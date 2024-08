Una década de fotos absurdas hechas con móviles de baja calidad

El fotógrafo y skater profesional Jerry Hsu ha aparecido en varias ocasiones en los números fotográficos de VICE. Su trabajo, que también ha aparecido en las páginas de The New York Times Magazine y se ha expuesto internacionalmente, recoge momentos absurdos de la vida diaria: un tronco solitario con la palabra “FREE” pintada con spray, unos vaqueros con la etiqueta “Daddy’$ Money”, un cartel con las palabras “SYPHILIS EXPLOSION” sobre la imagen de un volcán en erupción.



Las imágenes seleccionadas para el número fotográfico de este año pertenecen al segundo fotolibro de Hsu, The Beautiful Flower Is the World, que sacará a la venta este mes Anthology Editions. La serie comenzó en 2007 y consta de imágenes hechas con distintos móviles Blackberry. Hsu explica que la colección se basa en la premisa de “usar imágenes de mala calidad hechas con teléfonos móviles para comunicarse con otros amigos y artistas. El título viene directamente de la foto de una camiseta hecha en China con una frase que ha perdido el sentido debido a una mala traducción. Esa pequeña tragedia accidental nos pareció graciosa y quisimos compartirla. La serie explora ese impulso por coleccionar momentos cotidianos combinado con la tecnología que permite su difusión digital instantánea”.

El segundo libro de Jerry Hsu, The Beautiful Flower Is the World, se acaba de pubicar en Anthology Editions.

