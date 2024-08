Esta ‘fleshlight’ de la película ‘Bichos’ podría ser tuya por solo 1800 euros

Si los masturbadores para el pene son un portal hacia el futuro del sexo, los memes basados en ellos son una ventana a nuestro perverso sentido del humor. Y luego está la fleshlight inspirada en la oruga bávara de la película infantil Bichos: Una aventura en miniatura.

El artista de Austin Malek Lazri vende una carcasa de fleshlight con un modelo de silicona de Heimlich en Craigslist e eBay, por un precio de 2000 dólares (Algo menos de 1800 euros). Por ahora, el producto tiene cero pujas en eBay.

“Aquí lo tenemos, el santo grial, uno de los 4 únicos ejemplares que existen”, dice la entrada de Craigslist. “Nunca antes puesta en venta al público, solo regalada a un grupo selecto y reducido de altos ejecutivos de Pixar para su uso personal. Satisfacción garantizada al cien por cien, materiales muy ligeros. ¡NO DEJÉIS PASAR ESTA, gente!”.

Lo cierto es que se trata de una publicidad algo engañosa, ya que no es una fleshlight funcional al no tener ningún orificio por el que meterla, aunque no me cabe duda de que quien la compre ya encontrará la forma.

Lazri me confesó, para sorpresa de nadie, que el artículo no es ningún objeto de coleccionista fabricado por Pixar. En una llamada telefónica, me dijo que se le ocurrió la idea después de ver un meme que circula por internet, en el que la adorable oruga aparece transformada en un masturbador. “Pensé que sería genial hacerlo realidad”, aseguró.

Vi el Heimlich de Lazri en un vídeo de TikTok con más de 50 000 me gusta, así que el invento es ya conocido:

Para fabricarlo, Lazri fabricó un molde de arcilla y lo rellenó con silicona; luego, volvió a llenarlo con la silicona del producto final, a la cual le pintó la cara de la oruga con rotuladores permanentes, “como si la estuviera maquillando”, dijo. La funda es de una fleshlight de verdad que pintó para que se pareciera al cuerpo de la oruga animada.

Lazri reconoce que todavía no ha recibido ofertas serias, pero sí muchos mensajes de gente como yo, que queremos saber qué es y por qué lo ha hecho.

Le pregunté si no le preocupa que Pixar tome medidas y lo obligue a retirar el producto, y Lazri me aseguró que ni siquiera le molestaría que ocurriera.

“De hecho, me encantaría”, dijo. “El simple hecho de recibir un mail de Pixar ya sería genial”.

He contactado con Pixar para que nos dieran su opinión sobre la oruga del amor solitario de Lazri. Os mantendré informados si hay novedades.