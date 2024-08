Fotógrafos de vida salvaje hablan sobre la foto más difícil que han tomado

La fotografía de vida salvaje puede parecer un trabajo de ensueño para muchos: viajar por todo el mundo en busca de la flora y la fauna más exótica del planeta, y conocerlas de cerca y en persona de una manera que la mayoría de la gente no puede. Por emocionante que parezca, el trabajo viene con una buena cantidad de pruebas y adversidades. Desde esperar en posiciones incómodas durante horas para obtener la toma perfecta, hasta el impacto emocional de observar los conflictos entre los humanos y la vida salvaje y ocasionalmente tener que defecar en tuppers, este tipo de fotoggrafía no es una tarea fácil. Para tener una idea de los aspectos más difíciles y desconcertantes de esta profesión tan codiciada, les pedimos a algunos fotógrafos de todo el mundo que nos compartieran la fotografía que más trabajo les ha costado tomar y cómo surgió.

Panos Laskarakis, Grecia

Foto cortesía de Panos Laskarakis

“La foto que más me ha costado tomar fue mientras presenciaba una caza extraordinaria en el delta del Okavango en Botsuana. Comenzó con docenas de poderosos leones que atacaban a los búfalos a plena luz del día. A estas alturas, la escena ya era un poco difícil de capturar ya que el ataque estaba muy intenso y dramático, ¡con mucha sangre y gritos espeluznantes!

Pero eso es normal en la naturaleza, así que esa no es la razón por la que digo que fue la más difícil.

Sin embargo, la mejor parte estaba aún por llegar. ¡A la noche siguiente, los leones fueron atacados por casi 30 hienas que intentaban robarles la presa! Era una escena excepcional y cruel que yo, el guía del safari y los clientes, por supuesto, nunca habíamos visto antes. La ferocidad, los ruidos de terror que venían de todas partes y la intensa oscuridad hicieron que la foto fuera difícil de conseguir.

A la mañana siguiente, regresó uno de los leones y me miró a través de los huesos, creando este retrato. Ese fue el momento en que sentí el poder del rey en mi corazón”. Mira otros trabajos de Laskarakis aquí.

Senthil Kumaran, India

Foto cortesía de Senthil Kumaran

“La primera vez que vi un tigre fue en una televisión en blanco y negro a los diez años. La BBC estaba transmitiendo un documental sobre tigres que me impresionó profundamente. Quedé tan fascinado que ni siquiera podía describir su majestuosidad con palabras.

El impacto que dejó en mí a través de su majestuosidad y su comportamiento despertó un ávido interés por ver de alguna manera a los tigres en su hábitat natural. Comencé a vagar por varios bosques con el interés de ver al tigre como lo veía en la televisión, pero pasaron diez años y nunca encontré ninguno.

En 2012, varios años después, estaba en Mudumalai (en el estado de Tamil Nadu, al sur de la India) fotografiando elefantes, cuando recibí un mensaje desde Valparai de que un tigre había entrado a la ciudad. Después de 25 años de espera, se me había presentado la oportunidad de ver al tigre. Inmediatamente viajé a Valparai con mucha ilusión por ver al tigre.

Era una tarde lluviosa cuando llegué al lugar junto con el veterinario del departamento forestal. El lugar estaba muy concurrido con casi 50 trabajadores forestales y más de 500 civiles, armados con palos y armas para matar al tigre.

En medio de la gran multitud, vi al tigre que había sido atacado por los civiles, tirado en la parte trasera de una casa. Nunca podré olvidar el evento, donde cientos de personas se prepararon para atacar al tigre con una ira feroz. La emoción de ver al majestuoso animal que había construido durante casi 25 años se derrumbó en una profunda decepción.

Fueron esas escenas las que me hicieron darme cuenta del lado oscuro del tigre y su ecología contemporánea. Esa pasión y búsqueda me impulsaron a comenzar una historia fotográfica que describiera el conflicto entre tigres y humanos, que desde entonces he estado documentando durante los últimos ocho años”. Echa un vistazo a los otros trabajos de Kumaran aquí.

Stephen Axford, Australia

Foto cortesía de Stephen Axford

“Dondequiera que voy, siempre pregunto si alguien ha visto hongos luminosos en sus bosques locales. Cuando le hice a mi guía la misma pregunta como parte de Planet Fungi en Mawlynnong en el noreste de la India, dijo que sí. Así fue como descubrí estos hongos bioluminiscentes que los lugareños llaman hongos luminosos. Hay 80 especies de hongos luminosos registradas en todo el mundo, pero hasta ahora no estaban documentadas. Emiten una luz verde fantasmal, pero solo de sus tallos, no del sombrero.

Esos fueron los más difíciles, ya que son muy pequeños. Fotografiar cosas muy pequeñas de por sí es difícil porque la profundidad de campo disminuye a medida que aumenta la ampliación. Así que casi siempre trato de enfocar la mayor parte de mi sujeto como sea posible, por lo que me gustaría tener la mayor profundidad de campo posible. Además, las imágenes deben tomarse de noche con solo la luz del hongo. Sigo pensando que tuve suerte con este hongo, ya que es más brillante de lo normal. Al final, los desafíos técnicos fueron muchos, pero los resultados fueron bastante buenos”. Mira otros trabajos de Axford aquí.

Nikit Surve, India

Foto cortesía de Nikit Surve / SGNP

“Cuando comencé como voluntario en el Parque Nacional Sanjay Gandhi (SGNP) en Mumbai como investigador de vida salvaje en 2012, me asignaron la tarea de monitorear los lugares donde habíamos instalado cámaras trampa para capturar leopardos. Encontré un lugar elevado donde pensé que sería increíble capturar un leopardo con la ciudad de Mumbai de fondo.

Sin embargo, capturar fotos con una cámara trampa quiere decir que no estarás físicamente presente cuando se tome la foto. Usan sensores de calor y movimiento, y la imagen se captura cuando hay movimiento alrededor del lugar. Así que me era difícil imaginar que obtendría la toma perfecta, especialmente con la tecnología limitada disponible en ese entonces. Pero sí identifiqué un par de senderos que me permitirían capturar la imagen que tenía en mente.

Luego viajé para hacer mi maestría, antes de regresar a Mumbai. En 2015, estaba trabajando en mi propio proyecto e investigando la densidad de presas de leopardo y sus patrones dietéticos. Ya había identificado un par de senderos adecuados para esta imagen, pero era difícil instalar cámaras trampa en un ángulo que capturara tanto la ciudad como el leopardo al mismo tiempo.

Así que probé con un trípode, coloqué la cámara más alto de lo que normalmente lo haría. Fue un proceso riguroso; también hicimos un par de pruebas en las que caminamos por el lugar para poder ver qué tipo de imágenes estaba tomando la cámara.

Los leopardos son muy nocturnos, entonces no esperaba obtener una imagen diurna. Me emocionaba tanto que iba allí todas las mañanas para ver qué había capturado la cámara y regresaba decepcionado. Logré capturar otros animales como civetas, pero no el que esperaba.

En ese momento, el festival hindú de Holi estaba por comenzar. Mi trípode estaba suspendido atado a unas rocas, y no quería que se arruinara cuando la gente pasara por la zona durante las celebraciones. Entonces, me di por vencido y regresé con la cámara.

Pero cuando revisé las imágenes, descubrí que había logrado capturar esta imagen de ensueño. Estaba eufórico; ¡Había estado detrás de esta única toma durante tantos años!

Esta fue la primera imagen que capturé de un leopardo con la ciudad de fondo y enmarca perfectamente mi investigación. Hasta la fecha, ha sido la portada de muchos de mis informes”. Mira otros trabajos de Surve aquí.

Keri Fisher, Canadá

Foto cortesía de Keri Fisher

“Esta es una de mis fotografías favoritas: un leopardo hembra adulta. Fue tomada en la región de Sabi Sand de Sudáfrica en junio de 2019, en el extremo noroeste del país, cerca del Parque Nacional Kruger. Obtener esta imagen no fue fácil. Tuve que embarcarme en un viaje largo y agotador desde Canadá a Sudáfrica, y luego a Sabi Sand. Además de eso, teníamos que despertarnos antes del amanecer todos los días durante dos semanas para buscar vida silvestre. Los leopardos son reservados y nocturnos, entonces el único momento para fotografiarlos bien es justo después del amanecer o antes del atardecer. Una mañana, tuvimos la suerte de encontrarnos con este leopardo junto con nuestro guía Rhein. Además de la dificultad de encontrar un leopardo, la iluminación de la madrugada no ayuda técnicamente a obtener una buena fotografía. Todo esto hace que esta sea una foto muy especial para mí”. Mira otros trabajos de Fisher aquí.

Jens Ludwig, Alemania

Foto cortesía de Jens Ludwig

“Esta imagen que tomé de un ciervo saltando es muy especial para mí, pero también fue difícil en muchos sentidos. La tomé cerca de mi ciudad natal en Sajonia, en un período llamado “Setzzeit” que se sitúa entre mayo y junio. Es cuando los ciervos dan a luz a sus bebés. En los primeros días, los cervatillos yacen en la hierba todo el día, sin moverse ni un centímetro. Tampoco tienen un olor único en los primeros días, por lo que ningún depredador natural puede localizarlos fácilmente.

Sin embargo, ese día, cuando entré al campo, vi a una cierva corriendo frenéticamente, completamente fuera de control. Pensé que algo fuera de lo común tenía que haber sucedido, ya que ese no es el comportamiento normal de un ciervo, especialmente durante esta época del año.

Después de caminar por el campo, encontré los restos del pequeño cervatillo que había sido atropellado por una cosechadora de forraje que estaba cortando el pasto en el campo. Traumatizada por la muerte de su bebé, la cierva estuvo corriendo todo el día, sin miedo ni conciencia de su entorno, para ahuyentar a los cuervos o buitres que intentaban picotear la carne del cervatillo.

Ver al cervatillo muerto fue muy triste, pero me quedé y esperé todo el día para ver qué sucedía, y fui recompensado con esta toma. Más tarde, también le mostré el cadáver del cervatillo al tipo que conducía la cosechadora. Se sentía arrepentido, pero al final del día, tienen que limpiar estos enormes campos lo más rápido posible, entonces a nadie le importa un ciervo.

En los últimos tiempos, los grupos conservacionistas han comenzado a buscar cervatillos recién nacidos en la hierba y también a volar drones térmicos sobre los campos para marcar el área donde yacen los bebés, para evitar tales muertes”. Echa un vistazo a los otros trabajos de Ludwig aquí.

