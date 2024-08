Treinta y un fotógrafos nos enseñan sus fotos más espeluznantes para Halloween

Fantasmas, espectros, el mundo de lo oculto… Estos elementos han fascinado a los fotógrafos desde los comienzos de la historia de la fotografía. Más de un siglo antes de la manipulación digital, hubo innumerables intentos de usar este medio para probar la existencia de los fenómenos espirituales. Las primeras imágenes mostraban desde figuras fantasmales hasta masas informes y etéreas o representaciones abstractas de espíritus en radiografías, cianotipos y otros materiales fotosensibles. En 2005, el Metropolitan Museum of Art organizó The Perfect Medium: Photography and the Occult, una exposición y su correspondiente libro con los que se repasaba la fotografía de lo oculto desde la década de 1860 hasta la de 1940, un periodo en que, con frecuencia, se usaban las fotografías como “prueba” de la existencia de los espíritus.

De pequeño, antes de enamorarme de la fotografía, las películas de terror influyeron mucho en mi lenguaje visual y en mi forma de concebir las narrativas. En última instancia, sentaron las bases de una obsesión más reciente por las imágenes relacionadas con lo oculto, desde representaciones de fantasmas y auras al mundo “antinatural” del simbolismo espiritual y el misticismo de lo desconocido.

Aprovechando que es Halloween, entrados desde hace décadas en el mundo digital, he reunido 31 fotografías contemporáneas con imágenes que van desde apariciones y materia oscura hasta brujería como metáfora del clima político actual. Si bien muchas de ellas son un guiño a la fotografía espiritista clásica, también representan la aceptación del hecho de que la fotografía es una representación imperfecta de la verdad y de que —muchas veces con una gran dosis de ironía consciente— funcionan más como un teatro que como un intento de probar que los fantasmas existen.

@elainenettlesbezold

Elaine Bezold, Untitled, 2013

@ameliabauer

Amelia Bauer and Elizabeth Perks Kibbey, Book of Shadows

@msrachelstern

Rachel Stern, Vision and Her Scribe, 2018

@annamorgowicz

Anna Morgowicz, Untitled, 2014

@barbaradiener

Barbara Diener, Shadow Figure

@chase_c_middleton

Chase Middleton, from the series “Nostalgia for the Mud”

@terezazelenkova

Tereza Zelenkova, The Unseen

Laura Larson

Laura Larson, Untitled (Green Room) from the 2009 series “Asylum”

@rivetgirlschiavo

Christine Schiavo, Mother (Insomnia)

@jacobhaubt

Jacob Haupt, Untitled, from the series Did I Scare You

@sue_debeer

Sue Debeer, still from her film “The White Wolf,” 2018. Courtesy of the artist and Marianne Boesky Gallery

@roberthickerson

Robert Hickerson, Sure, We Can Keep It Casual

@ellenjantzen

Ellen Jantzen, Diverting Apprehension

@dylan.hausthor

Dylan Hausthor, Blue Smoke Rolling

@wendygiven

Wendy Given, The Ghost, 2018

@rileycgoodman

Riley C. Goodman, Cornerstone (2018) from his Yonder Wooded Hill series

@michael_marcelle

Michael Marcelle, In the Leaves II

@paulguilmoth

Paul Guilmoth, Web Submerged

@peggyguggenheim

Tasha Lutek, Sean

@aleckaus

Alec Kaus, Bless Your Heart and Soul, Honey!, 2018

@elinohara

Elin O’Hara Slavick, My Daughter’s Hands and Son’s Feet, 2015 (Diptych)

@house_of_hamelin

Kathrin Guenter, Victoria Beckham

@francesdenny

Frances Denny, Deborah (Nyack, NY) Courtesy of ClampArt, New York

@kensukekoike

Kensuke Koike, Chamber_of_Awakening. Cut Vintage Photo. 2016

@carlajayharris

Carla Jay Harris, Teresa Cooper Diptych 1905

@timpearse_photo

Tim Pearse, Nebula, a Portrait of Phillip

@m.apparition

M. Apparition, Memento Mori

@mbuhlerrose

Michael Buhler Rose, Rose-Eye (Brown/Brown)” 50″x40″ C-Print in artist’s frame, 2014 and “Eye (Blue/White” 50″ x 40″ C-Print in artist frame, 2018

@rana.young

Rana Young, Mom’s Teeth, from the series “Lie and Smile” 2018

@tommykha

Tommy Kha, Aura Photograph with My Mask, 2018

@tommynease

Tommy Nease, Untitled, 2012

