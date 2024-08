Fotografías que ilustran la amplitud de la identidad

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Todos los veranos, la Universidad de las Artes de Londres organiza exhibiciones físicas para sus graduados. Debido a la pandemia en curso, todo lo planeado para 2020 ha pasado a realizarse en línea a través de UAL Graduate Showcase, una plataforma virtual creada con IBM, que aloja el trabajo de miles de estudiantes de arte, diseño, moda, comunicación, medios y artes escénicas.

A lo largo de agosto, VICE UK presentará los proyectos de los graduados de las seis universidades que forman la Universidad de las Artes de Londres.

A continuación se muestran tres proyectos que utilizan la fotografía para explorar el concepto de identidad en su intersección con la sexualidad, el género y la raza.

James Greenhalgh del London College of Communication. “The Best Part of Me Is You” (La mejor parte de mí eres tú).

The Best Part of Me Is You es el intento de un artista de descifrar su identidad como hombre a través de las personas que fotografía. El proyecto, que duró tres años, se centra en el entorno del hogar como un espacio seguro para explorar la masculinidad. La ubicación también permite que la luz natural resalte tonos cálidos, texturas y sombras de una manera que agrega profundidad a los retratos.

“Siento que, para mi generación, la fluidez simplemente es aceptada y puedes ser quien quieras ser”, dice James. “A través de esta serie, aprendí que está bien no entender lo que significa la masculinidad. Me sentía muy presionado como para poner palabras en mi identidad y justificar mi apariencia y la manera en que hago cualquier cosa.

“Al hacer estas fotografías y conocer gente nueva, te das cuenta de que está totalmente bien no saber qué está pasando. No tienes que saber exactamente quién eres a los 21; me sorprendería que alguien lo supiera”.

Marita Upeniece del London College of Communication. “Her Night City” (Su ciudad nocturna).

¿Quién es dueño de la noche? Esta es la pregunta que investiga la artista londinense Marita Upeniece en Her Night City, una serie que presenta a mujeres fotografiadas cerca de sus hogares y lugares de trabajo durante la noche. Las fotografías capturan la tensión y las emociones conflictivas que las mujeres experimentan al ocupar espacios familiares por la noche.

“Vengo de Letonia, que es uno de los países menos poblados de Europa”, dice Marta. “Me gusta mucho la idea de la soledad y los espacios de encuentro, todos necesitamos espacio y tiempo para estar solos, pero me preguntaba: ¿las mujeres tienen la oportunidad de ir y ocupar espacios en la ciudad [de noche] si necesitan ese momento de soledad? Es algo simple, pero no tan simple, porque en cualquier momento alguien podría aparecer en el lugar y luego nunca podrás relajarte”.

“Cuando estaba investigando el proyecto me enojé mucho. Busqué en Google cosas como “mujer en la noche” y me sorprendió la cantidad de imágenes que muestran a una mujer fotografiada desde atrás. Es como el punto de vista de un acosador, lo que implica que en realidad no está sola y que la están siguiendo”.

Hidhir Badaruddin del Colegio de Moda de Londres. “Younglawa”

Cuando Hidhir Baruddin se mudó por primera vez a Londres desde Singapur, siempre le preguntaban qué tipo de “asiático” era. Frustrado por la pregunta, el artista creó la serie de fotografías de Younglawa para examinar la diversidad de la masculinidad asiática y desafiar el estereotipo occidental del hombre asiático.

Baruddin fotografía amigos de diferentes etnias asiáticas, orientaciones sexuales y antecedentes sociales de una manera que les permite expresarse fuera de los valores tradicionales y abrazar identidades que a menudo se consideran tabú. El uso de burbujas es una celebración de la masculinidad asiática dentro de un contexto que no es familiar para el espectador, uno de júbilo y alegría.

“Casi nunca se ve a un hombre asiático líder al frente de campañas o películas en los medios”, dice Hidhir. “A menudo son encasillados como ultra masculinos o geek, pero los otros aspectos dentro de la masculinidad asiática casi nunca se describen. Tuve que recordar mi infancia en Singapur y reflexionar sobre las cosas que hacía cuando era más joven: soplar burbujas a través de una cosa de plástico era muy popular en ese entonces. Era divertido”.

