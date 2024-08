Foals es el artista sorpresa de Estéreo Picnic 2019

Han pasado seis años desde aquél 2013 en el que, en las tarimas de un emergente y revolucionario festival, aterrizó por primera vez Foals en Colombia. Hoy, seis años después, nos levantamos con la noticia de que los oriundos de Oxford son la pieza que completa uno de los carteles más legendarios del Festival Estéreo Picnic en toda su historia.



Desde noviembre de 2018, con el anuncio del line-up para celebrar la décima edición del festival Colombiano, las dos incógnitas en el cartel especulaban la llegada de varios nombres, pero sobre todo, el público pedía insistentemente a la banda inglesa que ha marcado varios de los momentos más excitantes para sus seguidores en cada una de las visitas que han hecho al país del Sagrado Corazón.

Esta de 2019, además de elevar aún más la nómina de artistas para celebrar la décima edición del festival, se da en el marco del lanzamiento de Everything Not Saved Will Be Lost-Part 1 del cual ya tuvimos la primera muestra con “Exists” hace unos días, otra gran excusa para verlos una vez más y disfrutar el eterno romance de la banda con el público colombiano.

Foals se presentará el domingo 7 de abril junto a Artic Monkeys, The 1975 y St. Vincent entre otros que le darán cierre a una jornada histórica de tres días de éxtasis sonoro.

