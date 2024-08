Finalmente, Nick Cave tendrá su estatua

Nick Cave es un chamán que puede hacerte dejar de fumar, y finalmente será inmortalizado con una estatua en su ciudad natal de Warracknabeal, Victoria. El bronce de tamaño real, cuya idea ha flotado por más de dos décadas, representará al artista sentado heroicamente sobre un caballo en ciernes, como líder militar, desnudo, con solo un taparrabos alrededor de la ingle.

Según The Guardian, la idea de la estatua surgió a mediados de los 90 cuando el escultor británico Corin Johnson se topó con Cave and the Bad Seeds en un club de Londres. Cave discutió el proyecto en el documental de Bec Peniston-Bird del 2008, Abusing the Muse. “La idea realmente era conseguir esta enorme estatua en la parte trasera de una pick-up o algo así y llevarla a Warracknabeal y dejarla allí. Este regalo, un tipo de acto de suprema generosidad, y ver si lo dejarían ahí, en la plaza de su ciudad “, Cave dijo en ese momento.

“Desde entonces me enteré que no hay una plaza central en Warracknabeal, solo hay una rotonda, que también podría funcionar”, continuó. “Y si no lo quisieran, simplemente iba a conducir al desierto y tirarla por allí en alguna parte”.

En 2009, Cave le dijo a TIME que el proyecto había sido suspendido a raíz del colapso financiero. “Desafortunadamente las fortunas de Warracknabeal son tan opacas por ahora gracias a la recesión y a esta sequía crónica que está pasando, que se siente un poco de mal gusto erigir una estatua de oro gigante”, dijo. “Pero algún día.”

Ese día parece que llegó. Y en lugar de sorprender a los 2.400 residentes de Warracknabeal al llevar la obra en la parte trasera de un camión, el diseño de Johnson será erigido con el debido permiso, dado por el cofundador del Consejo de Artes de Warracknabeal, Peter Loy. Este agosto, Peter pondrá una página de crowdfunding para recaudar dinero para la estatua, que será financiada en parte por sus colegas miembros del consejo artístico y por la autoridad local. De acuerdo con The Guardian, el proyecto costará alrededor de $200,000 USD, y el dinero sobrante se transferirá a la propuesta Cave Youth Arts Foundation.

El mismo Johnson describió la pose de Cave en la estatua como “Luis XIV esquina con un forajido espiritual”. Y Cave por su parte, dijo que es “una pieza bastante hermosa de arte homoerótico”.

