Probé los trucos de Forocoches para ligar en Tinder

Deja de ser un BETA para convertirte en un ALFA. Esta es la promesa que vertebra este hilo de Forocoches, que va a hacer que consigas ser un fucker tan famoso que los juglares harán cantares sobre tus gestas. Para mimetizarme con este colectivo y ver si tienen razón o no, he decidido hablar con todas las chicas con las que haga match en esa aplicación durante tres días, única y exclusivamente, con frases del foro. Drogas, 50 sombras de Grey y testosterona, ese sería el resumen de la receta del éxito.

«Como no paro de recibir MP’s de shurmanos pidiendo consejos sobre Tinder y tal, veo conveniente abrir un hilo oficial donde os voy a ayudar a pillar cacho en Tinder.»

Videos by VICE

Vale. El primer paso, una vez descargada la app, es armar mi perfil. Comienzo por las imágenes, pero me encuentro en una tesitura algo incómoda ya que, según ellos, soy un cuerpoescombro. Al parecer no eres un cuerpo rocoso si no levantas +100% de tu peso en press banca (lo puse en Google Translate para ver qué significaba). Pero aun así no desisto y escojo aquellas fotos que me ayuden a sacar ese pequeño Julio Iglesias ansioso por hacer llegar a todos los rincones de internet mi virilidad cibernética. Además, por suerte para mí, el creador del hilo de Forocoches tiene una serie de consejos sobre qué fotos poner.

«Al ser cuerpoescombro, deberás de basar tu atractivo en la vestimenta. Asegúrate de salir bien vestido (…) intenta salir siempre sonriendo y dando seguridad, sin complejos shur. 3 o 4 fotos son suficientes.»

Una vez solventado el tema de las imágenes, solo queda la descripción. Debe ser divertida y original, nada de citas de Bucay ni de algún otro tipo de pseudocélebre. «Un alfa se sabe gracioso, se siente seguro de aquello que piensa y dice». Después de leerlo me vengo arriba e incluyo en mi descripción rasgos que forman parte de mi psique: octogenarias y criaturas místicas.

Sí, la Macarena no puede faltar

Muy bien. Ya tengo el perfil listo, comenzamos con esto de buscar matches. Me dispongo a deslizar el dedo por la pantalla sobre las chicas que me llaman la atención. Doy mis primeros likes. Pero, un segundo. Algo ha cambiado. Lejos quedan los tiempos en los que era un patético beta. Noto como mi índice se alza y consigue un lánguido movimiento firme, sin pretextos y seguro de sí mismo, pero con un toque picantón y travieso. Un signo inequívoco de que estoy empezando a ser un alfa.



Espero un poco y consigo mi primer match. Es la hora de los abridores, o lo que es lo mismo, esas frases ingeniosas para romper el hielo y llamar la atención. Un alfa nunca abre con un «Hola, guapa» o «Qué tal, bombón», sino que va más allá. ¡Oh, sabiduría de Forocoches, ilumíname una vez más!

«En la comunicación humana, (…) tan solo un 10% son las palabras. Vas a tener que ser muy bueno con el lenguaje escrito para aprovechar al máximo ese mísero 10%.»

Debo poner toda la carne en el asador desde el primer momento. Para situaros, hay abridores tan potentes como «¿Tienes seguro de mascotas? … Lástima, porque esta noche te voy a destrozar el conejo» o un siempre certero «Tú serás mi mujer».

Me hago una lista con más de 50 frases y paso a la acción. Respiro profundamente. Solo voy a comenzar conversaciones con estos abridores. Debo confesar que me dan un poco de apuro, pero recuerdo que «ser un alfa no es una moda, es un estilo de vida» y vuelvo a sentir como mi cuerpo segrega testosterona como si no hubiera un mañana. Me beso los bíceps.

Comienzo a lo grande. No titubeo y suelto lo mejor del hilo. Incluso utilizo la infalible referencia a 50 sombras de Grey. No se puede ser más alfa en menos frases.

En cualquier idioma se flipa igual

Deja de contestarme. Seguramente no está preparada para tanta masculinidad. No desespero y continúo con otra chica.

Como no hay muchas cosas más tiernas que la inocencia y la fantasía de los Reyes Magos, me veo obligado a dar el siguiente paso. Esta es la mía. Le escribo, pero algo no marcha bien. Al parecer es atea o prefiere a Santa Claus porque no acaba de convencerle la idea.

Paciencia nivel: logro desbloqueado

Es muy extraño. Un alfa se labra sus oportunidades y danzo con ingenio durante la conversación con distintas frases del foro. Tampoco surte efecto y deja de contestar al poco rato. Un mal día de cosecha.

En pocas horas hablo con varias chicas. Tengo buenas sensaciones, pero noto un no sé qué —no me contesta ni una— que me indica que la cosa no va del todo bien.

Taciturno me hallo

Doy un paso atrás y vuelvo al hilo de Forocoches. Leo las directrices una vez más y oteo un oasis en medio del desierto: «Tu objetivo ahora consiste en crear UN POCO de confort. Que la tía vea que no eres un pirado, sino un tío seguro de sí mismo, interesante de conocer, con una vida espectacular».

Como quiero parecer un tipo culto y con una vida envidiable, saco mi pasado de ciencias para hablar sobre dos de mis temas preferidos: las drogas y la física cuántica.



Un ejemplo más de autohumillación

Y la pesadilla no ha terminado. Otras dos chicas dejan de contestar inexplicablemente o me dan una patada histórica.

Hay dos cosas infinitas: el universo y las maneras de pasar de mí en Tinder

Me doy por vencido. Al tercer día solo me acompaña el póster de Fast & Furious 8 que colgué ayer en mi habitación en señal de hombría. Esto solo puede decir que, o no he aplicado bien las instrucciones de los alfas o las mujeres pasan de gilipolleces.

Por el momento, yo vuelvo a mi estado «normal» con una valiosa lección y entendiendo un poco más el panorama que las chicas tienen que aguantar. La noche es oscura y alberga horrores.