Fotos voyeristas y sorprendentemente dulces de estudiantes parchando en los balcones de sus dormitorios

Fotos por Florin Țepârdea.

Florin Ţepârdea trabaja en Tecnologías de la información, pero también tiene una pasión por la fotografía. Su primer proyecto, My Rear Window (mi ventana indiscreta) –titulado en homenaje a la película de Alfred Hitchcock de 1954– ilustra la vida estudiantil rumana vista desde la ventana de una habitación en el campus universitario de Bucarest. Me puse en contacto con él para saber cómo empezó a fotografiar a sus vecinos y qué piensan ellos de su proyecto.

VICE: ¿Cómo empezó el proyecto?

Florin Ţepârdea: Mi novia es estudiante de medicina y yo paso mis fines de semana en su habitación, en el campus. Un día estaba en su balcón, fotografiando lo que llamara mi atención, y en ese momento noté a una niña en el balcón de enfrente. La chica estaba desempolvando una manta. Ahí pensé: «¿Y si empiezo a documentar la vida de los estudiantes». Todas las fotos fueron tomadas desde el mismo balcón, el del dormitorio de mi novia.



Me contaste cuál era tu foto favorita [la que está al inicio del artículo]. Dime por qué te gusta tanto.

Me gusta el contraste entre sus poses. Él está de pie, estirándose, mirando hacia fuera; mientras tanto ella está toda acurrucada en un rincón, leyendo. Siempre los busco cuando me paseo por el campus: reviso los bancos, las bares. Me obsesioné con ellos.



¿Las personas que aparecen en tus fotos saben que han sido fotografiadas?

Publiqué el álbum en uno de los grupos de estudiantes en Facebook. Así que supongo que las han visto. La gente estuvo hablando de eso en la universidad los primeros días después de que las publiqué.



¿Alguien se quejó de que les estuvieras invadiendo su intimidad?

Nadie se quejó, aunque sí estaba un poco preocupado de que pasara. Pensé mucho al respecto, al principio. Y luego concluí que ninguna de las fotos los mostraba en una situación que los desfavoreciera. Son fotos dignas y bonitas.



¿Qué estaba haciendo tu novia mientras tú estabas tomando las fotos en su ventana?

Estaba estudiando para sus parciales.