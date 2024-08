Flea de Red Hot Chilli Peppers habla del supuesto retiro de la banda

La icónica banda de rock californiana, fundada en en 1983 no ha parado de sorprender a sus oyentes con todas las mezclas de rock, fusión, heavy metal, hip-hop, incluso de indie que hacen y sobre todo con toda la potencia que desatan en sus conciertos. Considerada como una de las agrupaciones rockeras más grandes de la actualidad los RHCP se han mantenido en la escena gracias a la energía inigualable de su vocalista Anthony Kiedis y a la capacidad multinstrumental de Michael «Flea» Balzary quien le agrega esa pizca indiscutible de locura a la banda, aunque no lo vamos a negar, tras la salida de John Frusciante, la cosa no ha sido la misma que en sus incios.

Hace una semana en el programa radial ´Sirius X` en el podcast de Eddie Trunk, el, baterista de RHCP y de la agrupación Chicken Food Chad Smith, aseguró que ya la edad de cada uno de los integrantes de RHCP supera los cincuenta años a excepción de Josh, el guitarrista, quien tiene 38 años, entonces la periodicidad de las giras se ha puesto varias veces en duda. Chad Smith asegura que llevan un año entero en gira y que creen necesario descansar un poco y tomar un respiro por unas charlas que tuvieron. Pero que en ningún momento han contemplado la opción de dejar de tocar, «tengo el mejor trabajo del mundo, amo mi trabajo» dijo en esa ocasión. Al tiempo aclaró que han cambiado los festejos, los ritmos, el aguante, la banda se acomoda a eso, el tiempo de estar enguayabados o reventados antes de tocar se mantiene pero en diferentes niveles, a su respuesta agregó el locutor «El rock and roll te mantiene joven».

No obstante tras dichas declaraciones, Flea el bajista de la banda, saltó de una ante el portal TMZ para aclarar que en ningún momento han considerado dejar los escenarios porque sencillamente solo piensa en el futuro inmediato. En sus declaraciones al portal aseguró que:

No sé si en realidad lo sabes, pero eso fue charla sin sentido. A decir verdad, nunca nos fijamos en lo que pasa más allá del futuro inmediato; por ahora estamos en gira, nos estamos moviendo, tenemos todavía ese espíritu y dejamos que la música nos mueva. Para ser honesto, desde que iniciamos esta banda, hace 35 años, nunca hemos sabido qué nos depara a la vuelta de la esquina. Creo que el poder de la banda radica en eso: rodearnos del espíritu de la banda y dejar la energía nos guíe.



Según esto, pareciera que la banda se mantiene en firme, esperemos que se animen con su más reciente álbum The Getaway (2016) a pasar de nuevo por Colombia. Además, el bajista Michael «Flea» Balzary remató ayer para el portal TMZ con un «We are Still Red & Hot».

