Esta es la gente del Corona Capital 2018

Por noveno año al hilo, la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez fue casa del festival Corona Capital, evento que reúne a finas propuestas de la música internacional, pero también a personas tan diversas como los actos dentro del propio cartel, entre los que destacaron Nine inch Nails, Death Cab For Cutie, Robbie Williams, Imagine Dragons, Lorde y New Order, por mencionar algunos.

Como sucede edición tras edición, los asistentes al festival decidieron acudir frescos y a la orden, y nos regalaron una pausa entre tanta fiesta para pasar por nuestra lente. Checa nuestra galería con la gente del Corona Capital 2018 y prepárate para el décimo aniversario el año que viene.

