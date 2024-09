Fotografiando camisetas de fútbol en Nigeria

El fútbol es un juego global, pero incluso teniendo en cuenta eso, no deja de ser fascinante observar su indiscriminada influencia por todo el planeta. Clubs de fútbol europeos que en su día fueron apoyados a duras penas por una peña de barrio, cuentan hoy con seguidores por toda la faz de la tierra. África no es una excepción: el fútbol mueve pasiones a lo largo y ancho del primer continente. Los clubes de la Liga y de la Premier League son algunos de los que cuentan con más adeptos. Por desgracia, las ligas domésticas batallan por despertar la atención de un público que mira a cualquier sitio menos a casa.

Para sondear la propagación global del deporte hemos enviado al fotógrafo Ima Mfon a Lagos, Nigeria. Son adolescentes que, en la mayoría de los casos, no han salido jamás de su país. Todos hablan de lo que significan sus camisetas.

Todas las fotos y las entrevistas por Ima Mfon



Leonard Solomon – 19 – Oshodi, Lagos



«Soy un gran fan del Barcelona. Tengo tres camisetas, todas de temporadas distintas. Me encanta su forma de jugar, sus tradiciones y los grandes futbolistas que produce. Su juego es muy fresco — me gusta ver cómo se pasan el balón entre todos y cómo se comunican en el campo.

«Recién termino la secundaria y planeo ir a la universidad. En dos semanas rindo mis exámenes de acceso universitario. Me gustaría ir a la universidad del estado de Enugu. Llevo toda la vida en Lagos y me encantaría conocer el este del país.

«Por mucho que ya he terminado la escuela, no me queda mucho tiempo para jugar al fútbol. Ahora mismo las cosas están complicadas, así que estoy trabajando para sacarme un poco de dinero extra».

Ikay Ofili – 23 – Lekki, Lagos

«Por muy gracioso que parezca, la verdad es que el Liverpool no es mi club favorito: soy seguidor del Manchester United. Pero hoy teníamos partido y había que llevar camisetas. Y sucede que yo no tengo ninguna camiseta roja, así que esta me la ha prestado un amigo».

«Soy aficionado del United desde que era un niño pequeño. Mi padre también lo es, así que he crecido con ello. Y desde entonces he estado unido inseparablemente a los colores. Actualmente tengo como cinco camisetas: eso lo dice todo de mi militancia».

«Cuando miro a cada camiseta, me acuerdo de cómo fue cada temporada. Por ejemplo, cuando tenía 15 años tenía la camiseta azul de Vodafone. Recuerdo que entonces jugaba Beckham. Me acuerdo de un gol que marcó vistiendo aquella camiseta, así que cada vez que la veo recuerdo aquella temporada».

Jerome Marinho – 23 – Lekki, Lagos

«Esta camiseta del Inter de Milán es una reliquia. Me la regaló un amigo, pero no es un club que adore. Yo soy seguidor del Liverpool de hecho, pero amo el fútbol así que colecciono camisetas de todos los equipos que puedo. Tengo como 30. Significan mucho para mí: la mayoría de los equipos de los que tengo camiseta tiene algo que me parece único y que me gusta. Para mí el fútbol es una pasión, de ahí que haya empezado a coleccionar. Amo el fútbol desde que aprendí a caminar».

Ayomide – 19 – Magodo, Lagos



«Hoy llevo una camiseta del Real Madrid, pero es posible que sea más seguidor del Arsenal. Como futbolista dedicado que soy, creo que no debería de tener una sola camiseta. Actualmente tengo unas 6, las del Manchester City, Barça, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, y la de Nigeria.

Me gusta el Arsenal desde que soy pequeño. Creo que juegan diferente. Les he apoyado desde que era pequeño, así que tener su camiseta es algo muy especial para mí».

Tobi Uba – 19 – Lekki, Lagos



David Ebhodaghe – 18 – Oshodi, Lagos

Me encanta el fútbol y soy hincha del Manchester United. Me gustan sus jugadores, especialmente Rooney. Marca muchos goles y me gusta cómo juega. Me gusta todo de él.

«Mis padres no apoyan que juegue al fútbol. Hace unos meses me lesioné — me rompí la mano y me llevó tres meses recuperarme. Así que no me apoyan. Tengo mucho trabajo en la escuela — incluso he dejado de jugar. Pero volveré a hacerlo cuando terminé los exámenes que tengo ahora. Soy estudiante del instituto Ikeja. Este año me gradúo y luego me gustaría estudiar económicas».

Las edades de todos los chicos son las que declararon en el momento de ser entrevistados.