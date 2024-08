Qué hacer si la policía te pilla follando en público

En el coche, en la playa, en lavabos públicos, en festivales… lo cierto es que hay tantos sitios para follar en público como uno se pueda imaginar. Incluso hay un Google Maps para tenerlos todos a mano cuando hay prisa y un calentón importante. Follar en público puede ser algo excitante y empoderador para algunos y para otros algo que jamás harían.

Sean cuales sean tus preferencias estos son los derechos que debes conocer sobre el tema. Según nos cuenta el abogado Carlos Rodríguez Castro, lo más parecido a la regulación del sexo en público es el delito de exhibicionismo que está recopilado en el Código Penal.

“Este artículo solo hace referencia a cuando la conducta consiste en una exhibición obscena ante menores de edad o personas discapacitadas, por lo que, en principio, el simple hecho de mantener relaciones sexuales en un espacio público, sin afán exhibicionista, no es penalmente perseguible”, nos cuenta Carlos.

Aún así hay Ayuntamientos que están regulando ésta cuestión administrativamente, por lo que según el municipio en el que nos encontremos podríamos estar infringiendo alguna normativa y sería una conducta sancionable.



“Por ejemplo, los ayuntamientos de Málaga y Granada prohíben estas prácticas en determinadas situaciones, mientras que en ciudades grandes como Madrid y Barcelona no contemplan, a día de hoy, ninguna sanción por mantener relaciones sexuales en el espacio público siempre y cuando no sean retribuidas”, nos comenta Carlos.

La llamada Ley Mordaza también pone su pincelada sobre el tema considerando un delito leve la “exhibición obscena” aunque sea ante mayores de edad, por lo que puede no haber consecuencias penales pero sí administrativas.

“En el caso de que estemos teniendo relaciones en una ciudad que no sanciona las relaciones en público, lo estemos haciendo de forma discreta y sin que exista un riesgo razonable de ser vistos por menores de edad, la policía no debería requerirnos nada. Incluso para pedirnos el DNI es necesario que existan indicios de que se haya cometido, se esté cometiendo o se vaya a cometer una infracción”, explica el abogado Carlos Rodríguez Castro.

Según nos cuenta, la casuística de los excesos que pueden cometer los policías, en estas situaciones, es enorme. “Si consideramos que la actuación policial ha vulnerado alguno de nuestros derechos deberemos denunciarlo. Para ello podemos requerir al policía que se identifique. En la práctica puede dar el caso de que no solo no lo haga, sino que el policía en particular se moleste por el requerimiento, con todo lo que ello conlleva. Si sospechamos que esto puede pasar, deberemos atender a todos los detalles posibles para la posterior identificación del policía, por ejemplo apuntarnos la matrícula de su vehículo, la hora y el lugar de la actuación policial”, nos dice.

Si aún así nos ponen una multa por practicar sexo en público tendríamos derecho a recurrir la sanción siempre y cuando comprobemos que efectivamente en el municipio en el que nos encontramos no está regulada expresamente esta cuestión o en el caso que lo esté no se dieran las condiciones necesarias para que sea sancionable.

“Solo nos podrían poner una multa de tráfico si estuviéramos teniendo relaciones sexuales mientras conducimos. En este caso sería por conducción negligente y las multas irían de entre 200 a 500 euros”; nos comenta Carlos.

“En el caso que se tenga en una calle la cuantía dependerá de la ciudad en la que estemos. Volviendo al ejemplo de Málaga, las multas van de 750,01 euros a los 1500. Si la infracción puede ser considerada exhibicionismo ante otras personas sin que haya menores delante la multa será de 100 a 600 euros, por lo que al final la opción más barata es buscarse un hotel”, nos dice.

Las ordenanzas municipales normalmente castigan estas prácticas aún más cuando se realizan cerca de centros docentes o parques infantiles. “Sin embargo si se realiza cerca de un colegio pero a las tres de la mañana, por ejemplo, podría haber argumentos para recurrir a esta multa. En el caso que algún niño o niña acabe presenciando el encuentro es muy probable que podamos incurrir en el delito de exhibicionismo”; explica Carlos Rodríguez Castro.

No existe una mayor gravedad porque haya penetración o no, aunque seguramente resultará más obvio y llamativo para la Policía si la hay. Otro de los factores fundamentales es si estás o no en una propiedad privada, puesto a que si lo estás las infracciones reguladas por los Ayuntamientos no serán imponibles en este caso.

“En el caso de practicar sexo en unos baños públicos, por ejemplo, de un centro comercial o de cualquier otro establecimiento, difícilmente podrán sancionarnos por ello. En primer lugar, encerrado en un baño no puede verte nadie, por lo que el delito de exhibicionismo quedaría descartado. También quedaría descartada una sanción administrativa pues no nos encontraríamos en la vía pública”, nos explica.

Supongamos que nos encontramos en un tren y no hay menores mirando. En este caso RENFE sí podría imponernos sanciones si considera que mantener relaciones sexuales en el tren supone alguna infracción de las Condiciones Generales del Contrato de Transporte de Viajeros. Además también nos podría caer, en este caso, la sanción correspondiente a la Ley Mordaza.

“Si nos pillan en más de una ocasión en el plazo de un año estaríamos hablando de reincidencia, que es un elemento que se tiene en cuenta a la hora de determinar la cuantía de la multa. Por lo que probablemente la multa sea cada vez mayor”, nos cuenta Carlos. Lo más importante es estar al tanto de las ciudades en las que la práctica es sancionable para tener en cuenta que ahí tendremos que buscar algún sitio más íntimo y, si nos multan injustamente, recurrir.