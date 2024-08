10 fotógrafos de fiesta en Colombia para tener en el radar

En la noche convergen muchos factores y personajes que aportan una pieza fundamental para que sea inolvidable. Está el DJ, el parche de amigos, el bar tender, la gente que se mueven al ritmo de la música. Está ese par de extraños que te coquetea desde el otro lado del club, la chica que se esmeró en elegir su pinta para resaltar dentro de la multitud, ese parcero que se está gozando la música con las manos arriba y los ojos cerrados, dándolo todo en la pista.

Este amalgama de personajes, en conjunto con la música y el ambiente, generan escenas que logran representar la esencia de la fiesta. Y a la caza de estas escenas están nuestros fotógrafos, que armados con sus cámaras, lentes y flashes lo ven todo y valiéndose de mucha práctica y técnica, logran capturar en una imagen, en un cuadro, los puntos de clímax de la noche.

Videos by VICE

En Colombia, donde la escena electrónica está en crecimiento, son estos guardianes de la noche los que están creando el archivo fotográfico de una generación de fiesteros que está forjando un nombre propio. Pensando en esta importante labor archivística, recopilamos algunos nombres de fotógrafos de fiesta, enfocándonos en aquellos que se desenvuelven primordialmente dentro de los clubes de distintas ciudades del país que, a nuestro criterio, vale la pena tener en el radar.

Alejandra Mar, Bogotá

Alejandra comenzó a tomar fotos hace unos seis años para un medio independiente llamado RMS, donde era la encargada del registro fotográfico de las diferentes fiestas y conciertos que organizaban. Cuando hace unos años comenzó a trabajar con El Gato Fotógrafo, se metió de lleno en el tema de la fotografía de fiestas y vida nocturna, y se puso en la tarea de buscar la belleza dentro de las fiestas.

Su trabajo, entonces, es capturar esos momentos de belleza y euforia que se dan durante la noche, imágenes que la han llevado a trabajar con marcas como Baum Festival y distintos bares y clubes de la ciudad, al igual que en nuestro BudLab. «Me he encaminado hacia la reportería gráfica de la fiesta, hacer una lectura de la luz y de las cosas que pasan mientras estás feliz y pasando rico», dice. Para esto es muy importante que la foto completa hable por sí sola, para esto mantiene en la búsqueda constante de momentos para fotografiar y donde los dos planos de la imagen cuenten una historia completa.

Puedes ver más del trabajo de Alejandra por aquí.

Cesilio, Cali

Cesilio estudió en la Escuela de Fotografía del Valle, y luego se lanzó a tomar fotos en las calles y en distintas fiestas en la Sucursal del Cielo. Desde hace 2 años vive en Bogotá para tomar sus fotos, que ya hacen parte de campañas de marcas de licores como Absolut, Budweiser y Jameson, por mencionar algunas. «A Absolut le tengo mucho cariño», cuenta. «Desde que veía las contraportadas en las revistas quise trabajar para ellos».

Con los años, este caleño ha ido variando su técnica para tomar fotos dependiendo de la intención que quiere darles. «Ya reconozco cuatro bases», dice. «El quema ropa, disparando a techo, con rebote de lámina blanca y sin flash. Improviso sobre esas cuatro técnicas, tratando de mejorarlas para sacar un mejor resultado». Además de estas técnicas, Cesilio le pone especial cuidado a la luz, pues lograr el balance en una foto para que sea iluminada sin ser estallada o que conserve la luz natural sin verse desenfocada es complejo. «Mi principal idea al tomar fotos en fiestas es no molestar con la luz, pues si yo ando de fiesta lo último que quiero es que me estallen la pupila más de lo que la puedo tener».

Pilla aquí más fotos de Cesilio.

Daniel Gaviria, Popayan

Daniel es un joven fotógrafo de Popayán que, aunque ha recibido formación básica sobre fotografía durante su carrera de comunicación social en la Universidad del Cauca, ha moldeado su técnica de una manera mucho más empírica. Fue así que cogió su cámara y comenzó a tomar fotos en fiestas y eventos, llamado por la estética de la noche e inspirado en la estética de esas fiestas en sitios clandestinos en donde el registro se hace con cámaras análogas que le dan una estética especial a la noche.

Desde hace cuatro años aproximadamente, Daniel cogió su cámara y se metió de cabeza en la escena musical de Popayán y Cali, tomando fotos en eventos como el Oktoberfest o el festival Calibre, y también en eventos de música electrónica como el toque de Scuba o Nicolas Jaar en Cali. Joven talento para tener en el radar.

Puedes ver más del trabajo de Daniel aquí.

David Monroy, Pereira

Desde hace unos 15 años que David está metido en la escena electrónica, principalmente por su amor a la música. Estudió fotografía e iluminación en la Universidad Tecnológica de Pereira y desde hace unos seis años está detrás de la cámara. «Me pareció que toda la magia que se vivía en la fiesta pasaba desapercibida, o en el peor de los casos era registrada por personas completamente ajenas a la profesión», comenta. Esto lo alentó a combinar sus pasiones e implementar un estilo fotográfico diferente para ayudar a que la escena electrónica de Pereira se viera renovada.

Como todo un ninja de la fotografía, David busca pasar desapercibido y tomar fotos estilo paparazzi que capturen la esencia del momento. «Para la escena es de vital importancia tener ese recuerdo de lo vivido. Que todo el trabajo realizado por los dueños, promotores y artistas se vea magnificado a través de luz y perspectiva», dice. «Así nos mostramos al mundo».

David nos acompañó en nuestra visita a Garden, y puedes ver más de su trabajo por aquí.

El Gato Fotógrafo, Bogotá

Este felino detrás de la cámara es tal vez uno de los fotógrafos de fiesta más reconocidos en Bogotá. Estudió licenciatura en artes visuales, pero no terminó la carrera. Aún así, desde hace seis años ha estado detrás de la cámara, registrando con detalle los momentos de muchas noches de rumba en Bogotá. Llegó a la fiesta como una jugada del azar, una noche en Bardot en la que se hacía una fiesta gay llamada Flower Power. Con el tiempo, tomar fotos en fiestas le quedó gustando y se volvió una necesidad. ¿Por qué? «Porque encuentro sentido en poder registrar e interpretar las sensaciones que genera la música en las personas en medio de la noche», afirma.

«Trato pasar desapercibido cuando tomo fotos», cuenta. «Busco siempre colores y momentos espontáneos», y al encontrarlos, se ha ganado la confianza de marcas de licores, clubes y bares, festivales y eventos

El Gato es creyente del trabajo en equipo y ha trabajado de la mano con varios fotógrafos que aparecen en este listado, como Alejandra Mar o POE, en moldear una nueva estética de la noche. Una enfocada en o bello y lo espontáneo.

Puedes ver el trabajo del Gato por aquí.

Hans Fhilip, Bogotá

Dentro de este listado, Hans es el encargado de capturar los bailes más energéticos y efusivos que se inspiran en el drum and bass, jungle o breakbeat. En 2007 compró su primera cámara análoga, una Nikon F3, y desde entonces ha estado tomando fotos. En 2008 hizo un curso profesional de fotografía en Zona Cinco, seguido de varias profundizaciones como en producto y en arte.

A la fotografía de fiesta llegó por afinidad y gusto. Hans hace parte del colectivo bogotano InBASSion, con el cual hacía varias fiestas y en donde comenzó a colaborar con el registro fotográfico. La escena fue creciendo poco a poco, y así se dio a conocer entre otros colectivos enfocados en sonidos rotos. Ahora hace parte de InBASSion y RE.SET. Ha sido llamado a tomar fotos en el Radikal Styles, Baum Festival, Tatacoa Baila, y en fiestas como Suelta como Gabete y el toque de Goldie en Bogotá.

Como todos en este listado, a Hans ha ido adaptando su técnica para tomar fotos en las fiestas, y sobre todo en esas en las que el break invita a un baile energético y eufórico, y lo ha hecho con paciencia y trabajo constante. «Uno se va dando cuenta de cómo se comporta la luz, de qué forma es mejor direccionarla o dónde ponerla» dice, haciendo énfasis también en la importancia de tener equipos que te ayuden a controlar la luz. Para tomar fotos en fiestas también es importante «ser muy perceptivo y coger a la gente en pleno éxtasis que, al igual que la música, tiene sus momentos de clímax. Estos se reflejan en el oyente y es una buena oportunidad para lograr buenas capturas.

Puedes ver más del trabajo de Hans por aquí

Jack Dizz, Medellín

Hacia 2008 Jack Dizz se sumergió en la fotografía de fiestas de la mano de Julián Guarín. Comenzó yendo a clubes como Aula 69, La Casa House o Crystal Club en Medellín cada fin de semana, siempre registrando lo que veía. Su formación es de corte autodidacta. Aunque estudió diseño gráfico publicitario, fotografía y video durante un tiempo, abandonó la carrera y se dispuso a absorber las enseñanzas directas de Julián Guarín, pues con un buen maestro en la práctica puede que las aulas se queden cortas. Siempre curioso y ávido por aprender, buscaba otras fuentes de conocimiento como artículos y documentos, además de ver mucho cine y producciones audiovisuales, siempre buscando la manera de recrear acertadamente la atmósfera que percibía.

Comenzó a trabajar con Intelligent Division, donde fue el «fotógrafo residente» en todos los eventos. Cuando llegó a tomar fotos en Mansion Club y conoció al parche de Move, ayudó con su arte a establecer la estética visual del colectivo, una coherente y consciente con la propuesta de este parche. Así, el blanco y negro se volvió vital en esta estética que ha representado al colectivo. «Siento que al hacer uso del blanco y negro el receptor tiende a concentrarse más en la esencia del momento, en ese cuadro o fragmento de lo que sucedió sin distraerse con los colores», dice. «Siendo un colectivo de techno, de sonidos con bases muy sólidas, el blanco y negro tiende a ser lo más apropiado».

En la actualidad Jack se ha alejado de la fotografías de fiesta y está viviendo en Argentina, enfocando su trabajo hacia la moda y el street photography. Puedes ver más de su trabajo por aquí.

Julián Gallo, Medellín

El primer contacto de Julián con lo audiovisual se dio cuando estudió producción de campo para cine y televisión en el Sena, lo que resultó no gustándole tanto. Pero se quedó con la cámara. Amante de los beats, Julián salía a fiestas en las que veía que se hacían registros fotográficos y se animó a tomar fotos durante los eventos.

Sin saber nada sobre la fotografía de fiesta, en 2014 registró su primer evento tomándole fotos a sus amigos. «Quedó foto desde la entrada hasta de la salida», cuenta. Este fue el año de tocar puertas y buscar oportunidades para aprender en caliente, pedir equipos prestado para hacer registro en video de las fiestas, fotos para eventos de Medellin Style, explorar y experimentar técnicas en Ara Máxima, aprender de fotógrafos vieja guardia como Juanes «El Profe» y Jack Dizz (también en este listado).

Con el tiempo su técnica ha evolucionado. «No busco hacer ‘foto de DJ’», dice. «Busco hacer fotos de lo que fue cada noche, la entrada, los que bailan, hacerle foto a los que dan todo en la pista. Eso es lo que más me llama la atención, poder dejar fotos de la energía del momento».

Julian ha tomado fotos en el Freedom Festival, Baum Festival y Estereo Picnic, además de trabajar con marcas como Budweiser, Corona, Chivas y Jameson. Uno de sus trabajos favoritos fue el Sónar 2017, «poder bailar, gritar, llorar y tomarle fotos a tu banda favorita nunca se olvida».

POE, Bogotá

Estudió cine en Buenos Aires y terminó la carrera en Black María en Bogotá, donde al trabajar con distintas cámaras que manejan películas de 16mm, súper 8 o 35mm fue desarrollando su pasión por la fotografía.

Hace algunos años El Gato Fotógrafo lo recomendó para un evento en Octava, y fue ahí donde comenzó a tomar fotos en fiestas y eventos. Desde entonces ha sido el ojo de eventos en Baum, Floyd, El Mozo, ha estado en eventos como el Baum Festival y Sónar Bogotá, es el fotógrafo oficial de La Liga de la Soltería y Clase de 7 y ha trabajado con marcas como Budweiser, Jameson y Olmeca.

Con el tiempo ha ido juntando las técnicas cinematográficas con las fotográficas, «por ser cineasta el manejo de la luz es diferente, manejamos luz continua. Al principio el flash me chocaba, pero es cuestión de saberlo usar y en los momentos apropiados», dice. Aún así afirma que no hay nada como la luz natural.

¿Por qué tomar fotos en fiestas y festivales?, le pregunto. Y él me contesta «¿por qué no tomarlas? La fotografía hoy en día lo es todo. Es lindo capturar momentos íntimos». Cuando no está tomando fotos en fiestas o eventos, Poe hace foto fija en películas, videos y fotografía erótica.

Puedes ver más de su trabajo por aquí.

***

Aunque a Vanessa le salen mejor las palabras, a veces comparte sus capturas por aquí.