El “fotógrafo” que ha sido acusado de acoso sexual nunca trabajó para VICE Colombia

Artículo publicado por VICE Colombia.

Este fin de semana empezaron a circular en redes sociales las denuncias de varias mujeres que aseguraban haber sido acosadas, y en algunos casos incluso agredidas, por un hombre que decía trabajar en un artículo sobre sexualidad de mujeres jóvenes para VICE Colombia.

Videos by VICE

VICE Colombia quiere dejar claro que este hombre, nombrado en varias denuncias como Felipe Naranjo, nunca ha trabajado ni colaborado ni tenido ningún tipo de contacto con este medio.

Según varias de las publicaciones que acusan a Felipe Naranjo, ya son más de 20 mujeres las que han asegurado ser presuntas víctimas de él y que lo acusan de acciones más o menos similares: que se les acercaba diciendo que estaba haciendo un trabajo sobre sexualidad para una universidad, para VICE o para otra revista; que les pedía que se vieran para tomarles unas fotos; que varias mujeres que lo rechazaban seguían recibiendo por años sus mensajes en los que les proponía pagarles por sexo y que les hacía propuestas sexuales que a veces incluían “fantasías de violación”, incluso varias lo acusan de mandar audios en los que era evidente que se masturbaba.

Y una de ellas que asegura que sí se encontró con él afirma que la arrinconó en su casa para intentar besarla, trato de meter su mano entre sus pantalones y que solo paró cuando ella empezó a gritar.

VICE Colombia logró contactarse con Felipe Naranjo quien nos aseguró que nunca le dijo a ninguna mujer que trabajaba en VICE, sino que decía que estaba en un proyecto para el que quería entrevistar unas 400 o 500 mujeres y luego proponerle el resultado a algún medio, VICE entre esos. Según él, su proyecto consistía en la exploración de la sexualidad de las mujeres, algo que, dice, “está en contra del machismo y de la desigualdad de género”, y que después de eso, nos contó, les pedía una foto “sensual-sexy”.

Cuando le preguntamos sobre las acusaciones que estaban circulando en redes, afirmó que eran falsas, que había cometido errores pero no había hecho todo lo que le acusaban. “Mi error principal sin duda fue haber mezclado el proyecto, que fue la razón por la cual me dieron su contacto, con mis intereses personales. En este punto, acepto debí separar las dos cosas muy bien (…)”, dijo leyendo de un texto que, dice, escribió para pedir disculpas y en el que además afirma que está dispuesto a ir a la Fiscalía a enfrentar los delitos de los que lo acusan siempre y cuando haya pruebas.

Sin embargo, Naranjo aceptó que a varias de esas mujeres que contactó les hizo propuestas e insinuaciones sexuales pero que siempre “pedía permiso”. Además, cuando le preguntamos si eran ciertas las acusaciones de agresión de la mujer que decía que había intentado meterle la mano en los pantalones dijo que no, que todo era falso, y aseguró que prueba de ello era que él no vivía en un apartamento, como decía la acusación, sino en una casa.

De resto, dijo, de ese acercamiento con mujeres le habían quedado varias con las que todavía hablaba, algunas con las que había tenido relaciones sexuales y “casos particulares en los que ellas llegaban y no se sentían a gusto en mi casa o con algo en específico y terminaba la interacción”. Por demás, dice, no ha faltado a su palabra pues a todas les dijo que mantendría su anonimato y no ha publicado ninguna de las fotos que le enviaron.

Por su parte Maria Lola, una de las presuntas víctimas de Naranjo y una de las mujeres que lo ha denunciado en redes sociales, dice que Naranjo la estuvo acosando por cinco años en desde varios perfiles que creaba y que ella uno tras otro iba bloqueando. A veces incluso eran perfiles en los que se hacía pasar por mujer, según ella. “En el caso de las chicas que son webcammers se les mete a la sala a decirles que las vio en tal lugar, o que la hija se ve muy grande en la foto que subieron a Facebook, o que qué diría la mamá si las viera haciendo eso”, le contó Lola a VICE Colombia.

Lola aseguró que ella nunca aceptó a participar en el supuesto proyecto de Naranjo, pero que más tarde tuvo la oportunidad de ver las preguntas de su cuestionario y las describe como “la cosa más cochina del mundo”. Naranjo por su parte estuvo dispuesto a compartir el cuestionario con VICE pero hasta la publicación de esta nota no tuvimos respuesta al respecto.

Sin embargo, a pesar de su declinación a participar en el proyecto, Lola asegura que Naranjo estuvo llamándola desde varios teléfonos distintos durante cinco años y que cree que incluso en algunos casos la siguió, pues, dice, recibía mensajes en los que daba detalles de la forma en que estaba vestida y que no era posible ver en sus publicaciones de Instagram.

Desde que denunció, Lola ha sido contactada por varias mujeres acusando a Naranjo de acoso. Según ella, ya van unas 76 mujeres. “Tengo dos testimonios de dos chicas que me dijeron, que sí, que tuvieron sexo con él. Pero que cuando ya no quisieron volver a verse con él porque había sido abusivo y las había maltratado físicamente, las acosaba y las iba a esperar en la universidad”. También, le contó Lola a VICE, tiene otros tres testimonios de mujeres que “cayeron en la trampa” de que les iba a tomar fotos para VICE e iban a su casa donde intentaría violarlas.

De acuerdo con Lola, las mujeres quieren adelantar el caso en la Fiscalía.

Lo último que Naranjo le dijo a Lola, según ella, fue el jueves pasado, justo antes de que ella decidiera denunciarlo, cuando se hizo pasar por un cliente de su tienda de ropa y la llamó de otro teléfono. “Cuando contesto me dice: espérate, no me vayas a colgar. Te lo juro había pasado por lo menos un año sin que yo le escuchara la voz al tipo y me dice: Lola, yo solo quiero decirte que sé por todas las cosas que has pasado y ese miedo que me tienes a mí ese es el que más me excita, eso es lo que más me encanta de ti”, afirmó ella.

Aparte de las aclaraciones arriba mencionadas, y los testimonios que pudimos conseguir, queremos dejar muy claro que en VICE Colombia la defensa de los derechos de las mujeres ha sido una de nuestras banderas y, por tanto, es además un principio fundamental para nosotros como medio respaldar las acciones que ayuden a construir un mundo más equitativo para las mujeres, en el que este tipo de agresiones no tienen lugar.



Habrá que esperar los pormenores de este caso y la respuesta de las autoridades.