Fotos curiosas de la escena blackmetalera original de Noruega

Después de una década de asesinatos y quema de iglesias que escandalizaron la escena blackmetalera de Noruega, la cineasta Audrey Ewell y su pareja Aaron Aites viajaron al país para ir detrás de los rumores y las leyendas, todo para entender mejor las ideas y la estética que rodea la subcultura del metal. El resultado fue un documental que salió en 2009 llamado Until the Light Take Us el cual explora las motivaciones de bandas como Darkthrone, Burzum, Emperor y otras. En julio 26, Ewell organizará una proyección especial de UTLTU en The Roxy Cinema, es la primera proyección en la ciudad de Nueva York desde la premiere en 2009. De igual manera proyectará Memory Box, un corto de ciencia ficción que grabó con Aites, quien falleció el año pasado. La cinta está protagonizada por la actriz de Blade Runner 2049 y Black Mirror, Mackenzie Davis, y en compañía del escritor/director y actor Shane Carruth de Upstream Color y Primer.

En lugar de documentar los eventos tras escena con una cámara digital, Ewell usó una cámara análoga instantánea Lomo, una cámara adecuada para su enfoque difuso. En las fotos que ella compartió con Creators, Ewell capturó al líder de Darkthrone Gylve «Fenriz» Nagell en momentos excepcionales durante los descansos del filme, ya fuera en los espacios de grabación de Darkthrone o en el apartamento de Ewell y Aites, donde hicieron varias tomas de muchas de las entrevistas de la película.

Fenriz

Ewell y Aites se metieron originalmente al black metal noruego a través de su amigo Andee Connors, dueño de la tienda de discos Aquarius Records en San Francisco, cuyo sello Tumult, sacó un disco de la banda Iran de Aites. Aunque estaban más por la onda psicodélica y por la música drone, los dos estaban un poco indecisos por entrar y ensayar con el black metal. Finalmente cedieron, cayendo en los más profundo de la escena nórdica que fue algo parecido a entrar en la madriguera del conejo.

«Hubo un conflicto inherente a la escena en sí misma: era a su vez intelectual en ciertos sectores como también tenía un fuerte sentido de la parodia en otros. Hubo bandas que llevaban al límite ideas anti-sociales que ellos mismo patrocinaban», dice Ewell. «Nosotros sólo estábamos investigando sobre toda esta estética, la cual es impresionante, bella y desnuda a blanco y negro, así que nosotros solo nos metimos al fondo de esto».

Detrás de cámaras en una entrevista a Fenriz para UTLTU

Ewell y Aites querían ver un documental sobre el tema, pero no existía. Entonces los dos decidieron hacer su propio documental.

Los dos realizadores querían evitar que las escenas fuera homogéneas, querían una cobertura mediática de sus aspectos más desagradables. La quema de iglesias de Vikernes y el asesinato del cofundador de Mayhem, Euronymous, tuvieron su espacio. Ewell y Aites ilustraron la diversidad dentro de la escena por medio de las entrevistas que hicieron a esos individuos que estuvieron en el vórtice de todo.

Mayhem.

Lo que aprendieron en el proceso de elaboración del documental, desde la fase de investigación hasta la filmación, es que cada uno de los líderes de las bandas tenían diferentes motivaciones. Ewell caracteriza a Fenriz como el artista consumado, alguien que quería hacer música en sus propios términos. En lugar de continuar con una carrera exitosa en el death metal, Fenriz optó por crear un sonido mucho más black metalero que nadie tenía ni buscaba, y no era por su sello, en su época.

«Fenriz quería tener la libertad de crear lo que él quería crear en sus propios términos» dice Ewell. «Luego hubo alguien como Varg Vikernes (Burzum) quien estuvo motivado por sus posiciones ideológicas y luego estaba Øystein ‘Euronymous’ Aarseth (Mayhem) quien era en realidad una especie de hombre de negocios en muchos sentidos, con su sello y su tienda de discos, alguien quien quería hacer dinero y publicitar el black metal al tiempo que lo llevaba a una audiencia más amplia. Luego estaba Immortal, quienes hacían música sobre territorios invernales llenos de demonios y ellos tenían sus propias razones».

Per Ohlin, líder de Mayhem

Ewell explica que esas personalidades y motivaciones competitivas crearon fricciones en la escena del black metal. Así fue como Ewell y Aites se dieron cuenta haciendo UTLTU, en una inspección muy profunda, que la escena blackmetalera noruega era mucho más compleja que un todo cohesionado y militante.

Ewell proyectará UTLTU en julio 26 en The Roxy Cinema en Tribeca, después de mostrar su corto final con Aites, Memory Box, donde Davis trabaja en un lugar en el que los actores recrean las memorias de sus clientes. Gracias a la película, Ewell será anfitriona del Pregunta-Respuesta con su otra estrella y también director de ciencia ficción S. Carruth.

