Perros tristes y unionistas alegres: fotos de la manifestación de Colón

El pasado domingo, los tres grandes partidos de la derecha española convocaron una manifestación contra el Gobierno socialista, presidido por Pedro Sánchez, con motivo del polémico “relator”, la figura que el Gobierno propuso como intermediario en los diálogos con el Govern de la Generalitat. Finalmente, todo cayó en saco roto cuando Sánchez dijo que no iba a aceptar que se pusiese sobre la mesa el derecho de autodeterminación. De todas formas, la retirada de Sánchez parece que no importó mucho a los manifestantes, que siguieron adelante con su convocatoria y aprovecharon no solo para reivindicar la unidad indestructible de España, sino también para pedir elecciones inminentes.

Como suele ser habitual en este tipo de manifestaciones, no faltaron las banderas, los animales de compañía, las señoras engalanadas y los hombres solitarios llamando por teléfono para quedar con sus compis de manifa, que parece que otra vez llegan tarde.