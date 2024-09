Los tatuajes de comida son para siempre

En otoño pasado comencé una campaña en Kickstarter para recolectar fondos para mi libro Dinner with Igor, el cual es una compilación de fotos de mis amigos comiendo (muchos de ellos son estrellas porno, actores y músicos). La campaña fue todo un éxito y terminé consiguiendo más dinero del que esperaba, así que decidí usar el excedente para un segundo proyecto que también tuviera que ver con comida: tatuajes de comestibles. He estado fotografiando tatuajes de comida de amigos (y extraños) por años, y son exquisitos, raros y a veces inmundos. Y aunque aún no he lanzado el material, aquí les adelanto alguito para que vean…

¡Buen apetito!