Preguntamos a folladores en serie cómo consiguen tener tanto sexo

En algún momento de todas las temporadas de Love Island, los productores se las ingenian para hacer que los tíos que participan revelen con cuántas personas han practicado sexo: la cifra suele ser bastante elevada, y este año no ha sido una excepción. Tommy Fury, un chico de 20 años, se ha acostado con 60 personas; Jordan, de 24, ha llegado a las 100; y Michael, de 28 años, ha perdido la cuenta.

Hace unos años, nunca me habría sorprendido esta revelación, pero por fin pude contextualizarla. Este verano he practicado más sexo del que había practicado en toda mi vida con varias personas distintas. ¡Incluso llegué a hacerlo todas las semanas! Era toda una Jezabel, teniendo en cuenta que según las encuestas, en Reino Unido cada habitante se ha acostado con una media de entre dos y cuatro personas.

A pesar de follar tanto, mi cifra seguía siendo bastante modesta comparada con los titanes sexuales de la tele. Me surgieron varias preguntas: ¿cómo lo hacían? ¿Con cuánta gente follaban cada semana? ¿Cómo la encontraban? ¿No se cansaban de que cada día entrase gente nueva por su puerta?

Para responder a mi lista de preguntas, que cada vez era más larga, fui directa a la fuente y pregunté a la gente que folla más cómo lo hace y cómo se siente al respecto.

CLARE, 26

Total de veces: unas 70.

“Desde los 18 años, el sexo esporádico ha sido un aspecto muy presente en mi vida sexual cuando estoy soltera. Siempre me ha gustado mantener cerca a dos o tres parejas habituales y quedar con ellas al menos tres veces por semana. En cuanto a la gente nueva, probablemente la cifra oscile entre una o dos personas por semana como máximo, porque implica salir a tomar algo y conocerles un poco mejor. En verano terminó mi relación de dos años y me acosté con 14 personas en seis meses, antes de empezar mi relación actual. En una ocasión, estaba de vacaciones y me lié con una persona que trabajaba en un bar y luego me monté un trío con otras dos esa misma noche, aunque no suelo llevar la cuenta.



“Casi siempre disfruto del sexo, suele estar bien y conoces a buena gente. La única vez que llegó a preocuparme fue cuando acababa de pasar por una intensa ruptura, estaba muy borracha y me acosté con la persona equivocada; mi consentimiento no era válido para nada. Me llevó mucho tiempo conocer a gente nueva después de eso, y solo seguía en contacto con los hombres con los que me sentía a gusto de verdad, ¡pero me encanta el sexo! Es divertido acostarte con gente nueva y descubrir lo que funciona con cada persona, no veo ningún motivo para no experimentar”.

SARAH, 23

Total de veces: 57.

“El año pasado fue mi récord de actividad sexual: me independicé de mi familia. Practiqué sexo unas cuantas veces al mes, quizá una vez por semana de media. La mayoría era gente que había conocido en alguna red social, amigos de la universidad, etc. Me acosté con mucha más gente de la que conocí durante las noches de fiesta en la universidad, pero desde que me gradué el número se redujo (aunque voy a empezar un máster este año, así que tengo esperanzas).

“Para conseguir ligar con alguien, el contacto visual o físico suele funcionar a la hora de dejar claro el interés, y otra opción son los amigos que se dedican a informar a ese alguien de que quieres acostarte con ellos. También me he ido a la cama con muchos amigos a los que les interesan las mujeres en la mayoría de mis círculos cercanos, y con amigos de amigos. Prefiero ir a su casa, ya que así puedo irme cuando quiera: no hay nada peor que una persona deambulando por mi casa. Una vez, me monté un trío nada más salir de casa de alguien con quien estaba quedando bastante, volví a su casa y lo hicimos otra vez. Reconozco que no actué demasiado bien.

“He pasado por etapas en las que el sexo sin complicaciones era una manera de hacerme daño a mí misma, todo depende del caso. Me resulta bastante fácil correrme, así que principalmente lo hago por placer, y gracias a ello mis relaciones suelen ser bastante positivas”.

GREG, 28

Total de veces: Más de 70.

“He estado soltero durante unos tres años desde que empecé a practicar sexo, pero si hago la media, sería de 23 parejas sexuales al año. A pesar de eso, el momento en que lo hacía más a menudo fue hace dos años, aunque me he mantenido bastante constante desde entonces. Puede que me acostase con algunas personas cada día, mientras que con otras solo una o dos veces por semana; todo dependía de lo que nos gustase en la cama, la logística y el horario de trabajo de cada uno.

“Puedo pasarme semanas sin sentir necesidad sexual y dedicarme a otras cosas, pero otras veces me pasaría horas buscando en aplicaciones e intentando encontrar a una pareja. Creo que el récord de personas distintas con las que me he acostado es de cinco o seis en 24 horas. Grindr te lo pone todo muy fácil, especialmente cuando visito algún lugar como Londres.

“A veces siento que debería preocuparme por si soy adicto al sexo. Cuando estoy en una relación monógama, suelo aburrirme y fantaseo con otras parejas. Yo valoro mucho la variedad, pero la idea de una relación poliamorosa no me termina de atraer, así que las parejas esporádicas me parecen la mejor opción por ahora. Normalmente, el sexo no es gratificante o me hace sentir vacío, aunque siempre encuentro tiempo para hacerlo; nunca he pensado que preferiría estar haciendo otra cosa. No veo porno ni nada parecido, así que puede que la búsqueda de sexo sea mi manera de masturbarme”.

LOUIS, 31



Total de veces: Entre 300 y 400.



“Siempre he tenido una vida sexual muy activa: incluso estando en pareja, hacíamos cosas en grupo. Estuve unos años en la cárcel y cuando salí quise recuperar el tiempo perdido.



“Antes intentaba practicar sexo todos los días. Bajé un poco el ritmo, pero aun así me sigo despertando pensando ‘¿Cómo?’, ‘¿quién?’ Se me da bien engatusar a la gente. Todo se basa en la conexión: incluso hay gente que, después de 10 años, dejaría a sus hijos durmiendo la siesta mientras folla conmigo en la cocina. Cualquier sitio es bueno, siempre hay hoteles o parques, bares o azoteas: las azoteas son un buen sitio. Cuando era más joven, me dedicaba a vender droga. La cocaína hace que la gente que la consume te vea sexy. Ahora es una mezcla; prefiero lo analógico a lo digital. Estaba tonteando con una tía en Tinder y resultó que una chica que conocí en el tren, a la que había estado tirándole la caña, era amiga suya: se lo conté y pensó que era un rarito por ligar con alguien en la vida real y terminamos eliminándonos mutuamente.

“Me resulta fácil ligar, sé lo que tengo que decir; desde pequeño he ido aprendiendo cómo hacerlo a base de hostias. Tengo los dientes bonitos y creo que mi voz grave siempre ayuda, pero está claro que lo más importante reside en la confianza en uno mismo y el saber hacer reír. No me gustan los diálogos para ligar: me gusta ‘hacer contacto visual’ durante un rato, dejar claro a la persona en cuestión que me gusta y usar un simple ‘hola’. A veces incluso he ligado con chicas delante de sus parejas, se trata de saber lo que tienes que decir; solo algunas personas saben cómo cerrar un trato. Resulta extraño que en mis dos relaciones largas fuese mi pareja la que me tiró la caña, quizá por eso duraron tanto. Estuve con una chica que siempre me bañaba cuando quedaba con ella porque ya sabía lo que me gustaba: tenía muchas lociones caras y una de esas bañeras en medio de la habitación; la típica pija que está buena.

“Sufrí violencia sexual cuando era pequeño y creo que mi comportamiento tiene que ver con ello. Solo quiero pasármelo bien, nunca he entendido qué lleva a la gente a hacer daño a través del sexo. Incluso en situaciones grupales, si alguien se siente un poco incómodo, se acaba, y no hay discusión; es horrible pensar en las cosas que pasan. Creo que la liberación de mi libido es como una rebelión contra toda la gente equivocada con la que he estado”.

SELLY, 27

Total de veces: Entre 65 y 75.

“Nunca he tenido una fase en particular en la que me haya acostado con muchísima gente, ha ido por períodos. Ahora soy como una monógama en serie, de hecho estoy acostumbrada a tener relaciones largas con momentos puntuales de estar cachonda todo el día. Además, nunca lo he buscado: como la mayoría de gente, he indagado por Tinder o he ido a tomar algo a un bar, he ido a clubes y de fiesta con la esperanza de follar, pero no siento que sea algo por lo que me haya esforzado en particular. Normalmente, todo empezaba con una conversación y a partir de ahí surgía todo, sin intentar ligar.

“Creo casi todo el sexo que ha habido en mi vida ha sido muy poco sano; podría categorizarlo en gran medida como dañino. En alguna ocasión no dije que no simplemente porque no me di cuenta de que debería haberlo hecho. Si las miro en retrospectiva, calificaría esas relaciones como coactivas o abusivas, ahora soy capaz de ver que me metí en esas situaciones porque estaba en una etapa autodestructiva. Tengo bipolaridad y trastorno de estrés postraumático, y algunos de esos encuentros sexuales formaban parte de un ciclo de autodestrucción en el que también sufrí problemas de adicción, trastornos alimenticios y autolesiones. Normalmente lo veía como una vía de escape de mí misma, que es parte del estado de anulación en el que entras cuando estás borracha o follando con alguien que no es bueno para ti, o tomando decisiones en tu vida para poder sentir el caos que supone. En estas situaciones, el sexo me hacía sentir vacía y peor de lo que me sentía antes de empezar con ello.

“Una vez, en Alcohólicos Anónimos, escuché a alguien decir que nunca deberías avergonzarte de tus problemas con la bebida o con el abuso de sustancias, porque eran la mejor manera que tenías para lidiar con lo que te estuviese ocurriendo en aquel entonces, antes de poder encontrar una mejor manera para hacerlo. Esas palabras se me quedaron grabadas y ahora intento aplicarlo a cada aspecto de mi vida.

“También tiene sus ventajas. La primera es que te vuelves muy buena follando: cada persona es distinta sexualmente hablando, pero sabes dónde está todo y lo que ocurre en cada lugar, y es una buena base para empezar a construir (en cambio, me he acostado con hombres que siguen sin tener ni idea de dónde está el clítoris). También te vuelves más segura de ti misma en cuanto a lo que te gusta y te atreves a pedirlo. Mi actual pareja y yo hemos hablado de casarnos en los próximos años, y estoy bastante segura de que no me sentiré tentada de ponerle los cuernos; ya he pasado por ello, lo he hecho y ya pasé por los tests de enfermedades de transmisión sexual pertinentes. Ya no me apetece practicar sexo de manera esporádica. De hecho ya me sentía así antes de conocerle, así que (quizá sea contradictorio) hace que la relación sea mucho más segura en ese aspecto”.

