Cómo follar con una chica gorda

Las primeras veces que follé como chica gorda, me puse la sudadera de Superman de mi novio para que no se me viera el cuerpo. Tenía 16 años, usaba una talla 42 y era el año 2009, mucho antes de que se popularizara el movimiento body positive. Hoy tengo 26 años, uso una 48 y el tema de follar ha ido cambiado año tras año: a medida que aumentaba de tamaño, disminuían mis citas. Cuando te lías con otra persona corpulenta, los dos podéis frotarlos el vientre, agarraros de las carnes y disfrutar de ellas en privado. Pero, por lo visto, para la gente de constitución delgada, follar con una chica obesa cuando no la conoces o no sabes qué le gusta y qué no, puede ser como andar por un campo de minas.



Antes de follar por primera vez con alguien, siempre siento la necesidad de informarle de que estoy gorda. En mi bio de Bumble pone “honey with a tummy”, mis fotos son una selección de imágenes de cuerpo entero y aun así siempre acabo preguntando a quien me contacta cuánto hace que le gustan las chicas gordas.

Videos by VICE

MIRA:

Las respuestas varían entre “nunca” y “las prefiero”, pasando por “nunca me fijo en eso”. Esta última resulta bastante ofensiva. ¿Cómo puedes esperar que me crea que no te has fijado en que peso el doble que tú? A veces follo con algún fetichista de obesas para sentirme como una diosa, pero la mayor parte del tiempo la paso cerciorándome de que la persona con la que quedo no odie a las gordas antes de dejar que me pongan un dedo encima.



En resumen: sí, es un campo de minas. Así que he decidido escribir una pequeña guía para follar con chicas obesas. Vamos allá.

TÓCALE LA GRASA DE LA ZONA PÚBICA

Es una verdad universal que, para una chica con sobrepeso, la zona del bajo vientre es la parte del cuerpo más intimidante. Hablo por experiencia: me han tocado tan poco ahí que no sé no cómo no se me ha arrugado y caído al suelo. Supongo que eso es justamente lo que muchos tíos desearían que pasara. Lo único que consigues evitando tocar el vientre es hacer mucho más obvia su presencia. Puedes apartar el frosting de un cupcake para comértelo, pero no por eso va a dejar de existir.

Si quieres follar conmigo, folla con todo mi cuerpo. Los mejores polvos han sido esos en los que me han cogido de la barriga como si fuera una tercera teta, me la han besado hasta llegar al toto y no han intentado fingir que no estaba ahí. Ni te imaginas el morbo que da cuando consigues superar ese miedo y te agarras a las suaves carnes de la chica que te estás follando.

NO HAGAS COMPARACIONES CON CHICAS DELGADAS

Es que te veo el comentario en la punta de la lengua, deseando salir. Estás entre “Siempre he querido follar con una chica gorda” y “Prefiero una chica con curvas a una delgada”. Te aseguro que no hay forma más efectiva de quitar todo el morbo a la situación. No eres especial por querer follar con una chica obesa. Pornhub está plagado de páginas y páginas de vídeos de tíos con esa misma fantasía y ninguna chica se siente mejor por decirle que la razón de que quieras follar con ella es su tamaño.

Si estás follando con alguien concretamente para satisfacer una fantasía, lo menos que puedes hacer es decírselo. Te sorprendería ver la cantidad de chicas a las que les encanta el tema, pero es bastante jodido forzar un fetiche a alguien que solo quiere follar.

USA LA IMAGINACIÓN

En el documental de BBC Too Fat For Love, la bloguera Emma Tamsin-Hill visita un emporio del sexo londinense en la que ella y otras amigas obesas reciben consejos de la orientadora sexual Athena Mae, que enseña a las chicas cómo equilibrar el peso cuando se ponen encima, varias posturas para practicar el face fucking y cómo usar uno de esos cojines sexuales. Pero lo mejor es echarle imaginación. Ten más de dos almohadas en la cama por si necesitas colocarte una debajo del pubis. Si tu cama es una mierda, folla en el suelo. ¿No puedes hacerlo en la ducha? Pues méteme los dedos en la bañera. Pero no intentes obligarme a hacer la postura de la carretilla cuando es obvio que no va a funcionar.

CONFÍA EN NOSOTRAS

Cuando una chica delgada comparte un meme haciendo referencia a que no se ponen encima, sus amigas delgadas se ríen y todo queda en una anécdota, un momento de pereza. Pero si una chica obesa dice “no” a ponerse encima y el típico imbécil cis hetero insiste diciéndote que no pasa nada, que no lo vas a aplastar, se te cae el mundo al suelo. Ya sé que no te voy a aplastar. No soy un edificio ni la roca gigante de Indiana Jones, pero al decirme eso están dejando implícito que podría pasar. Tampoco intentes convencerme para hacerlo en la postura del misionero.

En casi todas mis experiencias sexuales, he sabido lo que quiero haciendo más que mi pareja. Más que nada porque llevo más tiempo que nadie conviviendo con mi clítoris. Así que toma nota: si tu chica te dice que no quiere ponerse encima, seguramente es porque hacerlo le supone mucho más esfuerzo que ponerse a cuatro patas.

NI TE MOLESTES

Si un polvo con una chica obesa es tu último recurso de la noche o algo que te molaría probar, mejor vete a casa. Follar por desesperación o por experimentar no es razón suficiente.

@GlNATONIC

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.