un post en el que decía que solo le interesa el bien común: “Me preocupa el mundo que estamos heredando a nuestros niños. Hay excesiva devoción a la lujuria, al control sobre los demás y el dinero, pero poquísima inteligencia espiritual”. O sea, este señor es como una especie de Dr Jekyll and Mr Hyde esquina Paulo Coelho. Su modus operandi es bien raro: empieza atacando, siendo bien racista y clasista, y luego en la noche parece “ofendido” o que ofrece una especie de disculpa a medias. ¡Ya 100tc, señor!

Syntek argumenta que todo lo hace “en favor de las mujeres” o “los niños”. ¿Qué diablos tienen que ver los niños acá, Aleks? Los niños pueden escuchar cualquier cosa: metal noruego, reggaetón, reggae, dub, gaitas, rock, o tus discos pasados de moda. Evidentemente lo van a escuchar con oídos de niños, eres tú quien cree que lo van a escuchar como tú lo escuchas. Quien define cómo se comportará un niño ante el mundo es la educación y crianza que les dan sus padres. Pero Bad Bunny lo explica mejor: “Buen padre no es aquel que le prohibe escuchar a sus hijos la música de hoy. Buen padre es aquel que sin importar la música que escuche su hijo, lo educa para que este crezca siendo una persona de bien”.

Tu discurso es tan absurdo como pensar que por “escuchar metal estás alabando al diablo”. O que si veo una película de Martin Scorcese me voy a salir del cine a fundar una empresa criminal. Tal vez tú no tengas capacidad de negociar con los contenidos que consumes, Aleks, pero el resto de la sociedad sí, ¡niños incluidos! Bad Bunny probablemente no había nacido o era un nene cuando tu música era relevante, y la tiene más clara que tú.

Por alguna razón, probablemente no darle publicidad a quien no la merece, los artistas que se la regresaron, borraron sus posts a Aleks.

Así que dinos pues ¿cuándo vas a parar? ¿O estás haciendo todo esto para que no nos olvidemos de tu cara en el 2018? Ya vete a dormir, tómate una Coca Cola Light, mírate una serie en Netflix y déjanos de molestar. O como te dijo Arcángel: ¡haz un puto reggaetón! Sería un hit. Y por favor, si lo haces: dame la exclusiva que en Noisey nos interesa un montón.

