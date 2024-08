Las Flos Mariae haciendo K-Pop son una pesadilla maravillosa

Bien, entiendo que no hace falta que presente a Flos Mariae porque si tienes menos de 30 años y conexión a internet, lo más probables que hace unos años te encontrases con su tema “Amen” en YouTube, Twitter e incluso en la tele, donde se le hicieron hasta parodias. Un viral en toda regla y por méritos propios del que no se pudo huir durante una buena temporada.



Hasta ahí todo normal —bueno, todo lo normal que puede ser un grupo de seis hermanas católicas que llevan vestidos estridentes y comparan a aquellos alejados de la palabra de Nuestro Señor Jesucristo con la frase “con una loncha de queso en un sándwich preso”— hasta que parece que se han cansado de cosechar éxitos tan moralistas como auditivamente insufribles —Romeo, Héroe, A la paz por la paz— con miles de views —sí, en serio—, han decidido darle un giro a su carrera y apostar por el k-pop, aquí no hay apropiación cultural que valga porque todos somos Hijos de Dios Padre, es lo que tiene bautizarse.

Además, hasta cierto punto el cambio tiene sentido: renovarse o morir. Las viejas Flos Mariae seguían el modelo clásico y eurocéntrico de girl band, con la única diferencia de que en su caso no había personajes marcados: no había una deportista, una chunga, una pija… Todas eran la perfecta novia de Cristo. Esta característica se mantiene en las nueva etapa, pero lo hacen adaptándose al mercado internacional, a los nuevos modelos descolonizados del pop en una era global en la que tan mainstrem es Taylor Swift como Black Pink, que agotó las entradas para su actuación en el Sant Jordi en menos que canta un gallo.



Lo primero que quiero decir es que la base de la canción, a diferencia de todo lo que está por encima de la base, me ha gustado. A pesar de ser una canción de amor, supuestamente de devoción crística, tiene un deje oscuro, como si fuese un tema de tecno un poco siniestro, lo cual, qué coño, está bien.

Aunque si algo destaca en el vídeo es el movimiento, la velocidad: las Flos Mariae no se están quietas, intentan hacernos sentir amor por el Todopoderoso no solo con sus letras y sus voces sino con sus frenéticos bailes: suben, bajan, tiran la pata al aire, dan palmas, lanzan patadas al aire e incluso hacen el corazoncito ese kawai con las manos. Han pasado del hieratismo al más puro estilo del Egipto de los faraones a los bailes dionisíacos. Todo bien con lo báquico. El caso es que se acabo el oscilar lánguidamente ante la cámara en ambientes pretendidamente bucólicos, ahora los estímulos no paran. Solo lo hacen al final, cuando las hermanas se arrodillan mirando al cielo estáticamente con sus características sonrisas beatíficas.

El montaje también juega a eso: transiciones, gafas de sol que aparecen y desaparecen, caras en primer plano para darle intensidad al asunto… En fin, todo lo que se puede esperar de un vídeo del género, pero sin los medios mínimos para llevarlos a cabo de forma medianamente digna. Siendo un acérrimo defensor del DIY, esto no es tanto una crítica como un empujón: hay que asumir los recursos y las habilidades de las que disponemos. Conocerse a uno mismo es la base de cualquier posibilidad de mejora, bailad menos y dadle duro al autotune.

En fin, quién sabe si su nueva aventura tendrá más o menos éxito que sus anteriores peripecias, pero el caso es que posibilidades no les faltarán: en 2016 salió a la luz la influencia que la líder de una secta pseudochamánica ejercía sobre la política surcoreana y forzando la dimisión de la presidenta Park Geun-hye en 2017, así que vuelve a haber espacio para que un grupo de fanáticas religiosas se haga con el control del país.

