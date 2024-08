No es un adiós, sino un hasta pronto: celebramos el último Trópico de la década

Como marca la tradición festivalera, el pasado fin de semana, 6, 7 y 8 de diciembre, la costa de Acapulco en Guerrero, México, recibió a miles de asistentes para celebrar una edición más de Trópico. Año con año desde el 2014, hemos vivido grandes momentos en este festival en la playa que trae lo mejor del mundo a México y lleva lo mejor de México al extranjero.

Hemos visto pasar actos internacionales de talla alta como Atomic Bomb, Who Is William Onyeabor? FT. David Byrne, 2ManyDJ’s, Mac DeMarco, Brian Wilson, Devendra Banhart, Jungle, Dixon, Giorgio Moroder, De La Soul, hasta importantes exponentes latinos como Los Ángeles Azules y Celso Piña, para este año, despedir la década con Deerhunter, Señor Coconut, y The Rapture, después de una prolongada ausencia en los escenarios.

Esperamos que el 2020 nos depare mayores sorpresas, para como marca la historia de Trópico, festejar durante tres días consecutivos, nuestra complicidad con la fiesta y gustos musicales favoritos.

Fotogalería

Lemon Mint.

Lemon Mint.

Lemon Mint.

Lemon Mint.

Midnight Generation.

Midnight Generation.

Midnight Generation.

Kindness.

Kindness.

Kindness.

Kindness.

Kindness.

Tayrell.

Tayrell.

Tayrell.

Tayrell.

Tayrell.

Los Mirlos.

Los Mirlos.

Los Mirlos.

Los Mirlos.

Los Mirlos.

Deerhunter.

Deerhunter.

Deerhunter.

Deerhunter.

Deerhunter.

Digable Planets.

Digable Planets.

Digable Planets.

Digable Planets.

Señor Coconut.

Señor Coconut.

Señor Coconut.

Señor Coconut.

Señor Coconut.

The Rapture.

The Rapture.

The Rapture.

The Rapture.

The Rapture.

Uzielito Mix.

Uzielito Mix.

