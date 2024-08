El foro Reddit para adultos que quieren perder su virginidad

“Soy muy tímido al hablar con las mujeres y las citas en línea no parecen funcionarme”, dijo un usuario de Reddit el 21 de enero. “Cualquier ayuda o consejo será muy apreciado”.

Josh no esperaba mucho cuando publicó este mensaje en r/VirginityExchange, junto con una foto de él sonriéndole a la cámara. Con 27 años, nunca en su vida había tenido relaciones sexuales. Cuando era adolescente, le resultaba difícil acercarse a las chicas y, cuanto mayor era, más sentía que su virginidad era como una gigantesca cruz roja en su puerta, que alejaba a cualquier potencial cita.

r/VirginityExchange es un rincón único de Reddit; un subreddit creado para que los adultos que sean vírgenes pierdan su virginidad con otros adultos vírgenes. Funciona como un sitio de citas reconfortante y solidario: los miembros publican una descripción de su historia, a veces acompañada de una foto. Un mensaje típico incluye la información básica del usuario (edad, ciudad, altura) y sus vulnerabilidades específicas.

“Las chicas solían ser intimidantes conmigo cuando era pequeño, de ahí la incomodidad que siento al estar cerca una mujer. Me gustaría charlar con alguien que tenga los pies en la tierra”, comparte un miembro del foro de 26 años. “Amigo, ese tipo de daño psicológico es difícil de superar”, le respondió otro miembro. “Felicidades por hablar de ello”.

Algunos internautas especifican que son introvertidos y que quieren tomárselo con calma. Otros cuentan que tienen una discapacidad que les ha impedido tener citas en el pasado.

La publicación de Josh obtuvo muchos mensajes de apoyo. “¡Eres un chico muy atractivo! ¡Buena suerte con tu búsqueda!”, le escribió un usuario. “Eres muy lindo y seguramente con un poco de paciencia conocerás a la chica adecuada, en HINGE. ¡Salte de Tinder!”, escribió otro.

Después de una semana de espera, Josh recibió un mensaje de una joven que también vivía en Texas. “Dijo que pensaba que yo era lindo y que ella vivía bastante cerca”, le dice Josh a Vice. “Rápidamente nos cambiamos a Snapchat para conocernos mejor. Parecía que nos llevábamos muy bien y resultó que ambos estábamos de permiso en el trabajo, así que subí a mi coche y fui a verla”.

“Estuve extremadamente nervioso todo el tiempo”, dice sobre el sexo. “Estaba un poco escéptico hasta que la vi en persona. Pero realmente me siento más feliz ahora. Siento que me quitaron un gran peso de los hombros”.

Para los 39.000 miembros de r/VirginityExchange, esta comunidad es especial. La página surgió como un santuario en 2015. “Fue fundada como un acto de compasión pura hacia aquellos que no se sienten amados o deseados debido a su falta de experiencia sexual y romántica. Quiero contribuir a eliminar la vergüenza y el estigma que conlleva ser virgen”, escribe uno de los dos moderadores de la página, u/ribbitribbitrabbit.

Al igual que la mayoría de los rincones de Internet, Reddit alberga mucho sexo. Como en Twitter, los usuarios pueden publicar imágenes sin ningún tipo de filtro. Hay cientos de subreddits llenos de porno amateur, páginas dedicadas a encuentros sexuales y a compartir nudes. Pero este subreddit en particular no quiere ser visto como una página para encuentro sexuales.

“r/VirginityExchange no fue creado para ser un espacio obsceno. La sexualidad es normal y saludable. Debatir el tema del sexo y nuestras experiencias personales debe hacerse con respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos”, explica u/ribbitribbitrabbit.

Hay reglas estrictas sobre lo que los usuarios pueden compartir: “Está prohibido promocionar servicios sexuales y servicios de pago de cualquier tipo”. Para los recién llegados, también hay artículos sobre cómo se siente perder la virginidad, así como consejos para evitar lo más temido en el foro: ser embaucados.

Si bien la página fue diseñada originalmente para que las personas vírgenes perdieran su virginidad con otras personas vírgenes, cada vez más mujeres con mayor experiencia contactan a los hombres en la página. “A veces, hay personas que se hacen pasar por mujeres. Piden dinero, pero no exactamente a cambio de sexo. Dicen algo como, ‘necesito $100 dólares para pagar la gasolina’”, dijo Josh. “Por cada mensaje directo legítimo, hay alrededor de diez que son un engaño”.

Los datos demográficos de la página no son claros. Tienes que ser un “adulto virgen” para poder unirte al foro, lo que los moderadores definen como alguien de 30 años o más, aunque hay muchas personas de 20 años en la página. Los usuarios más activos parecen ser hombres, aunque las mujeres ocasionalmente comparten y comentan las publicaciones. Los miembros a menudo solicitan encuestas y sondeos sobre el desglose por género, para tratar de combatir la desagradable sensación de que esta comunidad podría ser solo una caja de resonancia para los hombres.

Un puñado de la comunidad se ha sumado a su canal privado; ahora con 273 miembros. Pero si pasas suficiente tiempo ahí, notarás que la empatía que dicen sentir parecer estar peligrosamente cerca de otra emoción mucho menos benigna, el resentimiento. Mientras pasaba un rato en el canal, un usuario me preguntó si alguna vez hice una investigación sobre las aplicaciones de citas y dijo, “Si bien no me gusta repetirlo debido a las connotaciones relacionadas con los incels, los datos estadísticos y cuantitativos muestran que el 80 por ciento de las mujeres va tras el 20 por ciento más ‘agraciado’ de los hombres, mientras que el 80 por ciento restante de los hombres va tras el restante 20 por ciento menos ‘agraciado’ de las mujeres”.

La referencia a estos “datos cuantitativos” no verificados es común en los foros de incels. Estas comunidades a menudo están formadas por hombres tradicionalmente introvertidos que encuentran consuelo en las estadísticas, en lugar de buscar explicaciones más matizadas a su falta de sexo. Los números inventados en relación a las aplicaciones de citas son una forma fácil de encontrarle lógica a la soledad, pero los moderadores del foro dicen que no les preocupa demasiado que los incels se filtren en la página; que la verdadera amenaza son los trolls y los embaucadores.

A pesar de estos problemas, la comunidad está avanzando. Sam*, de 23 años, tardó mucho en finalmente conocer a alguien en el hilo. “Me tomó alrededor de un año de estar publicando y editando mis mensajes”, explica. Siempre fue tímido y nunca había salido con chicas. “Ni siquiera he socializado con chicas en línea. Probé aplicaciones de citas y otras opciones, pero todas fueron una terrible decepción”.

Sam comenzó a usar el subreddit cuando tenía 21 años, pero no tuvo suerte. Luego llegó el año 2020. “Cumplí 22 años y volví al subreddit, ahí fue cuando conocí a alguien, justo antes de que la pandemia comenzara. La experiencia fue increíble y aprendí mucho”, nos dijo. Ambos se reunieron en Kelowna, Canadá, donde reservaron una habitación de hotel por cuatro noches. Tenían la misma edad, pero ella tenía más experiencia que él, lo cual Sam agradeció. El romance duró poco: “Después de volver a casa, nos hemos seguido escribiendo de vez en cuando, pero no estamos saliendo”.

Sam se sintió liberado. “Estoy muy feliz de que exista un subreddit como este. En general, cuando conoces a alguien, evitas mencionar el tema del sexo, pues puede resultar vergonzoso o inapropiado en el momento. Pero como este subreddit es lo que es, todos sabemos lo que estamos buscando aquí”.

Si bien los espacios abiertos para el sexo conllevan inevitables riesgos, la vulnerabilidad aún tiene cabida en r/VirginityExchange. A Josh, el apoyo de esta comunidad en línea le ha dado la confianza para intentar conocer a alguien. “Me alegra que exista este subreddit, no solo porque me ha ayudado, sino también porque las personas que comentan las publicaciones son realmente comprensivas y estimulantes. Incluso si no llegas a hacer planes con nadie, es probable que alguien te deje un comentario agradable o te envíe un mensaje directo que refuerce tu autoconfianza”. Por ahora, al menos, prevalece la benevolencia.