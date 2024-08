Fotos antiguas de una gran colección de tatuajes

Henk Schiffmacher no tenía intención de convertirse en un cronista del tatuaje, pero ocurrió igualmente. El legendario tatuador neerlandés quería ser pintor cuando era pequeño, pero su padre insistió en que aprendiera una profesión. Acabó mudándose a Ámsterdam y tatuando a soldados americanos en un garaje que pertenecía a un antiguo jefe de la banda Hells Angels.

A lo largo de los años, Schiffmacher tatuó a todo tipo de celebridades, desde Kurt Cobain hasta Lady Gaga, pero ahora, a sus 68 años, habla de su nuevo libro publicado por TASCHEN, TATTOO. 1730s-1970s. Henk Schiffmacher’s Private Collection. Es un tour impresionante y exhaustivo a través de la historia del tatuaje, que pasa por las tradiciones indígenas de los maoríes y los habitantes de las islas del pacífico y llega hasta las raíces de la vieja escuela del tatuaje occidental en Europa y Estados Unidos.

“Cuando comencé a ganar dinero con los tatuajes y las convenciones, etc.”, nos cuenta, “sentí que no podía usarlo en mi beneficio y que pertenecía a la comunidad del tatuaje, así que lo utilicé para comprar objetos de interés del mundo del tatuaje y creé esta colección para que pudiera ser preservada, visible y accesible al público general”.

Finalmente, se convirtió en la Schiffmacher Tattoo Heritage, una de las colecciones más grandes del mundo de objetos históricos y contemporáneos del tatuaje. Según cuenta, se inspiró originalmente en el trabajo de la fotógrafa Diane Arbus para el libro.

“Ella me influyó mucho y me gustaba porque se volvía amiga e incluso vivía con la gente que fotografiaba, que eran todo tipo de personas del circo y del mundo del tatuaje”, explica. “Me enamoré de esa gente cuyos tatuajes eran tan abiertos y honestos. Es diferente a lo que se hace ahora. Se hacen tatuajes complicados que no son lo que yo creo que deberían ser. El libro entero trata sobre el tipo de tatuaje simplista que me interesa”.

Puedes ver algunas de las fotos a continuación.

FOTOGRAFÍA COLOREADA A MANO DE UN MENSAJERO DEL FOTÓGRAFO ITALO-BRITÁNICO FELICE “FELIX” BEATO, CA. 1864-1867. FUE UNO DE LOS PRIMEROS FOTOPERIODISTAS DE GUERRA QUE FOTOGRAFIÓ EL PERIODO EDO JAPONÉS. CORTESÍA DE SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

ÁLBUM DE TATUAJE DEL PRECOZ ARTISTA JAPONÉS K. AKAMATSU, EN LA DÉCADA DE 1910. ESTOS TATUAJES INCREÍBLEMENTE DELICADOS SE PODÍAN REALIZAR SOLO CON HERRAMIENTAS DE MANO. CORTESÍA DE SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

ARTORIA GIBBONS, MUJER AMERICANA FAMOSA POR SUS TATUAJES EN LA DÉCADA DE 1920. GIBBONS FUE UNA DE LAS MUJERES TATUADAS QUE MÁS TIEMPO TRABAJÓ EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO. ACTUÓ EN BARRACAS DE FERIA, MUSEOS DE CURIOSIDADES Y FERIAS HASTA 1981. CORTESÍA DE SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

“DE VUELTA A CASA”, TATUAJE DEL FAMOSO ARTISTA ESTADOUNIDENSE BERT GRIMM, EN LA DÉCADA DE 1940. COLOREADO POR OTRA LEYENDA: DOC WEBB. ESTE MOTIVO FUE RECURRENTE EN LOS PRIMEROS TATUAJES OCCIDENTALES. CORTESÍA DE SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

TOMMY STEPHENS CON TATUAJES DEL LEGENDARIO ARTISTA AMERICANO BERT GRIMM, EN LA DÉCADA DE 1940. GRIMM FUE UN MAESTRO Y UNA GRAN INFLUENCIA EN EL MUNDO DE LOS TATUAJES. CORTESÍA DE SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

ÁLBUM INUSUAL CON DISEÑOS DEL MAESTRO DEL TATUAJE BRITÁNICO GEORGE BURCHETT, EN LA DÉCADA DE 1910. CORTESÍA DE SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

CHARLIE WAGNER, TATUADOR ESTADOUNIDENSE FAMOSO EN EL MEDIO CON UNA CHICA TATUADA Y UN MARINERO ESTADOUNIDENSE, EN LA DÉCADA DE 1930. A WAGNER LE ENCANTABAN LAS FOTOGRAFÍAS ESCENIFICADAS. EN ESTA, TATÚA A UNA MUJER EN EL HOMBRO, MIENTRAS QUE ELLA TATÚA A SU VEZ A UN JOVEN MARINERO. CORTESÍA DE SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

RETRATO DE UNA MUJER MAORÍ CON UN TATUAJE TRADICIONAL EN LA BARBILLA CON UNA PLUMA DE LA CODICIADA HUÍA, EN LA DÉCADA DE COMIENZOS DE 1900. TRADICIONALMENTE, LAS MUJERES MAORÍES SE TATUABAN LA BARBILLA Y LOS LABIOS. CORTESÍA DE SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

LA PORTADA MUESTRA TATUAJES POCO COMUNES DE LA COLECCIÓN DE HENK SCHIFFMACHER

TATTOO. 1730s-1970s. Henk Schiffmacher’s Private Collection se publicó el 21 de diciembre de 2020 en TASCHEN.