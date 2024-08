El foro en español donde personas con trastorno obsesivo-compulsivo buscan una solución

“Hola a todos. Esta es primera vez que me animo a tocar el tema en un espacio así, y aunque para mi es un gran paso, prefiero dejar mi nombre anónimo. Soy mujer, tengo 23 años y el motivo por el que quise hacer esto es porque cargo hace tiempo con pensamientos obsesivos respecto a si soy pedófila. La angustia que me provocan hace que quiera dejar de existir.” Así empieza una de las muchas entradas que conforman ForoTOC, una web española dedicada a recaudar información y ayudar a las personas que sufren Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Aunque esta mujer de 23 años va al psicólogo, la terapia no le está ayudando. Busca en ForoTOC una solución, al igual que los otros 6.491 usuarios registrados en la web.

“Si piensa que es pedófila, entonces es pedófila, y si no lo fuera, no lo pensaría”, razonaría alguno. Grave error: la usuaria Ghost96 padece TOC puro, un tipo de trastorno donde “el paciente practica compulsiones escondidas. En vez de combatir sus pensamientos intrusos con rituales visibles como lavarse las manos o contar, practican rituales mentales y repetitivos para minimizar el estrés”, según indica la web especializada en pensamientos intrusivos intrusivethoughts.org.

Por ejemplo, la compulsión de esta mujer es decirse a sí misma, una y otra vez, que no es pedófila porque cuando está con niños no se excita como cuando está en la cama con una pareja. Sin embargo, el alivio de las compulsiones es momentáneo y el malestar que experimenta ha escalado tanto que el suicidio comienza a parecerle la única salida.



Es solo un ejemplo de los muchos que aparecen en el foro y que demuestran lo horrible que es padecer este trastorno.

Buscar constantemente apoyo externo forma parte de las compulsiones del TOC

Las personas con TOC puro suelen buscar reafirmación de todas partes para sentirse aliviados: familia, amigos y, por supuesto, internet. Una chica con TOC relacional, un tipo de TOC puro que hace que te cuestiones si quieres a tu pareja sin razón aparente, explica qué tipo de compulsiones realiza para calmarse en una entrada llamada “TOC relacional o de amores”: “Busco toooodo el día en internet acerca del amor e incluso hago test para saber si estás enamorado, pregunto a todos mis amigos, familia e incluso a él sobre sentimientos que tienes cuando estás en pareja…”.

Según Axel Rozen, psicólogo especializado en TOC, “muchas personas que padecen de TOC creen que sufren algo terrible y que deben guardar secreto. Encontrar que otros sufren lo mismo debe resultar alentador y tranquilizante. Sentirse acompañados, poder compartir sus problemas con otros es algo que a todo el mundo lo hace sentirse bien”.

No obstante, como ya se ha dicho, la búsqueda de reafirmación solo otorga un alivio momentáneo: pasado un tiempo, el paciente vuelve a experimentar la misma ansiedad o, incluso, un malestar mayor. Axel Rozen lo tiene muy claro: “el esfuerzo por buscar obsesivamente información es parte del TOC y debe ser abordado como un síntoma más. Siempre insto a mis pacientes a que abandonen esa práctica de buscar información en Internet y en foros sobre lo que les pasa porque termina siendo más perjudicial que beneficioso”.

Navegando por las páginas del foro, uno no puede evitar darse cuenta de que las personas que abren un hilo lo que están buscando es despejar sus dudas. Es decir, están buscando reafirmación. Un ejemplo de este comportamiento lo podemos encontrar en un reciente hilo del mes de enero de 2020. En él, un chico que padece ansiedad porque no para de pensar que puede ser homosexual pregunta constantemente si lo que sufre es TOC (con un vocabulario bastante machista y homófobo).

Algunos miembros del foro intentan ayudarle pero le explican que primero tiene que librarse de sus prejuicios. El usuario hace oídos sordos: “no quiero ser gay, tengo obsesión con eso y ya quiero dejar de tener esos pensamientos”, dice, “yo solo quiero saber con todo lo que dije si es TOC”, repite una y otra vez.

Lo mismo ocurre dentro de la pestaña del foro dedicada a grupos de apoyo. En ella, los usuarios crean entradas para unirse a grupos de Whatsapp, Telegram o hacer reuniones en sus ciudades de origen. Pero, según Leonardo Vitali ,fundador de ForoTOC y del grupo de apoyo de Facebook con el mismo nombre, estos grupos son contraproducentes: “los Grupos de WhatsApp suponen una forma de compulsión bastante evidente, en la que los afectados encuentran una vía de evitación o de alivio adicional al que ya tenían”, afirma.

“El problema del foro y más aún de los grupos de Facebook es que se convierten en terribles motores de compulsión de los que yo no quiero ser cómplice”, relata en una entrada llamada “¿Para qué sirve el foro en 2020?”. “El foro es positivo para empezar a dar los primeros pasos y entender cómo funciona una terapia. A la gente que está dispuesta a dar los primeros pasos en la terapia yo intento asesorarles, (…) pero a los que vienen solo a llorar, se les suele tratar bastante mal”, sentencia. “He observado que muchísima gente, tras pasar por el foro, acaba yendo al psicólogo con cierto bagaje y ciertas expectativas de lo que debe recibir en consulta”, prosigue Vitali, “aquellos que van al psicólogo a lo loco, así sin más, luego palman un año de dinero de consultas y terminan peor de lo que estaban en origen”, concluye.

Es decir: para Vitali, la utilidad de ForoTOC consiste en ser un mecanismo de información para ir con ciertos conocimientos a las mejores terapias que se ofrecen en España. De hecho, en una de las entradas del foro hay un listado de Centros o Psicólogos especializados en TOC a los que los usuarios del foro han acudido. En la entrada se analiza si estos profesionales están verdaderamente cualificados para tratar el trastorno. La mayoría de los centros que aparecen no pasan esa prueba.

Pero no son todo malas noticias: hay usuarios que han encontrado en el foro una auténtica salvación y, gracias a las herramientas que la web les ha dado, ha conseguido llegar a un estado asintomático de su trastorno. Uno de los afortunados es el usuario Txemo.

El caso de Txemo

“Tengo 44 años, y desde hace 20 aproximadamente sufro de pensamientos de impulsión”, comienza Txemo en su presentación, “primero comenzaron con la posibilidad de hacer daño a mi crío o a mí mismo y, después, con la de hacérselo a los demás”, prosigue, “pero gracias a este foro y, en particular, a Vitali, desde hace meses estoy trabajando a tope con la exposición con prevención. (…) Me expongo en todo momento que me es posible a estar en situaciones que me producen ansiedad”, explica. Algunas de las situaciones que describe son: quedarse solo con sus hijos y acercarse a su habitación con un cuchillo en la mano, aguantando la ansiedad y el miedo que eso le produce o asomarse todos los días a balcones y alturas.

La terapia que realizó Txemo es la conocida como Exposición y Prevención de respuesta. Se basa en exponer al paciente a las situaciones que le provocan ansiedad y obligarlo a mantenerse en ellas aguantando el estrés sin reaccionar. Tal y como indica la psicóloga especializada en TOC Amanda Petrik, esta terapia es la mejor solución y “se puede combinar con medicamentos”, aunque en el caso de Txemo no fue así.

“La terapia de exposición y la labor de anti coach (como le suelo llamar) de Vitali, fueron fundamentales para ponerme en pie, y superar esa racha”, cuenta Txemo. Él tuvo la suerte de encontrar en su zona a una psicóloga que hacía terapia de exposición guiada: “en la segunda sesión que tuvimos me obligó a ponerle un cuchillo en el cuello y me acompañó al puente más alto de mi ciudad a hacer otra exposición en alturas”, explica Txemo sobre su terapeuta. Según Fernando Villadangos, psicólogo clínico y sexólogo, “la terapia ayuda mucho al autocontrol y a la comprensión del mecanismo de la obsesión para poder superarla”.

Así, poco a poco, con sus exposiciones y los consejos de Vitali, Txemo fue mejorando hasta que, el 3 de abril de 2019, colgó su último post en su hilo de presentación y pudo decir que había progresado enormemente. Actualmente, este post es una de las referencias del foro en casos de mejora de pacientes y ha sido leído más de 5.000 veces.

“Me puso muy contento ver como progresaste, inspira a mucha gente que recién detecta que tiene TOC”

El usuario Snoopy lo describe como un ejemplo a seguir en uno de los comentarios: “me puso muy contento ver como de a poco progresaste, inspira a mucha gente que recién detecta que tiene TOC, es un claro ejemplo de que dia a dia las cosas pueden mejorar si nos proponemos darle ‘lucha’ y no quedarnos de brazos cruzado”, le felicita.

Casos como este demuestran que el foro puede llegar a ayudar a las personas. Eso sí, siempre que haya voluntad de soportar una terapia que costará tiempo esfuerzo, pues buscar una solución rápida e inmediata en la reafirmación no es el camino. Villadangos lo explica de esta manera: “los foros y grupos de autoayuda pueden ser útiles cuando se comprende el mecanismo del TOC. Si son espacios donde se trabaja la comprensión y apoyo mutuo a personas que padecen obsesión pueden ayudar mucho a salir de la misma”.

