Vayas donde vayas no podrás huir de los turistas de manual

Daniel Jordán creció cerca de Benidorm, meca del turismo masivo, de las pieles blancas chamuscadas al sol y de los fotógrafos de turistas desfasados. Crecer en ese particular ecosistema parece que le ha dado un particular sensibilidad a la hora de percibir y captar estas situaciones, se den donde se den. En su proyecto Flash, Daniel no solo parece haber transportado la imaginaria martinparresca a un lugar que nada tiene que ver con Benidorm, Flandes, sino que además lo ha convertido en un juego de cartas. Hablamos con él sobre todo ello.

VICE: ¿Qué es y cómo surge Flash?

Daniel Jordán: Flash es un proyecto fotográfico que acabó convirtiéndose también en un juego de memoria. Las fotos las hice en un viaje a Bélgica con mis padres bastante aburrido. Unos meses más tarde revisé las fotografías con mi amigo y diseñador gráfico Fer SRE y decidimos convertirlo en un juego de memoria cuya caja te recordase a la de una cámara desechable.

¿Por qué decidiste hacerle fotos a turistas en actitud de turistas? ¿Qué tienen que te atrae?

Desde 2014 cada vez que podía me escapaba a mi pueblo, que está justo al lado de Benidorm y me iba a capturar a todos lo ingleses que van allí de vacaciones. Dejaba mi coche aparcado en el Rincón de Loix porque no hay zona azul e iba fotografiando un poco todo ese aroma decadente y alcoholico que veía hasta la playa. Supongo que cuando fui a Bélgica y vi todos los tours organizados no me pude resistir. Me atrae mucho como invierte la gente su tiempo de ocio. Es el momento en el que se descubren y supongo que hay ciertas actitudes cuando la gente hace turismo que son extraordinamente peculiares y eso es lo que intento retratar.

¿Alguno te dijo algo?

En Gante le hice una foto de noche a una mujer y al segundo de que saltase el flash me acorralaron 4 secretas que parecían puertas de la Joy y me quisieron quitar la cámara y llevar al calabozo porque no llevaba el DNI encima. Al final les dije que era para un trabajo de clase y que era un reportaje para un revista de la uni y me dejaron irme de allí con mi cámara.

¿Por qué estas personas son las dignas protagonistas de un juego de cartas?

Lo del juego fue un poco para convertir el proyecto en algo único. A mi me interesaba trabajar con el soporte y con la excusa de Libros Mutantes decidimos lanzarnos a convertir el proyecto en un juego de memoria. La decisión de quienes entraban a formar parte y quienes no fue en base a que el juego fuese un poco complicado.

Si te fijas cada personaje se parece por lo menos a otro más, ya sea por la vestimenta, el peinado, el entorno, color, etc. No nos centramos tanto en elegir las mejores fotos, sino en que fueran interesantes para el flujo del juego. Sólo podíamos elegir 18 fotos (cada una aparece en 2 cartas) para que el total de cartas fuese el mismo que las fotos que puedes hacer con un carrete (36).

¿Te imaginas que el juego llega a alguien?

Sería gracioso. Yo creo que a muchos les vendría bien para la memoria.

¿Qué es para ti el turismo, por qué decides retratarlo?

Es algo con lo que he convivido desde siempre por dónde me he criado y supongo que por eso me siento digno de trabajar sobre ello. Hay algo decadente y muy triste en el turismo cuando lo miras desde fuera, pero si eres tú el turista es todo lo contrario. Quizá sea esa contradicción la que me fascina, no lo sé.

