Fishlights quemó sus naves y ya puedes escuchar su primer LP

“Cuando regresemos, lo haremos en los barcos de los enemigos”, dijo Alejandro Magno a sus hombres mientras su flota entera ardía en llamas. Había mandando quemar los barcos con los que había llegado a la costa Fenicia para que la tentación de recular dejara de existir. Era mirar hacia adelante y nada más. Y aunque no hay plena certidumbre sobre la precisión del momento –hay quienes se lo atribuyen más bien a Hernán Cortés–, el sentido romántico de la frase ha trasladado un acontecimiento histórico a la tradición oral.

Fernando Heftye ha pasado el último par de años quemando sus propias naves. Cerrando ciclos, terminando relaciones, y siguiendo hacia adelante sin mirar las cenizas que se van hundiendo en el mar. En el proceso, ha ido grabando la que es su primer placa de estudio, donde a través de ese fresco indie-pop de bajas frecuencias que ya había metido con éxito en el menú de la música independiente mexicana desde hace varios años, hace una recolección de temas que abordan sus experiencias interpersonales y sus enfrentamientos con el dolor y los sentimientos mediante lo catártico que puede resultar pararte frente a un micrófono con la guitarra en el hombro.

Desde la semana pasada, Quemando Naves, nombre del debut de Fishlights en la tradición de la larga duración, ya se puede escuchar en diversas plataformas digitales, además de que el videoclip para su sencillo de lanzamiento, “Fantasma“, también ya puede ser visto. Para conocer más del álbum y del proceso creativo y personal detrás de él, le mandamos unas preguntitas a Fernando que reproducimos con sus respuestas a continuación.

NOISEY: Ya llevabas mucho tiempo lanzando música pero de alguna forma para que el LP materializa el final de un primer ciclo, ¿cómo ha sido ese proceso?

Fernando: Cada uno de los tres lanzamientos de Fishlights tuvo su propio proceso y ciclo. En este sentido este primer LP es un ente separado a los primeros dos EPs, un primer esfuerzo de álbum con un concepto y una relación más fuerte entre canciones. Definitivamente, el lanzamiento con más trabajo y corazón detrás y del que más orgulloso me siento.

También el título le da forma a ese sentido de cerrar un capítulo pero desde una perspectiva más personal ¿no?

Sí, el disco trata justamente sobre cerrar capítulos, específicamente de relaciones amorosas. Durante dos años la composición de este disco fue mi manera de procesar y expresar lo que estaba viviendo. Para mí escribir estas canciones fue mi manera de “quemar las naves” y cerrar ciclos para poder seguir adelante.

¿Cómo has trabajado el proyecto, a nivel creativo de la composición y en el en vivo, en este sentido de que Fishlights es un proyecto tuyo pero en el que cuentas con el respaldo de una banda de amigos detrás?

Fishlights empezó a cobrar forma como una banda en vivo a partir del lanzamiento del segundo EP Serpientes, pero este álbum fue el primero que se grabó ya con una instrumentación y arreglos pensados para este formato. Para mí el proceso de colaboración funciona pidiendo ayuda cuando la necesito, en otras palabras invitando a alguien a participar cuando creo que puede aportar algo valioso que yo no haría. En este disco Mike me ayudó ideando y grabando todas las baterías, Patrippy se echó la mayoría de los riffs de guitarra, Aline complementó mi voz con sus armonías, y también me ayudaron con algunas partes Carlos Medina (Little Jesus), Gina Recamier (Madame Recamier) y Oscar Rodríguez (Matilda Manzana).

¿Qué aura o ánimo dirías que tiene el disco? ¿Cómo lo describirías?

En general creo que el tono del disco es triste y melancólico, pero también hay algo de optimismo y alivio. Todo el disco trata sobre relaciones fallidas, por lo cual hay mucho dolor y pérdida detrás de cada canción, pero muchas veces el enfrentar estos sentimientos lleva a un proceso de aprendizaje y un cierre que es saludable y positivo. Me gusta la palabra ‘agridulce’ para describir esta mezcla de tonos: que alguien me pueda decir que le parece música buena onda que tranquiliza y relaja y alguien más me diga que le parece un disco muy catártico lleno de sentimiento y tristeza.

Por ahí vas mezclando idiomas entre tracks, y es una cualidad que no se ve tanto actualmente, al menos no dentro de un mismo material. ¿Por qué decidiste hacerlo así?

Desde niño los dos idiomas han estado muy presentes en mi vida y en la cultura que me ha formado, por lo cual es natural para mí expresarme en los dos. La ventaja del inglés es que me permite escribir de una manera un poco más inconsciente y atrevida, y facilita que escuchen mi música en otros países. La ventaja del español es que me acerca y conecta más con la gente que vive aquí y me permite aportar algo al acervo del rock/indie en español, que es bastante limitado cuando lo comparas con el inglés. No descarto irme por un solo idioma en futuros lanzamientos, pero por ahora me gusta explorar los dos.

En este espectro de “synth-pop latino”, parece cada vez más difícil destacar de entre la amplia oferta que existe. ¿Qué dirías que hace distinto a tu proyecto? (Aparte de tu vocerrón jajaja)

Jaja sí, una amiga me molesta diciéndome que mi voz sólo la pueden escuchar las ballenas. Creo que algo que distingue a Fishlights, o al menos este álbum, es todo el significado emocional personal que lleva detrás. No es música que hice intentando sonar a algo que ya existe o siguiendo fórmulas para gustar, sino canciones que nacieron a partir de experiencias personales y sentimientos míos, y creo que esto impregna el álbum de una honestidad y una esencia muy humana. Puede o no gustarle o llegar a significar algo para la gente que me escucha, pero al menos proviene de emociones muy reales, que a la vez son universales, y para mí eso es importante.

Después de quemar estas naves, ¿qué te imaginas en el futuro para Fishlights y para Fernando?

Seguir adelante y no voltear para atrás en todos los sentidos. Musicalmente, componer libremente sin darle mayor importancia ni deberle nada a lo que ya hice. Emocionalmente, seguir relacionándome de la manera en la que soy, aprendiendo de los errores del pasado pero sin tenerle miedo al fracaso.

