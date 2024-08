Fotos de colegialas japonesas más allá de los estereotipos

La fotógrafa Constance McDonald creció en lo más profundo del mundo: el extremo sur de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Pero eso no significa que haya estado aislada de otras culturas y perspectivas. Durante cinco años de su infancia, la familia de McDonald hospedó estudiantes japonesas de un colegio femenino en Tokio. La experiencia fue tan impresionante para ella, que decidió invertirla y conocer el país por sí misma siendo adulta. Firmó por un año como profesora para enseñar inglés en un colegio que estaba a tan solo una parada de distancia del que solía enviar a las estudiantes a su casa en años anteriores. Llevó su cámara consigo, por supuesto.

Mientras que sus uniformes de estilo marinero se ven parecidos a los del anime y el manga, las imágenes de McDonald carecen de la mirada masculina con la cuál se han hecho representaciones de las mujeres jóvenes japonesas. En cambio, ella actúa como una fuerza neutral capaz de capturar a las adolescentes de ojos brillantes en todo su optimismo y ambición.

Videos by VICE

«Estaba más que todo impactada por la confianza y pasión que tenían mis estudiantes», le cuenta a VICE. «Tienen grandes metas y sueños para el futuro».

McDonald le quiso hacer un homenaje a las chicas que, según ella, «Se desvían radicalmente del estereotipo occidental de la típica japonesa tímida y sumisa». Así que pidió el consentimiento de sus estudiantes para transformar el proyecto en un libro de fotos, I Will Be My Dream (‘Yo seré mi sueño’, en español). Sacó el título de una tierna conversación que tuvo con una de sus estudiantes, Yu, quien le confesó que su sueño es por trabajar algún día en las Naciones Unidas.

“Mi sueño es muy difícil”, le dijo Yu a McDonald. “Pero yo seré mi sueño”.



Los siguientes retratos muestran a las estudiantes sonriendo, riendo, y siguiendo sus pasiones: en deportes, música, en medio del estudio, mientras se divierten con sus amigas.

«Ellas no son mostradas como subtramas unidimensionales [de algún anime]», dijo McDonald, «Ellas son las protagonistas».

Sigue a Constance en Instagram